La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid recibe a 20minutos y defiende el Madrid actual al tiempo que anuncia compromisos en educación, sanidad y deporte.

La campaña dio un giro el pasado viernes y algunos partidos plantean desde entonces que toca elegir entre fascismo o democracia, ¿qué se juega Madrid este 4 de mayo?

Habrá cambiado para algunos, para mí sigue siendo la misma: es hablar de lo que nos jugamos en Madrid y del modelo de sociedad que nos hemos dado. Un modelo donde todos los ciudadanos tienen su sitio, donde se es madrileño de Venezuela, madrileño de Jaén; se viene a ser catalán o vasco en libertad, así como empresario o autónomo. Este modelo de sociedad es el que puede cambiar con políticas socialistas, que no sociales, a través del programa que encabezan Pablo Iglesias y Pedro Sánchez.

¿Por qué cree que ha cambiado la estrategia de algunos partidos?

Quizás porque al principio de la campaña estábamos hablando de los servicios públicos, de las competencias autonómicas, del papel de Madrid y del de España. Y ahora se ha centrado en asuntos como la violencia, que no representa a la Comunidad. Algunos quieren que hablemos de las cosas que no pasan. Yo prefiero hablar de las que sí pasan, como que hay un 40% de paro juvenil o de reformas importantes que tenemos que hacer en el servicio público.

Le han pedido hacer un cordón sanitario a Vox, ¿cree que es necesario?

Estoy absolutamente en contra. El único partido que ha traído a las instituciones el odio y que ha contemporizado con la violencia ha sido Podemos. Ojalá que este partido, a través de los votos, no tenga representación en las instituciones.

¿Querría el Gobierno central implantar un estado de alarma en cuanto pasen las elecciones de Madrid?

Es muy posible. Lo que sí sé seguro es que el Gobierno central utiliza los tiempos y todo el poder de la Moncloa para jugar a su favor y nunca a favor del bien común.

¿Qué le parecen las críticas que está recibiendo por su gestión de la sanidad?

Las críticas no están viniendo por los auténticos protagonistas, que son los pacientes. Cuando un paciente acude al Hospital Enfermera Isabel Zendal está encantado por el trato recibido y por las instalaciones. Las críticas vienen de los mismos que llevan 25 años diciendo que vamos a privatizar una sanidad pública que lo único que ha hecho es estar a la cabeza en el mundo.

¿Hace falta reforzar la Atención Primaria?

Hemos puesto en marcha un plan de Atención Primaria, además del refuerzo y obras y licitaciones de nuevos centros de salud. No le he dado visibilidad para cumplir con la ley electoral, pero hay un plan para tres años de 80 millones de euros con un refuerzo de 1.000 profesionales sanitarios.

¿Qué ocurrirá con el Hospital Isabel Zendal si continúa como presidenta?

El Zendal es un hospital concebido para que sea un hospital de hospitales. Vamos a hacer reformas integrales en algunos hospitales y van a necesitar desahogos, y hay que tener uno preparado por si se produce alguna emergencia, atentado o tragedia. Cuenta con un pabellón al servicio de las pandemias, porque no sabemos si llegarán más o no. Además, se va a presentar un centro para tratar a pacientes Covid. El Zendal tiene larga vida.

Fernando Simón ha dicho que no hay que preocuparse de la variante de la India. ¿Está de acuerdo con él?

Dijo lo mismo sobre la propia Covid y también sobre la cepa británica. Tenemos más que motivos para empezar a preocuparnos. España siempre actúa la última en todo.

Ha tanteado la negociación con la vacuna Sputnik, ¿le dicen desde su Consejería de Sanidad que es segura?

Si Europa abre la mano y decide que cada país y empresa puede ir comprando vacunas, en Madrid no seremos los últimos. Al contrario, habremos hecho los deberes: buscar soluciones pero nunca al margen de la normativa.

¿Cree que un Gobierno presidido por usted es la única opción de que no les suban los impuestos a los madrileños?

Mi Gobierno no es una promesa, es una realidad. Llevamos 16 años de manera consecutiva bajándolos. Fuimos los primeros que bajamos Donaciones y Sucesiones y, además, llevamos en el programa ampliar esta bonificación a tíos, sobrinos y hermanos. También realizaremos una rebaja histórica del IRPF en medio punto en cada tramo.

Gabilondo ha dicho que no va a subir los impuestos en estos dos próximos años.

