Detenemos aquí el minuto a minuto del juicio al 'procés', que ha sido suspendido por Marchena hasta este jueves a las 10.00 horas. Durante la segunda jornada de la vista oral, las acusaciones ejercidas por la Fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox han rechazado las acusaciones de los letrados de los acusados expuestas este martes.



Los fiscales han defendido que "no se juzgan ideas sino hechos" y han mantenido que no se han vulnerado los derechos de los procesados y que el proceso va a ser "justo" e imparcial. "Este juicio es un triunfo de la democracia", han sentenciado. El presidente del Tribunal, Manuel Marchena, ha rechazado la petición de Vox de prohibir los lazos amarillos.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha publicado un mensaje en Twitter para responder a una información sobre la intervención del fiscal Fidel Cadena y que destaca su negación de la soberanía del pueblo catalán y del derecho a su autodeterminación, alegando que no existe en la Constitución. "Como presidente de la Generalitat, tal y como prometí al asumir el cargo, solo me debo a les decisiones que tome el Parlamento de Cataluña, donde reside la soberanía del pueblo catalán", ha señalado. Com a president de la Generalitat, tal i com vaig prometre en assumir el càrrec, només em dec a les decisions que prengui el Parlament de Catalunya, on rau la sobirania del poble català. https://t.co/MCjYaSXNxY — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 13 de febrero de 2019

El líder de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha asegurado que la inminente declaración del líder de su partido, Oriol Junqueras, como acusado en el juicio del 'procés' será "un canto a las libertades y una defensa de la democracia", frente al juicio "de la vergüenza". Sabrià ha atendido a los medios de comunicación ante el Tribunal Supremo. Ha confiado en que "sea como siempre un canto a las libertades, a la armonía, a la defensa de los derechos y de las urnas como la mejor de las maneras para tomar decisiones".



El dirigente ha dicho que su partido tiene claro que Junqueras "va a defender la democracia, las urnas, el voto y al pueblo de Cataluña como un solo pueblo, como siempre ha hecho". "Estamos con mucha ilusión de volverle a oír después de mucho tiempo", ha afirmado, contraponiéndolo a lo que ha calificado como el juicio "de la vergüenza", con una foto conjunta de los presos que "será la vergüenza que acompañará al Estado durante muchísimos años".

Esta tarde el Alto Tribunal deliberará sobre todas las cuestiones previas planteadas este martes y este miércoles y comunicará su decisión sobre las mismas mañana. Este jueves comenzarán los interrogatorios, el primero de ellos será al exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras.

El presidente del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, suspende la sesión hasta este jueves a las 10.00. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, permite una última intervención del letrado Andreu Van den Eynde, pero convoca a los presentes para mañana a las 10.00 h, cuando, "en función del desenlace de las cuestiones previas", empezará el interrogatorio. #JuicioAlProcés — Raquel Gómez Otero (@quela_canela) 13 de febrero de 2019

El abogado de Junqueras y Romeva dice que se adhiere "a los argumentos del compañero Pina sobre el documento 13". "En cuanto a no disponer de toda la documentación, también es interesante tenerla para poderla analizar y saber de cuántos documentos estamos hablando", prosigue.



Van del Eynde también se adhiere a la vulneración de la inviolabilidad domiciliaria citada por otro de los letrados de los procesados. Se adhiere a todas las invocaciones de las vulneración de los Derechos Humanos. Se adhiere a la solicitud de vulneración del derecho de la doble instancia. Antes de terminar, se suma a la defensa de Sànchez "que hablaba de la necesidad de hablar de la imparcialidad del señor Baena".

Van del Eynde pide la venia a Marchena para intervenir "cuatro minutos" antes de cerrar la sesión de hoy.

Fernández responde igualmente a las defensas que no ha habido vulneración de derechos. "Hay un convenio de Naciones Unidas que regula los límites de la libertad de expresión cuando es incompatible con la unidad territorial, entre otros aspectos", mantiene el letrado de Vox. Fernández rechaza también que se haya vulnerado el derecho a un juez imparcial. "Los acusados han venido ejerciendo sus derechos de una manera que las leyes no les permitían", concluye Fernández. "Estamos ante conductas antijurídicas", apunta antes de terminar.

El abogado Pedro Fernández, en nombre de Vox, se sienta junto al secretario general del partido de extrema derecha, Javier Ortega Smith. Fernández se acoge a todo lo dicho ya por los fiscales y la Abogacía del Estado.

