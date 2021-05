Este martes, 5.112.658 de ciudadanos están llamados a las urnas en la Comunidad de Madrid, unos comicios singulares en esta ocasión, no solamente por celebrarse en plena pandemia del coronavirus, sino también por tratarse de los primeros que se celebran en un día laborable y de manera anticipada.

Muchas son aún las dudas de los votantes sobre el desarrollo de una jornada electoral donde se elegirán a 136 diputados -cuatro más que en los comicios de 2019 debido al incremento de población-, lo que convertirá a la Asamblea madrileña en la cámara autonómica con más diputados.

¿Dónde tengo que votar?

Todos los madrileños han recibido por correo ordinario las tarjetas censales donde se indica el colegio electoral que les corresponde y donde tienen que ir a votar. También en la Sede Electrónica del Instituto Nacional de Estadística se puede consultar la dirección del colegio electoral que le corresponde a cada persona, solamente introduciendo unos datos que tienen que ver con la dirección, como la calle en la que se reside o el código postal.

En la mayoría de los casos, los ciudadanos deberán ir a votar a los mismos colegios electorales que de costumbre. Sin embargo, algunas personas sí que variarán su lugar de votación, ya que algunos colegios electorales han reducido el aforo para garantizar las distancias y evitar aglomeraciones.

Horario: de 9.00 a 20.00 horas

Los colegios electorales estarán abiertos desde las 9.00 a las 20.00 horas. La Comunidad de Madrid recomienda que acudan a votar en la franja de 10.00 a 12.00 horas los mayores de 65 años o que presenten alguna discapacidad y, en su caso, sus cuidadores. En el caso de las personas con coronavirus o sospecha de tenerlo, la recomendación es que vayan de 19.00 a 20.00 horas.

Hay que ir con mascarilla

Los votantes deberán ir al colegio electoral con su propia mascarilla y dispondrán en el local de una quirúrgica cuyo uso está recomendado por encima de la que lleven en ese momento. Además, habrá gel hidroalcohólico y guantes en los centros como medidas de protección adicionales. En total, la Comunidad de Madrid ha preparado cinco millones de mascarillas quirúrgicas, 124.000 tipo FFP2 para los miembros de las mesas electorales y más de 55.000 litros de gel hidroalcohólico.

Se recomienda llevar el voto preparado de casa

Los colegios electorales tendrán un recorrido de entrada y otro de salida, así como marcas en el suelo indicando los dos metros de distancia que se han de mantener entre votantes y miembros de las mesas, y entre estos últimos entre sí. Se recomienda a los votantes que lleven el voto preparado y permanezcan en el interior del colegio únicamente el tiempo preciso para votar.

Bandejas para dejar el DNI y una sala para casos sospechoso

Para evitar riesgos, habrá bandejas en las mesas electorales para que los votantes depositen su identificación sin necesidad de que la manipulen los miembros de la mesa, quienes por su parte dispondrán de mascarillas FFP2, una pantalla de protección facial y guantes, aunque no llevarán petos de protección.

Si alguna persona de la mesa o votante comenzase a encontrarse mal y tuviera síntomas de Covid-19, se avisará al responsable de seguridad sanitaria encargado de cada colegio electoral, que lo acompañará a una sala donde permanecerá aislado y, si fuera necesario, se contactará con el servicio sanitario de emergencias 112.

No habrá SER en todo el día

El Ayuntamiento de Madrid suspenderá el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) durante la jornada electoral, por lo que no habrá pagar en ninguna zona de la ciudad por estacionar el vehículo. El SER volverá a estar operativo el miércoles en su horario habitual, entre las 09:00 horas y las 21:00 horas.

Es día laborable, ¿puedo pedir permiso en el trabajo para ir a votar?

La ley establece un permiso de cuatro horas retribuidas para votar, pero solo si la jornada laboral coincide "prácticamente en su totalidad" con el horario de los colegios electorales. El artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores establece que los empleados puedan ausentarse del trabajo "por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal”, en este caso, el voto. Dicho estatuto no indica una duración concreta para el permiso, pero el Real Decreto 605/1999 -que regula procesos electorales- prevé hasta un máximo de cuatro horas. Eso sí, el trabajador deberá presentar un justificante que indique que ha ejercido su derecho al voto. Tan solo aquellos trabajadores cuyo horario laboral no coincida con el de apertura de las mesas electorales o lo haga por un período inferior a dos horas no tendrán derecho a este permiso retribuido.

Al no ser día lectivo, ¿se puede ir con menores?

Sí. Según la aclaración enviada por la Consejería de Sanidad a la Junta Electoral, estará permitido el acceso de los electores con menores a su cargo al centro de votaciones, ya que es una situación asimilable a los votantes que necesitan ir acompañados. Se dan la circunstancia de que este martes 4 de mayo será "inhábil a efectos escolares" porque así lo establece el Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos electorales en el caso de que las elecciones no caigan en festivo.

¿Cuántas candidaturas se presentan?

Los electores podrán optar entre veinte candidaturas para la Asamblea de Madrid , cinco más que en 2019 y siete de ellas nuevas. Entre las candidaturas que repiten están las seis con representación actualmente en el parlamento madrileño: PSOE, PP, Ciudadanos, Más Madrid, Vox y Unidas Podemos.

¿Cómo ha ido el voto por correo?

Los últimos datos proporcionados por Correos revelan que más de 211.000 ciudadanos han enviado su voto por correo, cifra que supone un incremento del 47 % respecto a las elecciones autonómicas y municipales de 2019. Esta cifra, sin embargo, no incluye los votos de las personas que ejercieron su derecho al sufragio de forma presencial el pasado sábado en las oficinas de Correos.