Desde el socialismo no han parado de decir que Madrid era un paraíso de ricos en el que hacemos dumping fiscal, y que había que subir los impuestos. Es absolutamente falso que dentro de su política fiscal esté no tocarlos; los van a subir. En campaña, el PSOE está cambiando de criterio y de mensajes.

¿En estos dos años qué haría usted a nivel impositivo?

Pues, además de la rebaja histórica del IRPF, de la rebaja en todos los tramos y de llevar deducciones fiscales a la Asamblea, lo que quiero es reducir trabas burocráticas. Quiero que los ciudadanos conozcan cuánto dinero de sus impuestos va destinado a sanidad y educación, que nunca se ha sabido. Después, hemos puesto en marcha una línea abierta contra la hiperregulación, de manera que los ciudadanos y empresas nos comuniquen dónde ven trámites obsoletos y nosotros nos comprometemos a eliminarlos.

Los jóvenes son, en la parte económica, el grupo más afectados por la Covid. ¿Tiene alguna propuesta para garantizar que no tengan que renunciar a sus estudios por la crisis?

Vamos a reducir los precios de grado y máster, y así beneficiar a más de 200.000 alumnos que se han visto realmente afectados por la Covid. Estas ayudas supondrán que un máster que ahora puede estar en 2.100 euros pasará a costar 960, o un grado de 1.569 euros pase a costar 1.248. Vamos a realizar grandes reducciones en el precio. También, la prueba de EvAU la vamos adaptar a los alumnos con dislexia, que no significa darles más ventajas, pero sí ayudarles a sortear una serie de barreras que no tienen que ver con la enseñanza.

¿Esto va a beneficiar a todos los alumnos?

Sí, vamos a dotarlo con 44 millones de euros. Es una ayuda considerable para que los que quieran seguir estudiando puedan hacerlo.

¿Reducirá la ratio en las aulas?

Lo que queremos es seguir defendiendo la libertad de las familias para que elijan el modelo que quieren para sus hijos. Aumentaremos el bilingüismo entre los 3 y 6 años. Pero también es muy importante lo que hemos anunciado para la formación del profesorado en destrezas digitales y para seguir fomentado el incentivo. Queremos hacer una transformación digital y reducir el número de alumnos por clase. Y seguiremos con la política de prohibir el móvil en los colegios.

¿Tiene algún plan especial para el transporte de Madrid?

Sí, vamos a construir intercambiadores en Legazpi y Valdebebas. Haremos que a través de los móviles se puedan pagar los abonos con Paypal y Bizum. También construiremos tres líneas de metro en Madrid Nuevo Norte y vamos a seguir conectando el metro con el sur, con nuevas líneas hacia el Casar (Getafe). Seguiremos transformando nuestro transporte, llegando a nuevos rincones y realizando obras de mantenimiento. También me comprometí a hacer gratuito el abono para mayores. Ya lo hemos reducido en seis euros y lo haremos de forma progresiva de tres en tres.

¿A usted le ha hecho la campaña el presidente Sánchez?

Pedro Sánchez se ha destrozado a sí mismo y ha destrozado a su candidato. Al haberse involucrado de esa manera, utilizando todos los medios del Estado (ministros insultando, retorciendo el CIS, utilizando TVE hasta el punto de avergonzar a los candidatos que se presentan...) ha demostrado que desde la Moncloa trabajan de una manera hipócrita: son los que cierran Madrid y se van todos de vacaciones, los que venden a los ciudadanos servicios públicos que luego ellos no utilizan.

Más allá de la carta de Barcelona, ¿a usted la han amenazado alguna vez?

He recibido amenazas, pero no me he sentido amenazada. Las he puesto en conocimiento de las autoridades y he seguido con mi camino. No estoy de acuerdo en cómo se están publicitando: fomenta un efecto contagio que traslada miedo a la familia y a la sociedad.

Si sigue gobernando, ¿qué Madrid veremos en dos años?

El Madrid para el que ahora mismos hemos sentado las bases. Con todos los proyectos que tenemos por delante, Madrid va a experimentar una recuperación. Va a ser una nueva etapa en la que la gente joven va a recuperar sus vidas. Una etapa de socializar, de poder tener pareja y estudiar. La balanza se va a inclinar del lado de la vida, de los proyectos. Veo un Madrid muy ilusionante.