Tiene ahora la palabra la acusación popular, ejercida por Vox. Piden que Jordi Sànchez se retire el lazo amarillo de la solapa, en aplicación "al respeto a la justicia". Marchena lo rechaza porque no tiene ninguna queja por la vestimenta de los letrados y sobre el uso de símbolos por parte de los acusados, "el Tribunal Supremo hace suya la doctrina europea del Tribunal Europeo de Derechos Humanos" y lo interpreta como un "símbolo ideológico". Marchena le ha reprochado que se ha excedido del objeto de la misma, que era impugnar las cuestiones previas planteadas ayer por las defensas. "Este es el criterio de la sala", zanja.

Seoane defiende que "no hay vulneración a la presunción de inocencia" y lo argumenta señalando que la "intervención de Irene Lozano no pretendía trasladar prejuicios sino señalar la inminencia de la celebración de un juicio". Rebate ahora la supuesta vulneración del derecho a un juez imparcial.

Turno de la Abogacía del Estado; habla la abogada jefa de lo Penal, Rosa María Seoane: “Nos encontramos ante este tribunal porque se han producido hechos delictivos” recogidos en el Código Penal. “Estamos en un ejercicio del derecho penal democrático”. #JuicioAlProcés pic.twitter.com/04XE65qXdU — Raquel Gómez Otero (@quela_canela) 13 de febrero de 2019

Continúa María Seoane en nombre de la Abogacía del Estado. Defiende que sí se puede acusar de sedición al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, aunque no se le acuse de malversación. Asegura que sí está "plenamente legitimida" para ejercer como acusación particular y contradice así a la defensa de Cuixart en su alegato de ayer.

Los obispos de Cataluña reclaman "magnanimidad" ante el inicio del juicio del 'procés', que consideran que "tiene una gran trascendencia para la convivencia" en esta comunidad e insisten en "el diálogo y el respeto mutuo" para solucionar la situación política catalana. Los obispos catalanes han efectuado esta petición tras reunirse durante dos días en el seminario conciliar de Tiana (Barcelona), donde, además de analizar los recientes casos de abusos a menores, por los que ayer ya pidieron perdón y se comprometieron a investigar, también trataron sobre la situación política de Cataluña. En un comunicado difundido este miércoles por la Conferencia Episcopal Tarraconense, los obispos han recordado que el juicio del 'procés' "tiene una gran trascendencia para la convivencia" en Cataluña, y remarcan que "siempre se requerirá diálogo, respeto mutuo y magnanimidad en la búsqueda de gestos concretos para la reconciliación". También sugieren que haya "sacrificios por parte de todos, porque será lo que nos conducirá a la concordia y a la paz social".

Se reanuda la sesión. Habla ahora la Abogada del Estado María Seoane. "Es un juicio penal con todas las garantías que no merece ninguna otra calificación, un ejercicio del derecho penal democrático frente al ayer tan invocado derecho penal del enemigo", arranca.

El diputado de ERC Gabriel Rufián, sobre la foto de ayer de los procesados saludando (o no) al president Quim Torra: .@gabrielrufian, sobre la foto de Junqueras y Torra: "Conociendo a Junqueras, creo que estaba mirando un cuadro" https://t.co/Ch9fGQtnN6 #JuicioProcésARDía2 pic.twitter.com/Ip8l9Fl3QL — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) 13 de febrero de 2019

El expresidente catalán Carles Puigdemont replica a los fiscales a través de Twitter: "Primero involucran a la Policía alemana, después inundan de documentación el tribunal alemán pidiendo la extradición, después cuando la sentencia no les gusta, retiran la euroorden... ¿y ahora dicen que es Alemania quien interfiere en la jurisdiscción española?.



Primer involucren la policia alemanya en una operació conjunta, després inunden de documentació el tribunal alemany demanant l'extradició, després quan la sentència no els agrada, retiren l'euroodre... i ara diuen que és Alemanya qui interfereix en la jurisdicció espanyola? https://t.co/lWIuLAB0y1 — Carles Puigdemont (@KRLS) 13 de febrero de 2019

Durante el receso se observan de nuevo sonrisas y tonos distendidos en las conversaciones entre los letrados de la defensa, informa nuestra compañera desde el Tribunal Supremo, Raquel Gómez Otero.

El exconseller Santi Vila ha abogado este miércoles por la necesidad de que los políticos siembren reconciliación, libertades y progreso para todos y que el Tribunal Supremo, que le juzga a él y a otros 11 acusados por el 1-O, "forme parte de la solución y no del agravio del problema".



