Según avanza la vacunación, la crisis económica ha desbancado a la pandemia del coronavirus como principal preocupación de los españoles. Así lo recogen los últimos barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El próximo martes los madrileños acudirán a la urnas para elegir a sus representantes políticos y en este contexto, 20minutos ha sondeado su postura acerca del empleo y de las ayudas sociales.

La tasa de paro en España roza el 16%, cuando al cierre de 2019 se situaba por debajo del 14% y este jueves despertábamos con la noticia de que en el primer trimestre de 2021 se destruyeron 137.500 puestos de trabajo y que los hogares con todos sus miembros en paro se han disparado. La Encuesta de Población Activa (EPA) volvía a recordarnos el fuerte impacto a nivel socioeconómico que está dejando la emergencia sanitaria. La Comunidad de Madrid al menos consiguió capear el temporal algo mejor durante este comienzo de año y redujo en 50.300 el número de desempleados, con una tasa del 12,15%.

Pero tener trabajo ha dejado de ser una garantía para muchos. "¿Fomentar el empleo, para que a los que entran dentro de tres meses los vuelvan a echar? Lo que tiene que haber es trabajo de más calidad porque si no los jóvenes no se independizan y a los mayores cada vez se nos hace más difícil poderles ayudar", se queja Nieves, ya jubilada. "Yo he sufrido los contratos temporales y se hace muy duro tener que estar pendiente cada semana o cada dos semanas de si te renuevan o no. Tendrían que insistir más en fomentar los contratos indefinidos", coincide Simona, una joven maquinista de tren de 32 años.

Las propuestas de los encuestados para impulsar el mercado laboral son variadas, desde una mayor industrialización e inversión en investigación y desarrollo hasta más plazas de funcionariado. Y variadas son también sus ideas sobre cómo se deberían gestionar las ayudas sociales, un asunto en torno al que se repite bastante un requerimiento: que se estudie bien cómo y a quién se conceden. "Falta mucha evaluación en general en la gestión pública de todas la medidas que se implementan. Creo que no hay un seguimiento de cómo se gestionan los recursos económicos y en las ayudas sociales me parece que tampoco se sigue lo que está ocurriendo", opina Mar, periodista de 47 años.

Esta crisis está dejando imágenes de largas colas del hambre y ha cambiado el perfil de quienes acuden a solicitar productos de primera necesidad a las diferentes entidades. Muchos es la primera vez que tienen que hacerlo. Organizaciones como Oxfam Intermón vienen alertando de que el impacto de la Covid-19 podría dejar a un millón de personas más por debajo del umbral de pobreza -790.000 en pobreza severa-, lo que situaría la cifra total en cerca de once millones. Y una vez más, mientras las grandes fortunas ya se están recuperando, las rentas más bajas tardarán una década en hacerlo.