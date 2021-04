El candidato de Ciudadanos a presidir la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal (Huelva, 1967), se forjó una imagen de azote de la corrupción desde sus tiempos de jefe penal de la Abogacía del Estado. Le relevaron cuando se negó a rebajar a sedición la pena a los acusados del procés. Cree que su activo es haber trabajado antes de hacer política.

Se ha puesto al frente de la candidatura en un momento difícil para Ciudadanos. ¿Cómo puede evitar usted que desaparezca de la Asamblea?

Llevo tiempo pateándome Madrid y veo gente que me dice que no ha votado nunca a Ciudadanos, pero que me piensa votar a mí como servidor público solvente. Y sobre todo con esa seña de identidad tan característica de Ciudadanos: que vienes de la calle, has estudiado y trabajado durante toda tu vida, te has esforzado y has llegado aquí ya con tus capacidades demostradas. Y esto es extraño en la política, donde nos encontramos a profesionales de la política que lo único que pretenden es asegurar su futuro, no asegurar el futuro de los madrileños.

¿Le preocupa la polarización?

Existe una confrontación, una crispación, un enfrentamiento absolutamente repulsivo, que yo creo que al madrileño no le va a gustar y al final se va a encontrar seducido por posturas mucho más moderadas, más pragmáticas, porque esto es una tierra de gente mucho más tolerante. Imagino que no querrán dejarse gobernar por los extremismos, por ideas radicales en cosas tan sensibles como son la educación, la sanidad, la dependencia, las políticas sociales y la lucha contra la corrupción.

¿Con tanto ruido se olvidan los problemas reales de los madrileños?

Se está hablando de eslóganes vacíos, de consignas guerracivilistas, de comunismo o libertad, de la lucha antifascista, de las barricadas, de ese tipo de cosas que te ponen los pelos de punta, porque te recuerdan a la guerra civil. Y yo estoy poniendo encima de la mesa propuestas. Por ejemplo, quiero que la gente que tenga el abono transportes de la zona A, sin necesidad de pedir un billete suplementario, puedan viajar gratuitamente en el metro entre zonas tarifarias los fines de semana. Esto para los jóvenes es fundamental: es transporte sostenible y son menos riesgos que coger el coche.

¿Qué aportó Ciudadanos durante los dos años que formó parte de la coalición con el PP?

Cs aporto muchísimas cosas, y es fácilmente demostrable. Por ejemplo, a través de la Vicepresidencia de Nacho Aguado, aprobó una ley de transparencia. También Cs se ha preocupado por regenerar el modelo de las residencias de mayores. Se ha preocupado de pelear por crear un consejo asesor para personas LGTBI. También un plan para potenciar los centros de salud, o en la Consejería de Economía, con un plan de ayudas directas al autónomo y al pequeño y mediano empresario de hasta 600 millones de euros. Todo esto lo ha hecho Cs o ha previsto hacerlo, pero la precipitación de convocar elecciones por parte de Díaz Ayuso ha dejado muchos proyectos en el cajón.

Es probable que tras las elecciones tenga que decidir entre gobernar con Ayuso o con Gabilondo. ¿Con quién se sentiría más cómodo?

Nosotros queremos continuar con este gobierno de éxito, porque ha funcionado bien. De los 155 puntos del acuerdo de coalición con el PP, está cumplido aproximadamente el 80% y aún quedan muchas cosas por cumplir. En estos dos años que quedan para las próximas elecciones también se puede poner sobre la mesa alguna que no estaba en el acuerdo inicial, como retomar la deducción por adquisición de vivienda habitual o que las mujeres cuando vayan a las clínicas de fertilidad se puedan deducir los gastos en el IRPF.

"No quiero que los extremos estén en el gobierno de Madrid decidiendo el día a día de los madrileños. Si está Cs en el gobierno, no estarán ni Vox ni Podemos".

Por lo tanto, volvería a gobernar con Ayuso.

Yo veo que ahora habría que hacer una nueva hoja de ruta con las cosas que se han quedado por hacer y firmar un nuevo acuerdo para estos dos años que nos quedan de legislatura. Hay que hacer una nueva hoja de ruta para que de una forma rápida podamos de nuevo reconstituir los equipos que estaban funcionando ya en las distintas consejerías con gente del PP y de Cs que se llevaban bien, que se entendían, gente inteligente y con talento, que estaba encontrando soluciones a los problemas reales de la gente.

¿Entraría en ese gobierno si Vox está en la ecuación?

No quiero que los extremos estén en el gobierno de Madrid decidiendo el día a día de los madrileños. Si está Cs en el gobierno, no estarán ni Vox ni Podemos. ¿Y qué significa eso? Significa que si no está Podemos vamos a seguir con impuestos bajos, no se va a adoctrinar en las escuelas como pretende la Ley Celaá, se va a garantizar la libre elección de centro. Pero es que no estando Vox no va a haber pin parental, no va a haber consejeros antivacunas y negacionistas, no va a haber un concepto único de familia, ni una visión teocéntrica del mundo que no tiene que ver con la España del siglo XXI y con un Madrid de progreso.