En un artículo publicado en La Vanguardia recogido por Europa Press, ha asegurado que España ha ganado el desafío de la modernidad, pero para que su "éxito" se proyecte en adelante debe regenerar los consensos básicos en torno a un proyecto y unos valores compartidos por todos.

Una vez la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular de Vox se pronuncien sobre las cuestiones previas planteadas por las defensas, el tribunal decidirá cómo las resuelve: si sobre la marcha, si espera a la sentencia o si detiene el juicio para analizarlas. Lo previsible es que la vista continúe y llegue el turno de las declaraciones de los acusados, el primero de ellos será Oriol Junqueras.

Los grupos soberanistas catalanes estudian llevar a cabo una acción de protesta en el Parlamento de Cataluña cuando empiecen a declarar los acusados en el juicio del "procés", una posibilidad que podría plasmarse en que sus diputados abandonen las comisiones parlamentarias y provoquen así su suspensión. Según han avanzado este miércoles fuentes parlamentarias, las fuerzas soberanistas están barajando dicha posibilidad ante el inminente inicio de las declaraciones de los dirigentes independentistas acusados en el Tribunal Supremo. El primero de ellos será el líder de ERC y exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, una vez finalicen las cuestiones previas del juicio, algo que podría ocurrir entre esta tarde y mañana.

Mientras tanto, en el Congreso de los Diputados se votan los Presupuestos en una intensa jornada. El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha considerado inconveniente un adelanto electoral a pesar de que se rechacen los presupuestos, ya que cree que la campaña se vería condicionada por el juicio a los líderes del 'procés' en el que una de las partes (Vox) también concurre a los comicios. Garzón está convencido de que unos comicios anticipados "distorsionarían" tanto el juicio como la campaña.

El fiscal Cadena defiende la instrucción del juez Pablo Llarena y afirma que "este es el juicio del triunfo de la democracia y del triunfo de los principios de igualdad ante la ley", concluye. Marchena abre un receso. A las 12.25 se reanudará la sesión.

"No pueden unos pocos decidir sobre lo que es de todos, Segovia no es solo de los segovianos, ni Zaragoza de los zaragozanos, ni Cataluna de los independentistas". En la misma línea que Zaragoza, el fiscal Cadena habla también de las "murallas humanas que se lanzan contra las fuerzas de seguridad" para justificar actos que califica de "métodos violentos". Y dice que "los Mossos se incoroporan a la rebelión".

"No hay soberanía catalana sino soberanía española, reconocida por la Constitución. No existe derecho de autodeterminación. Existe el derecho a decidir, pero pertenece a todo el pueblo español", mantiene. "No hay legalidad democratica fuera de la legalidad constitucional, no hay atajos y ponerse del lado de la ilegalidad es autoritarismo", prosigue el fiscal Fidel Cadena.

Toma la palabra ahora el fiscal Fidel Cadena, que comienza diciendo que "tiene gracia" que ayer las defensas recurrieran a la Constitución, cuando es "absolutamente rechazada" por los independentistas.







"No parece de recibo culpar al Estado de un falta de diálogo como factor desencadenante o que aboca a ese factor de quiebra del orden constitucional y a esa secesión consumada que fue revertida por el Estado", concluye el fiscal Javier Zaragoza.

"Puigdemont pidió comparecer en el Congreso para explicar su proyecto de estado independiente pero sin votaciones. La presidenta del Congreso le propudo comparecer pero cumpliendo con los procedimientos de las propuestas de ley. Puigdemont lo rechazó", expone Zaragoza.

"El diálogo es sin duda la base de la democracia, siempre que se produzca en el marco contitucional. Desde la imposición, y al margen de la legalidad, no es aceptable", prosigue Zaragoza.

El fiscal Zaragoza considera que el tribunal alemán que dejó en libertad a Carles Puigdemont cometió "una indebida intromisión" porque entró a examinar las cuestiones de fondo que solo pueden valorarse viendo las pruebas.

El fiscal ha negado que se hubieran realizado registros en los domicilios de los aforados o que se hubieran intervenido sus correos electrónicos o teléfonos.

"Se invoca que convocar un referéndum no es delito. Recomendaría a las defensas las sentencias del 9-N, donde se condenó por un delito de desobediencia", prosigue el fiscal.



"El derecho de autodeterminación carece de cobertura nacional ni internacional, ni como derecho a secesión ni como derecho a decidir", continúa el fiscal Javier Zaragoza.

El fiscal Javier Zaragoza aborda ahora el tema de los heridos durante el 1-O. Señala que solo resultaron heridas dos personas por la actuación policial y que, como planteó la defensa de Jordi Cuixart, "identificar el uso legítimo y proporcionado de la fuerza policial con la tortura es un disparate jurídico de dimensiones importantes".



