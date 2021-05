Las frases más polémicas que han dejado los candidatos en la campaña

Las dos semanas de campaña para las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid han dado mucho de sí.

Entre debates, enfrentamientos y en un ambiente de crispación que se ha mantenido desde que se convocaran los comicios, los candidatos han ido haciendo declaraciones que han suscitado polémica.

Isabel Díaz Ayuso (PP)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en acto de campaña en Villarejo de Salvanés. Comunidad de Madrid

- "Estoy absolutamente en contra de hacer un cordón sanitario a Vox".

- "Pablo Iglesias es el mal, una mala persona que se nutrió de las peores dictaduras que quedan en el mundo".

- "Ojalá no necesite a nadie (para gobernar) porque no tengo favoritos".

- "Que si uno no se quiere encontrar con su ex pareja en Madrid no lo va a hacer y que, por supuesto, si alguien se quiere encontrar con Pablo Iglesias, cada vez va a ser más difícil hacerlo. Esto sí es un alivio".

Ángel Gabilondo (PSOE)

El candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, durante un acto electoral del PSOE. Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

- "No vamos a elegir con quién nos vamos a tomar algo, sino quién está preparado para liderar la recuperación".

- "Pedro Sánchez es Pedro Sánchez y yo soy Ángel Gabilondo. Y a estas elecciones me presento yo".

- "No temo el 'sorpasso' de Más Madrid. En Madrid siempre se dirime todo con uno o dos escaños".

- "Mónica, con Más Madrid, podemos sumar. Pablo, tenemos 12 días para ganar las elecciones".

Pablo Iglesias (Unidas Podemos)

El candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. ALBERTO ORTEGA

- "La izquierda perdió Madrid por no ir unida. Se han cometido errores evidentes en el pasado".

- "El fascismo es la derecha cuando se empieza a dar cuenta de que pueden perder el poder".

- Señora Ayuso, mi casa me la pago yo, no me pone un piso de lujo Sarasola".

- "Están cometiendo un error con esta gente blanqueándolos. Nosotros no vamos a debatir con la ultraderecha".

Edmundo Bal (Ciudadanos)

El candidato de Ciudadanos a las elecciones en Madrid, Edmundo Bal, durante un acto del partido. EUROPA PRESS

- "Gabilondo es sumiso con Pedro Sánchez y muy poco creíble".

- "Yo soy de centro, esa es la suerte que tengo. Tengo una ideología de buscar soluciones".

- "Lamentablemente nos encontramos con que la señora Díaz Ayuso no dice que no va a gobernar con Vox, y, por lo tanto, existe esa posibilidad de que en Madrid los dos próximos años se imponga la agenda del retroceso".

-"El líder de Podemos se cree que él es la democracia y debe de ser que los demás somos todos los fascistas".

- A Monasterio: "Llevo 30 años sirviendo a España como abogado del Estado. No me vuelva a llamar traidor".

Mónica García (Más Madrid)

Mónica García traslada su "repulsa" ante las amenazas a Ayuso: "Estos comportamientos no caben en democracia" ALBERTO ORTEGA

- "Hemos tenido una presidenta que ha estado enfocada única y exclusivamente a confrontar con el señor Sánchez. Hemos tenido una presidenta nini".

- "Ayuso tiene que ir dopada de ultraderecha a una carrera y nos pide que para no ir dopada los demás nos retiremos"

- "Monasterio es la cara más cruda de lo que es la ultraderecha".

- "Tenemos una región que tiene la mayor desigualdad, la mayor brecha entre los que más tienen y los que menos tienen".

Rocío Monasterio (Vox)

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio en un acto de campaña. Europa Press

- "Tengo la firme determinación de sacar a Iglesias de las instituciones".

- "Del Gobierno ya no nos creemos nada. Nos han engañado desde el principio de la pandemia".

- A Iglesias: "Levántese y lárguese, que es lo que estamos deseando muchos españoles".

- Lo que necesitan las mujeres es caminar seguras por las calles sin encontrarnos a un grupo de menas".