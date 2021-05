Más Madrid, como hacen las otras dos grandes fuerzas progresistas, apela a la movilización de los barrios y municipios trabajadores para conseguir el Gobierno madrileño tras las elecciones del 4-M. Pero lo hace de forma diferente: llamando, frente a las grandes apelaciones a la "libertad" de unos y las tradicionales banderas de la izquierda de otros, a centrarse en "lo que de verdad importa".

Ese ha sido el lema de campaña elegido por una formación que se juega buena parte de su crédito político en estas elecciones. Revalidar un buen resultado en las elecciones autonómicas supondría asentar el proyecto, tras el batacazo con el que se saldó la expansión acelerada a escala nacional el salto al Congreso de Íñigo Errejón en 2019. Y para ello, la formación intentará conseguir el voto de quienes están "cansados" de grandes discusiones teóricas que dejan de lado, afirman fuentes de Más Madrid, "los problemas de la gente".

Frente a un Unidas Podemos que apela a un voto más ideologizado, la candidatura que lidera Mónica García, explican dirigentes de su partido, quiere abordar "las cuestiones generales desde lo concreto". "Lo que verdaderamente importa no es esta disyuntiva entre comunismo o libertad, que si no la concretas en nada es una discusión teórica que no resuelve problemas de la gente", resume uno de los estrategas de Más Madrid, que explica que la idea de su campaña es intentar desligarse de estos grandes marcos e intentar discutir sobre propuestas específicas en asuntos sociales.

Esa estrategia parte del análisis que hace Más Madrid, que considera que existe una parte importante de la población que no se siente en absoluto representada con los principales temas de discusión que se abordan en el debate público, como ha planteado ya en alguna ocasión Errejón en el Congreso. Los destinatarios principales de la campaña de la formación, explican fuentes de Más Madrid, son estos desencantados y también los indecisos, especialmente de los distritos y municipios del sur y el este de la región, los de rentas más bajas.

Una candidata médica

El partido cree que su candidata es un factor clave para la movilización de estos electorados, aunque admite que es un hándicap que sea una de las cabezas de lista menos conocidas. "Mónica puede abarcar un espectro muy amplio del electorado, conecta bien con los votantes de mayor edad y también con los jóvenes", consideran fuentes de Más Madrid, que hacen hincapié en la que es, dicen, la otra gran ventaja de García: su profesión como médica -que sigue ejerciendo- en mitad de la pandemia.

El partido va a intentar potenciar el perfil de su candidata reflejando que "ha hecho oposición a Ayuso en los meses más duros de la pandemia mientras estaba donde se salvaban las vidas de la gente". Y fuentes de Más Madrid creen que el relativo desconocimiento de García entre parte del electorado se atenuará durante la campaña, algo que se verá favorecido, sostienen estas fuentes, por el hecho de que la marca Más Madrid esté ya mucho más consolidada que hace dos años.

El cartel electoral de la formación es buena muestra de esta estrategia comunicativa de Más Madrid con respecto a su candidata. García es la protagonista indiscutible en primer plano de la propaganda electoral, y además refuerza su perfil de sanitaria portando una mascarilla con la que acompaña el lema de la campaña, "por lo que de verdad importa".

Un espacio político madrileño

Los estrategas del partido de Errejón también han diseñado una campaña en la que quieren hacer bandera de una suerte de regionalismo madrileño, como también están haciendo candidatas como Isabel Díaz Ayuso (PP). "Creemos que Madrid tiene un espacio político propio y que hay que reivindicarlo y construirlo", explican fuentes de Más Madrid. Ejemplo de esas apelaciones a las costumbres madrileñas son los carteles que la formación hizo públicos a principios de mes.

#MásMadriz verde, popular y feminista, el del 8M, el de los aplausos a los sanitarios y de cuidar la Sanidad Pública... pic.twitter.com/lNRBiZXjMX — Más Madrid | Ciudad Lineal (@LinealMas) April 3, 2021

Esa apuesta de Más Madrid por lo regional tiene también una parte de movimiento defensivo, ya que PP y PSOE han diseñado una campaña de evidente proyección nacional que pinta las elecciones del 4-M como un cara a cara entre Ayuso y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Fuentes de la formación admiten que es cierto que la campaña tiene tintes nacionales, pero defienden que hay un importante campo político y electoral que explotar con las cuestiones netamente madrileñas.