Zaragoza responde a la petición de los letrados de que declare como testigo el rey Felipe VI. "El rey está exento de declarar, pero tenemos el vídeo de su intervención y podemos verlos".



En cuanto a que declaren "los rebeldes", en referencia a los huidos, "no pueden declarar como testigos porque están procesados en este procedimiento. Que declare por videoconferencia quebrantaría todas las normas procesales", dice.

"El ejercicio de la actividad política no es una patente de corso, y no justifica llamar, incitar, promover o agitar a miles de ciudadanos que como muros humanos han protegido las urnas sabiendo que se les abocaba al choque violento con las fuerzas policiales". #JuicioAlProcés — Raquel Gómez Otero (@quela_canela) 13 de febrero de 2019

Javier Zaragoza explica que la expresión "estrategia que sufrimos" —escrita por un instructor de la causa— se ha sacado de contexto y que en realidad "quería decir que en la investigación se había acreditado una situación de manifiesta ilegalidad, y que se dictaban medidas cautelares para restaurar la legalidad".

"No se puede poner en tela de juicio la imparcialidad de esta instrucción", asiente el fiscal.

📽 @InesArrimadas "Sánchez debería haber hablado hace mucho tiempo con Torra, pero para decirle que respete la Constitución y a todos los catalanes, no para darle impunidad"

Aquest judici és l'herència de la covardia del govern Rajoy. Si es tractava de fer disminuir la força social i política del sobiranisme, el resultat ha estat un fracàs absolut

"Es un juicio en defensa de la democracia y el orden constuitucional. No es el independentismo lo que se juzga, sino los hechos que se producen entre septiembre y octubre de 2017. Los procesados recurrieron a una reiterada desobediciencia y para luego declarar la independencia asumiendo el enfrentamiento físico. Aquí no se persigue una ideología, el objeto de la causa son los hechos que intentan imponer una idelogía a los demás. Eso es una falacia de colosales dimensiones", responde Zaragoza a los rpocesados, a quienes recuerda que no se les juzga "por sus ideas sino por sus acciones".

Zaragoza recuerda la reciente sentencia del Supremo que decía que "cuando se pretenden ejercer los derechos políticos al margen de las leyes no se vulneran esos derechos, sino los del resto de los ciudadanos que han rehusado participar (en el referéndum del 1-O) teniendo en cuenta la leyes. Es decir, casi 60% de la ciudadanía de los catalanes que ese día no acudieron a las urnas", una mayoría a la que se ha referido como "mayoría silenciosa".



El fiscal de Sala Javier Zaragoza: “Se han vulnerado los derechos de esa mayoría social silenciosa de Cataluña que representa a casi un 60% del censo electoral que no participó” en el referéndum del 1-O. #JuicioAlProcés pic.twitter.com/h9N3kRVfJh — Raquel Gómez Otero (@quela_canela) 13 de febrero de 2019

El fiscal Javier Zaragoza responde a las alegaciones de las defensas de los acusados y asegura que este juicio ya a ser justo: "El Estado ha tratado de restuarar el orden jurídico frente a esas gravísimas acusaciones con el principio de la aplicacion de la ley. Este Alto Tribunal impartirá justicia con total imparcialidad y lo hará respetando las garantías y derechos que el Estado de Derecho reconoce a los acusados y garantizando el derecho a un juicio justo".







Comienza la segunda sesión del juicio del 'procés'. El presidente del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, da la venia al fiscal Javier Zaragoza en representación de la Fiscalía.

El exconseller de Empresa de la Generalitat Santi Vila, uno de los políticos catalanes juzgados en el Supremo por la causa del "procés", pone a la cantante Rosalía como ejemplo "para que los políticos resintonicen con la sociedad" y "siembren nuevas semillas de reconciliación".

Este miércoles hay menos medios y menos expectación que ayer, cuanta nuestra compañera Raquel Gómez Otero desde el Tribunal Supremo. Menos expectación hoy en los alrededores del Tribunal Supremo. En los pasillos, caras relajadas y sonrientes. #JuicioAlProcés #Día2 — Raquel Gómez Otero (@quela_canela) 13 de febrero de 2019

Durante este martes y sesión inaugural del juicio al procés, las defensas intentaron cuestionar la causa en su totalidad alegando "la vulneración de casi todos los derechos que recoge la Constitución". Los acusados denunciaron la "criminalización de la disidencia" y rechazaron la rebelión. Lea aquí la crónica de Raquel Gómez Otero.

Los 12 procesados ya han llegado desde las cárceles Soto del Real y Alcalá Meco a la Audiencia Nacional, desde donde serán trasladados al Tribunal Supremo. En las inmediaciones al Alto Tribunal este miércoles también se han formado colas de personas que esperaban para asistir al histórico juicio.

OPINIÓN: Claves jurídicas del proceso, por Carlos R. Fernández Liesa.



"La primera clave es si estamos ante un juicio político al independentismo (como afirma el abogado de Junqueras). El Tribunal, también afirman, vulnera el derecho al juez imparcial. Estas argumentaciones carecen de viabilidad y se dirigen a la parroquia política y a posibles aliados internacionales".

La jornada de este miércoles arrancará con la intervención de los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena. A ellos les seguirá la Abogacía del Estado y terminará con Javier Ortega Smith en represetación de Vox, el partido de extrema derecha que ejerce la acusación popular.

OPINIÓN: Un juicio a prueba de elecciones, por Carmen Remírez de Ganuza.



"Si de algo sirvió la primera sesión fue para comprobar que las defensas de los acusados confían más en Estrasburgo que en el Supremo".

El abogado del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras reprochó que se hubiera negado a su cliente el derecho a la libertad de culto en prisión, algo que horas después fue negado por Instituciones Penitenciarias.

Buenos días. Reanudamos el directo del juicio al 'procés', que este miércoles celebra su segunda jornada. Hoy continuarán con las cuestiones previas y está previsto que la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular, ejercida por el partido ultraderechista Vox, se opongan a las alegaciones presentadas este miércoles por los abogados de los 12 procesados.

Terminamos aquí la narración de este primer día de juicio. Más información en 20minutos.es.

Resumen de la jornada. Este martes se ha celebrado la primera sesión del juicio al 'procés': 12 acusados, entre ellos el exvicepresident Oriol Junqueras y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, se han sentado en el banquillo. Las cuestiones previas han centrado las intervenciones de las defensas, que han tratado de poner en cuestión la causa por vulneración de derechos como el de defensa o el de libertad de expresión. Así lo cuenta en esta crónica nuestra compañera Raquel Gómez, que ha seguido la sesión desde el tribunal.

Según la Guardia Urbana, los concentrados en Barcelona han sido 6.000. En paralelo se han celebrado concentraciones en otras localidades catalanas, como Lleida, Tarragona o Girona, donde se han reunido unas 3.000 personas, según la Policía Local.

"Fin de la represión, acuerdo sobre la figura del relator internacional y hablar del derecho de autodeterminación" son las tres condiciones que pone Torra para retirar las enmiendas a los PGE. Dice que la vía del Gobierno "no es la correcta" y pide de nuevo un "diálogo en profundidad".

"La pelota está en el tejado de Sánchez", dice ahora en castellano. Dice que el Gobierno les comunicó "por sorpresa" que rompía el diálogo. "Conocen muy bien cuáles son nuestras condiciones, que son de mínimos", abunda.

▶ #President @QuimTorraiPla: "L'estat espanyol s'ha despullat i s'ha vist que al darrera només hi havia un judici polític per criminalitzar la idea de la independència de Catalunya"

Pide "valentía" y "coraje" a Sánchez e insiste en que hable con él del derecho a la autodeterminación y del relator para que ellos retiren las enmiendas a los PGE. Le recuerda que Iceta (PSC) ya hablaba hace años de un referéndum. "Si el PSOE no rectifica, votaremos a favor de las enmiendas", advierte.

"Preferiríamos que no hubiera amenazas, sino propuestas constructivas", dice el president respecto a la posible convocatoria de unas elecciones anticipadas si no se aprueban los PGE. Pide "concreción" a Sánchez y dice que cada vez que se reúnen solo hablan del "diálogo" y de que van a dialogar, porque el Gobierno va siempre a las reuniones "con un folio en blanco".

"¿Por qué los catalanes se tienen que resignar a recibir un 'no' del Estado español?", dice Torra, que repasa los acontecimientos de los últimos días, "no se puede gobernar contra Cataluña", añade. Se muestra "muy satisfecho" con las exposiciones de las defensas de los acusados en el juicio, que tilda de "inmenso error".

"Exijo el archivo inmediato de la causa", dice. Torra pide que se ponga en libertad a los presos y reclama a juristas y observadores internacionales que pongan "toda la atención en este juicio farsa". Anuncia recursos en Estrasburgo que 'ganarán' y que llamará "a todas las puertas que haga falta". Anuncia que va a pedir al Gobierno que "vuelva al diálogo" y llama a la "comunidad internacional" para que medie.

"El solo hecho de ver a los consejeros y a la expresidenta del Parlament es un ataque a la democracia y una vergüenza indigna", comienza, recordando que ha asistido a la primera sesión del juicio al 'procés'. "Se han querido vengar y escarmentarnos", añade.

El president Quim Torra interviene ahora mismo en un acto en Madrid, en el centro Blanquerna. Lee un comunicado en catalán, castellano e inglés.

El acto de Barcelona termina con el canto de 'Els Segadors'. Los asistentes convocan una manifestación en Barcelona el próximo sábado 16 de febrero.

Artadi ha dicho esta tarde que el objetivo del juicio no es esclarecer si se ha cometido un delito, sino intentar que los encausados y el conjunto del independentismo "renuncien a sus ideales políticos". En este sentido, ha sostenido que se busca para los líderes soberanistas "una condena ejemplar para que nunca nadie quiera volver a tener aspiraciones".

▶️ consellera @elsa_artadi: "#ThisIsTheRealSpain és anar en contra de la democràcia, els drets i la gent pacífica. Contra aquells que realment volen fer política, i no aquells que es manifesten en contra del diàleg, la negociació, i de fer política"

Sergi Sabrià (ERC) y Neus Munté (PDeCAT), entre otros, asisten a la concentración. Hablan de "shock" y "vergüenza" por el juicio. También han acudido la consellera portavoz, Elsa Artadi, el vicepresident, Pere Aragonès, y el primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello (comunes).







En la plaza Catalunya de Barcelona se celebra en estos momentos una concentración convocada por Òmnium y la ANC. Cientos de personas con bufandas amarillas, esteladas y carteles piden la libertad de los presos.

La plaça de Catalunya, a Barcelona, és avui un clam pacífic de denúncia. Dolors, Carme, Jordi Cuixart, Oriol, Raül, Josep, Quim, Jordi Turull i Jordi Sànchez i la resta de represaliats: us volem lliures!

Mañana será el turno de las cuestiones previas de las acusaciones. Después, el tribunal decidirá, previsiblemente sobre la marcha, sobre todo lo que le han planteado estas y las defensas. Una vez tomadas las decisiones sobre estas cuestiones previas, comenzaría el interrogatorio a Oriol Junqueras.

El presidente de la Sala da por terminada la sesión y emplaza a los presentes a mañana a las 10 horas.

Apela a lo que se hizo tras la consulta del 9-N. "Si en aquella ocasión, miembros de un mismo Gobierno fueron juzgados en distintas causas, ¿por qué no aplicar el mismo criterio en el presente caso?", se pregunta Molins. Concluye.

El abogado de Santi Vila, Pau Molins (que fue abogado de la infanta Cristina en el caso Nóos) recuerda que ni siquiera era diputado cuando se aprobó, supuestamente, la DUI. No entiende que se le prive de la doble instancia (tras el Supremo no hay otro tribunal superior al que acudir). "Precisamente dimitió para marcar distancias con lo que iba a suceder".

Reitera el mismo argumento que la letrada de Borràs respecto a la malversación y su investigación en otra causa en un juzgado de Barcelona. Borràs, Mundó y Vila son los únicos acusados en el proceso a los que no se les atribuyen ni rebelión ni sedición. Ha sido breve.

Turno para, Josep Riba, el abogado del exconseller de Justicia Carles Mundo. (Foto: EFE).





La abogada de Borrás dice que tiene que haber una "vinculación" entre el auto de procesamiento y las acusaciones. Lo dice porque a su clienta, a Mundo y a Vila, Vox les acusa de "organización criminal", y la letrada dice que en el auto de procesamiento no se ve nada de eso respecto a su clienta -solo "firmó un decreto", apunta-. COncluye la letrada.

La letrada considera que habría una vulneración de garantías del principio acusatorio y de defensa si se aceptara la acusación de la acusación popular (es decir, Vox) contra Borràs, pero tambén contra Mundo y Vila. Explica que el partido les acusa de "asociación ilícita" y que eso supone que "se rompe la vinculación con el auto de procesamiento". Recuerda que tiene que haber una "vinculación" entre el auto de procesamiento y las acusaciones.

El portavoz de ERC, Joan Tardá, ha mostrado una fotografía de la sala del Supremo donde se desarrolla el juicio durante su intervención en el debate de Presupuestos en el Congreso. "Nuestros hijos van a ver esta fotografía en los libros de texto dentro de 15 o 20 años", ha dicho, informa Clara Pinar desde el Congreso.

