¿Tiene ya decidido si va a votar mañana? ¿Qué le moviliza?

Más de cinco millones de madrileños podrán acudir a votar este martes a las elecciones autonómicas. Será una jornada inusual: día lectivo en medio de una pandemia y hasta seis candidatos donde elegir.

"Mi voto es determinante"

Sí, claro que voy a votar porque sé que mi voto es determinante. Siempre lo he hecho porque es mi deber, pero esta vez es un momento clave para España. Al final, Madrid es la capital y en función de lo que pase en la Comunidad puede beneficiar o perjudicar al resto del país. Dentro de la derecha puedo tener alguna duda, pero lo que tengo claro es que a la izquierda no me voy a ir. El próximo martes no trabajo porque soy profesora. Y tampoco me da miedo que los colegios se llenen de personas ese día: confío en la desinfección.

Arancha Enrique Cidoncha

"He cambiado mi voto"

Me ha movilizado el miedo a que pueda entrar la extrema derecha en la Comunidad de Madrid. Yo siempre he votado a uno de los dos partidos tradicionales, pero ahora me voy a pasar a uno de los actuales y que está a la izquierda por el miedo a que entre la extrema derecha en la Comunidad. Al menos aquí en Madrid, luego en el Gobierno central ya veremos… El próximo martes me toca presidir la mesa electoral... pero tampoco temo la Covid, ni siquiera cuando venga la gente contagiada a última hora de la tarde, porque ya he pasado el virus.

Fernando. Enrique Cidoncha

"Ojalá pudiera votar aquí"

Soy de Barcelona pero llevo viviendo en Madrid un año. Ojalá pudiera votar aquí. El problema es que no sé cuánto tiempo me podré quedar, pero valoro mucho votar en en lugar donde resido. Al final las cosas que salgan me beneficiarán o perjudicarán también a mí. Aunque soy apolítica, de hecho no voté en las anteriores elecciones catalanas, creo que lo que se ha hecho ahora no ha estado mal del todo, porque la pandemia ha hecho mucho daño. Si pudiera votar me gustaría que todo continuase como hasta ahora, eso sí, con algunos cambios.

Anónima. Enrique Cidoncha

"No sé a quién, pero votaré"

Sí que votaré, ¿por qué no iba a hacerlo? Hombre es verdad que tengo una compañera de curro que me dice que no quiere y no lo entiendo... Siempre he creído que todas las elecciones son iguales, pero ahora es distinto porque vivimos en una dictadura. Aún no sé a quién voy a votar pero lo haré. A mí la gente siempre me dice, ‘es que no sé a quién votar’ y yo les digo: ‘siempre será mejor un partido de izquierdas que uno de derechas. Así estarás menos oprimido en todos los sentidos...’. Mira, ahora mismo me voy a pagar una multa por el toque de queda.

Alberto. Enrique Cidoncha

"La economía es importante"

Sí, sí, voy a ir a votar. De hecho, ayer recogí todas las papeletas que me habían llegado al buzón y sé cuál voy a utilizar. Esta es la segunda vez que voto en España –originario de Bolivia–. Yo quiero votar para ayudar a mis hijas. Tienen un pequeño negocio de hostelería y al menos ellas han podido trabajar durante este tiempo, no como en otros sitios... Para mí lo importante es la economía, que no se hunda España económicamente. Y para eso los trabajadores tienen que poder trabajar. Iré solo a votar aunque no sé ni dónde me toca ir...

Simón. Enrique Cidoncha

"Más necesario que nunca"

Voy a ir a votar el martes, primero, porque siempre hay que votar sí o sí y, segundo, porque esta vez es más necesario que nunca. ¿Por qué? Pues porque la cosa está muy mal... la derecha no hace más que liarla, como siempre, y esto no puede seguir así. Lo único que quieren hacer esos partidos es vencer ellos y derrocar al Gobierno sea como sea… así que iré a votar, o bien sola como he hecho toda mi vida, o con mi vecino, me da igual. Me imagino que será sencillo, no me da miedo: voy con mi mascarilla, me lavo bien las manos y ya está.

Erminia. Enrique Cidoncha

"Amenaza del populismo"

Por supuesto que voy a ir a votar. Esta vez veo que existe una amenaza del populismo. Veo más amenaza por parte de la derecha. Siempre me ha movilizado la izquierda, lo que no quiere decir que esta vez haya sido una mayor presión. Aquí el problema es que hay candidatos que son buenos gestores pero no son mediáticos y otros, al revés. Yo apuesto por la gestión. No me da miedo la aglomeración que pueda haber en los colegios, estoy tranquilo. No trabajo y mi mujer es profesora así que ninguno tendremos problemas para ir a votar.

Javier. Enrique Cidoncha

"Me moviliza la pandemia"

El tema de la pandemia me ha movilizado para votar. Me ha gustado más la gestión que se ha hecho en la Comunidad de Madrid que en el Gobierno de España en cuanto a las restricciones y las aperturas entre comunidades. Como condición de homosexual hay un lado al que nunca he querido votar... me tira para atrás. Sin embargo, esta será la primera vez que me cambie de lado y vote a un partido con una ideología distinta. Todo porque ahora mismo, para mí, la prioridad es la libertad económica y levantar la ciudad de Madrid.

Jaime. Enrique Cidoncha

"Voy a votar gestión"

Voy a votar el 4 de mayo. Suelo variar de voto según las elecciones, pero esta vez estoy convencida de que tengo que votar gestión. Y en estos momentos tengo claro quién es gestión: estoy más decidida que nunca porque no quiero que pase en la Comunidad de Madrid lo que está pasando en el Gobierno de España, donde todo es un auténtico desastre. No me ha tocado mesa pero me he presentado como voluntaria para colaborar: es una oportunidad histórica de sacar adelante esta comunidad. No estoy vacunada, pero estoy tranquila.

Anónima. Enrique Cidoncha

"Nos imponen el ganador"

Hay que ir porque es nuestro deber como madrileños. Todas las elecciones son importantes pero esta es distinta: nos quieren imponer que hay un único ganador. Hay un boom en el que parece que tiene que ser uno de los candidatos por narices… y no tiene por qué. Por eso voto, para demostrar que no es así y que las cosas no se están haciendo bien en la Comunidad. Además, yo fui camarero y se creen que están todos a una, de una sola parte, pero a mis compañeros no les han dado ni una peseta durante todo este tiempo.