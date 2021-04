Ángel Gabilondo recibió ayer a 20minutos en la sede socialista de Ferraz. Las amenazas a políticos han elevado la tensión en la recta final de la campaña del 4-M. Los socialistas llaman a la movilización y creen que un puñado de votos decidirá el próximo Gobierno de la Comunidad de Madrid.

¿Cómo ve la campaña en los últimos días? ¿Qué opina de los episodios de amenazas?

Estamos en una espiral de confrontación donde parece que se han roto los consensos básicos de convivencia. Eso empieza por amenazar a personas, y las amenazas suelen ser la antesala de delitos de odio. Muestro toda mi solidaridad y afecto a todas las personas amenazadas en nuestra sociedad, y muy específicamente a Reyes Maroto, a Fernando (Grande-Marlaska), a María (Gámez) y a Pablo (Iglesias). Tenemos que buscar espacios de concordia, rebajar la tensión y centrarnos en los problemas de la ciudadanía. La Policía tendrá que ver qué es lo que ocurre, pero creo que hay posiciones de ultraderecha que están haciendo mucho daño a este país.

Dicen que nos jugamos la democracia. ¿Realmente es así?

Creo que la democracia está amenazada, pero también tiene su consistencia. Muchos han dejado su vida por la democracia y no puedo ver con naturalidad que se vea amenazada, que se cuestionen las instituciones, los valores, los principios...

Entre el cartel (de Vox) sobre los menores no acompañados, (Ayuso) diciendo que los que están en las colas del hambre son unos mantenidos, la falta de una condena específica a las amenazas de muerte... Me parece un daño grande para la democracia y por eso hemos pedido un cordón sanitario a Vox.

¿Hasta dónde está dispuesto a llevar ese cordón? ¿Prestaría sus votos a Ayuso para que no gobierne con Vox?

Ayuso quiere gobernar con Vox y tiene que responder a para qué ha convocado las elecciones.

Ella dice que para gobernar en solitario.

"Para gobernar sola" quiere decir sin Ciudadanos y con Vox. Todos nos presentamos para sacar mayoría absoluta, pero tenemos alguna conciencia de la realidad. La convivencia con Cs y Vox ha sido problemática y creo que se ha desprendido de Cs para ir hacia Vox. Cualquier otra lectura es no querer ver la realidad. Además, la suya es una derecha muy escorada hacia la ultraderecha, y por eso no podemos apoyar un Gobierno del PP. En estas circunstancias y a este PP no lo puedo hacer. No comparto su modelo para Madrid.

¿Qué cree que ha hecho Madrid peor que otras CC AA en la pandemia?

Ha sacado peores resultados. En Madrid han fallecido 23.649 personas. Con el 14,3% de la población, ha registrado el 19,2% de los fallecidos de toda España. No hemos tenido buenos resultados y las políticas que se han hecho no han sido las más acertadas, porque se ha debilitado la sanidad durante años por los recortes, las privatizaciones y la corrupción. Se han puesto intereses comunes al servicio de intereses particulares y, cuando ha venido la pandemia, nos ha pillado muy debilitados: sin el personal que requeríamos, sin la Atención Primaria bien dotada...

¿Si gobierna, cuál sería la primera medida que adoptaría en relación con el coronavirus?

Hay que vacunar, vacunar y vacunar, que es la mejor política social y la mejor política económica en este momento. El plan en Madrid no ha sido claro y hace falta una estrategia. Hay que vacunar los siete días de la semana, en todos los centros de Atención Primaria y en centros hospitalarios. También tenemos que seguir las indicaciones del Consejo Interterritorial. Si se ha cometido un error en Madrid, a mi juicio, es situarnos como bastión reacio a las decisiones de otras comunidades autónomas y del Gobierno de España.

El 9 de mayo acaba el estado de alarma y decaen medidas como el toque de queda y el cierre perimetral. ¿Le preocupa?

El presidente Sánchez viene a decir que le gustaría que se dieran las condiciones para no prolongarlo. Creo que hay que escuchar al Consejo Interterritorial, que tiene capacidad incluso de hacer una propuesta a la Presidencia y que luego vaya al Congreso.

¿Quiere decir que el Consejo podría pedir la prórroga de la alarma? ¿Con los indicadores que tenemos, si es presidente, lo pedirá?

Claro, la propuesta puede salir de un presidente autonómico. Para el día 9 yo no podré, porque no seré presidente aunque haya ganado por mayoría absoluta, pero quien crea que debe hacerlo, que lo pida.

¿Hay que aplicar más restricciones en la hostelería?

Nunca he pedido que se cierre. Hay que evitar aglomeraciones, garantizar las medidas de distanciamiento y dar ayudas. Hay municipios gobernados por el PSOE que también han permitido más terrazas o han rebajado tasas. Otra cosa es si con estos números hay que adelantar una hora el toque de queda.

¿Cree que ayudaría en este momento?

Hay que planteárselo.

Madrid es una de las CC AA con más alumnos en la educación concertada. ¿Hay que reequilibrar el reparto entre pública y concertada?

Mi propuesta es que la base del sistema sea la educación pública de calidad, bien financiada, con buenas infraestructuras, con profesorado suficiente... Eso no es excluyente de otras modalidades, como la concertada, pero en los últimos diez años el presupuesto para la concertada ha subido un 23,9% y el de la pública ha caído un 1,6%. Eso no puede ser. Nunca he perseguido a la concertada, pero los conciertos tienen que basarse en la idea de la educación como bien público.

¿Qué medidas tomará a corto plazo para afrontar el problema de los precios del alquiler?

Hay un debate en el Gobierno de España, entre PSOE y Unidas Podemos, pero creo que los objetivos se comparten. Hay que hacerlo con garantías jurídicas y estoy seguro de que se va a encontrar una solución en el Gobierno. En Madrid, los ayuntamientos no pueden vender vivienda social a fondos de inversión y empezaremos la construcción de 15.000 viviendas sociales. También hay que plantear ayudas a la vivienda para personas jóvenes, para mujeres solas con hijos... hay que hacer políticas sociales.

¿Con más impuestos?

En este momento, no. Este será un Gobierno excepcional para dos años extraordinarios. En esta legislatura hay que afrontar la pandemia, la vacunación, la recuperación económica y la reconstrucción social. Madrid puede hacerlo con unos presupuestos Covid –los que tenemos son de hace dos años y no se han actualizado– y con los fondos europeos, con los que se pueden crear hasta 125.000 empleos en tres años. Con la reforma fiscal hay debate y es una necesidad en todo el mundo, pero es absolutamente compatible con dos años sin tocar los impuestos. Por eso repito: no subiremos ni un euro a ningún ciudadano.

¿Qué es lo más urgente para mejorar el transporte público?

Tenemos que reforzar el mantenimiento, la dotación de personas, de convoyes, mejorar las frecuencias... También hay que tener en mente que la desigualdad es una cruz –las colas del hambre han aumentado un 40% en 2020, la pobreza, un 23% en cinco años, y una comunidad rica que crece generando desigualdad es una cruz–, y hay otra desigualdad, la territorial: somos 179 municipios y hay que conseguir que ninguna población quede relegada.

Empezó la campaña diciendo con "este Iglesias no" y después le dijo "tenemos 12 días para ganar". ¿Ha descartado un pacto con Cs? ¿Prefiere un Gobierno de izquierdas?

Madrid necesita un Gobierno de progreso, centrado, que gobierne sin extremismos. Cs quiere a Ayuso de presidenta. Creo que es un error que les ha llevado a un Gobierno fallido y a un futuro incierto, pero deben tener pasión por ella, porque vuelven a decir que la van a apoyar y, además, con Vox escorando la cosa. Yo me dirijo a toda la ciudadanía para decir que, si queremos una alternativa, nace de apoyar al PSOE. Sobre Iglesias, le dije "nos quedan 12 días para ganar", pero antes le dije "pido tu apoyo para frenar al Gobierno de Colón". Hay que ir a votar mayoritariamente para que haya una mayoría de progreso, y si la hay, ya hablaremos del Gobierno.

A Mónica García sí le dijo "podemos gobernar". ¿Está dispuesto a gobernar con Más Madrid y tiene reservas con Unidas Podemos?

A Mónica le dije "podemos sumar juntos para un cambio de Gobierno" y a Iglesias le dije "necesito tu ayuda", y yo elijo mucho las palabras.

Así que no fue un lapsus.

No. Me ratifico en que podemos sumar y confío en contar con la ayuda de Unidas Podemos si hay posibilidad de un cambio de Gobierno en Madrid.