Turno para Judit Gené, abogada de la exconsellera de Gobernación Meritxell Borràs. Recuerda que su clienta está acusada de malversación y no de rebelión, y que la malversación se ha investigado en otra causa y "no en esta". Hace una relación de sus cuestiones pruebas, como que les hayan denegado la práctica de diligencias.

Junqueras ha enviado una carta a sus amigos y compañeros de partido, publica elmon.cat, en la que les convoca a acompañarle desde las puertas del tribunal el día que le toque declarar. Dice que ERC "habilitará un espacio en Madrid" para seguirlo en directo".

"Rebelión es lo que dice la sentencia del 23-F", asevera el abogado, "y eso está muy lejos de lo que ha pasado en Cataluña". Recuerda que su clienta nunca ha intentado "huir" y que "la conducta de terceros" no puede justificar su prisión provisional; el letrado dice que fue encarcelada por "la sospecha" de que huiría.

Relata el abogado todas las cuestiones previas sobre la vulneración del derecho de defensa que cree que se ha producido en el proceso. Dice que la instrucción ha sido corta, que no han tenido tiempo de preparar la defensa, que no se han admitido todas las pruebas de las defensas y sí de la Fiscalía, etc. (Foto: EFE).





Concluye la letrada. Turno ahora para el abogado de la exconsellera Dolors Bassa. "No se publicó ninguna declaración unilateral de independencia, porque no se votó", comienza. Ha presentado como cuestión previa dos certificados, uno del Parlament y otro del Diario Oficial de la Generalitat, que explicarían eso "en contra de lo que alegó el ministerio Fiscal y que consideró determinante a efectos de la rebelión".

El presidente de la Sala comenta a la abogada que se está alargando demasiado. Ella contesta que será breve.

Vierte muchas críticas contra el instructor, por utilizar la primera persona del plural en sus escritos ("sufrimos", "padecemos"), así como realizar manifestaciones que considera "políticas", entre otras cosas.

La abogada de Forcadell censura que su defendida sea juzgada por rebelión y el resto de la Mesa del Parlament, solo por desobediencia: "Es discriminatorio". También recuerda que se retiraron las euroórdenes contra Puigdemont y los exconsellers huidos y que no están incluidos en esta pieza.

Por último, cree que se ha vulnerado la presunción de inocencia de los acusados, "se les trata como condenados". Está repitiendo la abogada los argumentos de sus compañeros. Aun así, quiere resaltar algunas expresiones de figuras públicas sobre los procesados, como por ejemplo la de "golpistas".

En cuanto a la inviolabilidad, dice que los miembros de la Mesa del Parlament -Forcadell era la presidenta de la Mesa, así como del Parlament- deberían estar protegidos por la misma en relación con sus actos. En el procés se juzga, entre otras cosas, la aprobación de las leyes de desconexión del Estado en septiembre de 2017.

"El PP quiere volver a tipificar el delito de convocatoria de referéndum", por lo que, argumenta la abogada, la convocatoria del referéndum "no era delito". Ha puesto un ejemplo similar con el delito de rebelión (que pidió modificar Pedro Sánchez).Dice que a los acusados "se les ataca como si fueran enemigos" y "traidores a la nación" y que eso vulnera la imparcialidad.

Desvincula totalmente a Forcadell de la convocatoria del referéndum del 1-O, no obstante, recuerda que en 2005 "se destipificó" el delito de convocatoria de este tipo de consultas. "El 9-N no es tán diferente del 1-O", añade, y dice que en su día aquella consulta se tipificó como "desobediencia".

La letrada Olga Arderiu pone en duda la "credibilidad" del teniente coronel que puso su firma en varios atestados sobre el proceso, en los que "han aparecido tuits y declaraciones mutilados" de su defendida, explica.

La letrada de Forcadell insiste también en que no ha podido acceder a ciertos documentos y de otras causas. Y plantea una cuestión prejudicial al respecto (que, de ser aceptada, tendría que ser remitida al TJUE). (Foto: EFE).





Habla ahora la abogada de Carme Forcadell. Se adhiere a todo lo dicho por el resto de letrados y presenta las pruebas que la Sala le ha denegado, entre ellas, el testimonio por videoconferencia de Carles Puigdemont y Marta Rovira. Sugiere que hay problemas "con el idioma", cosa que no ocurriría si el juicio se hubiera celebrado "en Cataluña" (han pedido la traducción de determinada documentación).