¿El principal obstáculo para gobernar con Gabilondo o con Ayuso pueden ser entonces Podemos o Vox?

Eso es. Ángel Gabilondo es una persona por la que siento respeto, pero que jamás ha criticado a su líder. Y su líder gobierna con los más radicales de este país, con Bildu, con ERC, con el BNG, con Podemos. Y entonces, claro, no me transmite ninguna credibilidad cuando nos dice que no quiere gobernar con Iglesias. Y por el otro lado, lo mismo. Yo quiero preguntarle a la señora Díaz Ayuso: ¿quiere gobernar con Vox? ¿Por qué no contesta a esta pregunta? ¿Le va a dar a Vox siete consejerías como pretende la señora Monasterio? Yo lo digo claro: quiero continuar dos años hasta las siguientes elecciones con un gobierno que ha sido un gobierno de soluciones, un gobierno de éxito.

¿Habrían hecho algo diferente en la gestión de la pandemia?

Todas las administraciones públicas hemos podido cometer errores, porque era un acontecimiento nuevo, inédito y desconocido. Pero en un momento determinado, sobre todo en la segunda ola, cuando se empezó a hablar del tema de que decaía el estado de alarma, habría que haber tenido mayor consenso en el Consejo Interterritorial de Salud. Ya lo dijo Nacho Aguado, cuando tanto Ayuso como Sánchez estaban utilizando el virus como utilizan ahora las vacunas, como un arma política.

¿Se debería prorrogar el estado de alarma el 9 de mayo?

Pedro Sánchez nos tiene que decir, asesorado por un comité de expertos de verdad y no por un comité fake, qué medidas restrictivas de la libertad hay que adoptar para combatir al virus si viene la cuarta ola, para saber después si la herramienta jurídica es el estado de alarma o por el contrario basta con las medidas administrativas de la autoridad sanitaria confirmadas judicialmente. Este es el quid de la cuestión. Si hace falta el toque de queda, hace falta el estado de alarma. Si hace falta impedir el derecho de reunión, hace falta el estado de alarma. Si solamente hace falta un confinamiento perimetral, no hace falta el estado de alarma.

"Ciudadanos plantea recuperar la deducción por adquisición de vivienda en el tramo autonómico del IRPF hasta el 7,5% de las cantidades que pagamos de la hipoteca al año".

Por hablar de problemas concretos que afectan al ciudadano en su día a día. ¿Es partidario de regular el alquiler o de incentivar que haya más vivienda en el mercado?

Se ha demostrado en muchas ciudades europeas que la limitación del precio del alquiler lo que produce es la subida del precio del alquiler y la generación de un mercado en negro, porque se reduce la oferta. Ciudadanos plantea recuperar la deducción por adquisición de vivienda en el tramo autonómico del IRPF hasta el 7,5% de las cantidades que pagamos de la hipoteca al año. Dos, en la Comunidad de Madrid ya existe una ayuda de alquiler a jóvenes menores de 35 años, en pequeña cuantía, lo reconozco, así que tendremos que estudiarlo para poder ampliar esa ayuda en materia de alquiler. Y tres, los ayuntamientos tienen que ceder terreno, construir vivienda, y cuando haya una mayor oferta, bajará el precio.

En política fiscal, ¿qué impuestos habría que modificar, subir o bajar?

Aparte de las deducciones en el IRPF que planteaba, creo que los impuestos en la Comunidad de Madrid deberían quedar como están. Pero luego hay una cosa: la señora Díaz Ayuso está diciendo que ella se compromete a bajar un 0,5 los tipos del IRPF. Eso estaba acordado con Ciudadanos. Díaz Ayuso ahora resulta que se pone las medallas de Ciudadanos. Además, quién ha hecho avanzar la economía de Madrid: Ciudadanos a través de la consejería de Economía, con un montón de ayudas directas a través del plan Impulsa, el plan Continúa, las líneas de apoyo a la hostelería, a través de créditos blandos de Avalmadrid. Ha sido Manuel Giménez, consejero de Economía, el que ha hecho crecer el PIB en el último trimestre en el 4,4%.

¿Qué colectivos afectados por la crisis están más necesitados de ayudas de forma prioritaria?

Como consecuencia de que el adelanto electoral impidió que se aprobaran los Presupuestos autonómicos, se quedó en el tintero un plan de ayudas de hasta 1.000 millones de euros de la Consejería de Economía, para autónomos, pequeños y medianos empresarios, de empresas viables que se comprometieran a mantener el empleo. Pero es que también hemos tenido ayudas específicas para el turismo y para la cultura. El PP siempre ha hecho política fiscal, pero nunca política económica. Nosotros hemos hecho política económica, hemos estado al lado del emprendedor, por cierto, de común acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid.