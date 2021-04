En un año en el que el mundo ha puesto la Sanidad en el centro como única respuesta posible a una pandemia que ha trastocado la vida de todos, Más Madrid apuesta su futuro más inmediato a Mónica García, una sanitaria que el día antes de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, disolviera la Asamblea y convocara elecciones, estaba trabajando en el Hospital 12 de Octubre, donde ingresó en 2004 como médico anestesista.

Y es que, la salud es una de las apuestas de la formación, que propone, por ejemplo, un plan para agilizar los plazos y facilitar el acceso a los servicios públicos de psiquiatría y psicología. A la iniciativa la han bautizado como el plan 'Vete al médico', por la frase que un diputado del PP, Carmelo Romero, le espetó a Íñigo Errejón cuando hablaba de salud mental en el hemiciclo y que todavía resuena en las paredes del Congreso de los Diputados.

En el hospital, García pasó los meses más duros de la pandemia y esa ha sido su arma para confrontar la forma de gestionar la pandemia del PP: contándole lo que veía allí al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en la cámara autonómica. No ha sido el único responsable de la Sanidad madrileña al que le ha plantado cara: ya lo hizo con el hoy responsable de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, cuando la expresidenta Esperanza Aguirre decidió privatizar la gestión de seis hospitales públicos. Aquel plan provocó las protestas de una marea blanca en la que García ya empezaba a emerger.

Dio el salto a la política hace seis años

No fue hasta 2015 cuando dio el salto a la política. Lo hizo en la lista de Podemos para las autonómicas de ese año, capitaneada por José Manuel López. Sacó escaño y llegó a convertirse en presidenta del grupo parlamentario, aunque eso no hizo que dejara su puesto en el hospital. Ahora se enorgullece de ello. Preguntada por si ser médico es un valor especial en unos comicios atípicos (desde 2003, tras el 'tamayazo', las elecciones siempre se han celebrado en el calendario marcado por ley), dice a 20Minutos que, "más que un perfil de sanitaria", tiene "un perfil de una persona que ha trabajado sobre el terreno".

En realidad, sobre dos terrenos: el político y el sanitario, lo que apenas le deja tiempo para ver a sus tres hijos. "Saco tiempo para estar con ellos porque es la parte que más echo de menos", asegura. García dejó Podemos cuando Íñigo Errejón fundó, junto con Manuela Carmena, el partido que en las elecciones de 2019 fue primera fuerza municipal y cuarta autonómica. Ese trabajo, cuenta, es el que no quieren perder y por ello rechazaron la coalición electoral con Pablo Iglesias. Reconoce que hubo reuniones y conversaciones, pero que prevaleció la idea de mantener el trabajo de Más Madrid en la Asamblea y en el Ayuntamiento. "Nos fue fácil, hubo consenso", resume. La palabra "consenso", de hecho, la utiliza de nuevo para contar cómo fue su designación como candidata, una decisión que fue, a sus ojos, "casi imperceptible".

No opina lo mismo un concejal de la formación en el Ayuntamiento. "Hace un año y medio ya le dije que iba a ser la candidata. Me acuerdo que me dijo que era mucha tela y que no se lo planteaba", asevera. El edil sostiene que García siempre ha sido importante en el partido ("si ves las fotos, estaba en todos los mítines"), pero reconoce su ascenso "meteórico". Ella es consciente porque ahora le paran más por la calle: "Sobre todo, mujeres". Y es que, el feminismo es otro de los campos en los que su formación basa sus políticas. También por eso rechazó a Iglesias. "Las mujeres estamos hartas de hacer el trabajo sucio para que en los momentos históricos nos pidan que nos apartemos”, señaló en el vídeo. En este momento histórico, su objetivo es derrocar al PP y mantenerse como la fuerza predominante a la izquierda del PSOE.