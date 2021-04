La Comunidad de Madrid va a celebrar sus duodécimas elecciones autonómicas en un contexto insólito. No solo es la segunda vez en casi cuarenta años que estos comicios tienen lugar antes de lo que tocaba -la primera sucedió en 2003 con el conocido como tamayazo-, sino que se convocan en medio de una pandemia sin precedentes que lo invade todo. ¿Cómo creen los votantes que se ha gestionado esta crisis? ¿Y el proceso de vacunación?

Después de más de un año de restricciones, los ciudadanos están deseando recuperar la normalidad, la de verdad, no aquella nueva normalidad de la que tanto se hablaba durante el proceso de desescalada. Por eso, son varios los encuestados por 20minutos que defienden que los restaurantes y bares madrileños hayan estado y sigan estando abiertos. "Demostrado está que ha habido comunidades, incluso otros países, que han tenido cerrada la hostelería a cal y canto y los contagios no han mejorado. Aquí se han mantenido. Unas veces subían y otras bajaban. Y no quiere decir que sea por culpa de la hostelería. Es siempre por culpa de cosas como las fiestas ilegales", manifiesta Octavio, un electricista de 59 años.

Como él opinan Mario, Covadonga o Mari Carmen, pero Carolina no lo tiene tan claro. "A todos nos gusta poder salir y creernos un poco más libres pero las cifras están ahí y la Comunidad de Madrid está bastante mal en tema Covid", afirma esta editora de 36 años. "No sé, no sé...", repite, reflejando que ciertamente en este tema tiene "sentimientos encontrados".

¿Cómo crees que se ha gestionado la pandemia de la covid-19 en España? Sí, es una situación muy compleja, pero en general Gobierno y Comunidades han respondido. El Gobierno central sí ha respondido, los ejecutivos autonómicos no han estado a la altura Las Comunidades han afrontado la pandemia con rigor, el que ha fallado es el Gobierno nacional No, ninguna administración ha estado a la altura de este reto crucial No tengo opinión al respecto.

Con un aprobado en esa materia, los ciudadanos echan de menos más contundencia con quienes incumplen las normas sanitarias y critican cuestiones como la inoperancia del sistema de rastreo o la falta de recursos sanitarios. Sobre esto último Beatriz habla con conocimiento de causa. "No estoy nada contenta con la gestión por parte de ningún partido. La sanidad pública se ha ido abandonando y ahora en Madrid la privatización nos ha afectado más que a otras comunidades. Medios materiales va habiendo más, pero de personal seguimos igual", se queja esta enfermera de 31 años.

La conciencia mayoritaria de que para salir de esta grave crisis es imprescindible contar con el mayor número posible de vacunados lleva a los electores a reclamar que se agilice el proceso y a que se ofrezca a la sociedad información clara. Después del miedo con el que vivíamos los políticos nos han generado mucha incertidumbre. Tienen que ser sinceros con la población pero no se pueden tener tantos parones sin ton ni son", lamenta Mari Carmen, que a sus 74 años se marcha con el anhelo de ser citada para recibir el antídoto "dentro de unos días".