El abogado de Cuixart no está de acuerdo con que su cliente se vea sometido a un juicio en el Supremo, ya que "nunca ha sido aforado". Repite constantemente la expresion "vicio procesal permanente" y denuncia que "buena parte del registro" en la consellería de Economía aquel famoso 20 de septiembre "se practicó sin haber sido acordado por la autoridad judicial". Dice que solo podían entrar "en cuatro despachos" y no "en todo el edificio". "Este juicio, y lo decimos con todo el respeto, no debe empezar", concluye.

"Lo que hizo el señor Jordi Cuixart es defender los derechos fundamentales", asevera; "Todos los ciudadanos debemos defender los derechos fundamentales", dice para terminar este apartado. Ahora habla de "tortura", de las "lesiones que los ciudadanos y ciudadanas sufrieron" el 1-O, que no ve reflejadas en el escrito de la Fiscalía.

"No existe un derecho fundamental a la unidad territorial", dice el abogado. Y abunda, sobre el escrito de la Fiscalía: "Acusan a Jordi Cuixart de utilizar el lema 'No pasarán'". Salellas avanza que acudirán a Estrasburgo. (Foto: ACN).





Invoca el letrado "el derecho a la libertad de expresión", y pide al tribunal que lo ampare, y a continuación habla del "derecho de reunión". "Se criminaliza en el escrito de acusación la movilización popular" para ejercer presión. "Cincuenta páginas del escrito de la Fiscalía se dedican a hablar de actos de manifestación pacífica", añade, "esto es incompatible con un estado de derecho y democrático".

En su opinión, los hechos juzgados tienen que ver con el ejercicio de los derechos fundamentales, por eso cree que existe "el peligro" de que se dé el mensaje a la ciudadanía de que no se pueden ejercer dichos derechos. Pone énfasis en que "protestar" o "buscar la adhesión de personas conocidas a la causa" no puede ser considerado delito.

Se queja el letrado de que el Tribunal ha rechazado varias periciales que han solicitado. Sobre la vulneración de derechos fundamentales que considera que se ha producido, ha presentado 63 páginas de escrito a la Sala.

Habla Benet Salellas, abogado defensor de Jordi Cuixart (Òmnium Cultural). Además de insistir en la denuncia sobre la prueba documental, como los otros letrados, impugna expresamente la condición de acusación particular de Abogacía del Estado. La Abogacía compareció, en teoría, para reclarmar los posibles perjuicios a la Hacienda Pública (FLA), pero el abogado entiende que ejerce respecto a Cuixart como acusación particular (lo causa de sedición) "de forma indebida", informa Raquel Gómez desde el tribunal.

Se reanuda la sesión en el Supremo. Recordamos que la jornada de hoy se está dedicando a las cuestiones previas.

Los exconsellers Puig, Comin y Serret se manifiestan en Bruselas ante las instituciones europeas.

🎥 conseller @PuigGordi: "Si per seure a una taula i parlar s'han d'organitzar manifestacions en contra el govern, Espanya té un greu problema mundial. El món no està entenent res de com està responent Espanya. Estem davant un #JudiciFarsa"

El pleno del Tribunal Constitucional ha decidido hoy por unanimidad anular la resolución del Parlament de Cataluña de enero de 2018 en la que propuso a Carles Puigdemont como candidato a presidente de la Generalitat pese a encontrarse huido de la Justicia. El contenido del fallo se dará a conocer en los próximos días.

El presidente del Barça, Josep María Bartomeu, ha expresado la opinión institucional del club ante el juicio durante la entrega del premio internacional de periodismo Manuel Vázquez Montalbán: "Es un juicio injusto que se desarrolla en un marco procesal cuando el Barça ya pidió en su día que el conflicto se resolviese en el marco político".

Aprovechamos el receso para recordar quiénes son los 12 acusados en el juicio y qué motivos arguyó el juez Llarena para procesarlos. (GRÁFICO: CARLOS G. KINDELÁN).





Irene Montero (Unidos Podemos) ha comparecido también el Congreso en el marco de la jornada de debate de los PGE y ha asegurado que la celebración del juicio "es el fracaso de la política". La líder opina que "todo el mundo sabe que la cuestión catalana no se resolverá ni con cárceles ni con juicios".

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha participado en una concentración contra la celebración del juicio. Ha dicho a los medios que la única salida a la situación política en Cataluña es que los dirigentes independentistas presos salgan de la prisión y se opte por el diálogo.

Cientos de funcionarios de prisiones protestan en estos momentos a las puertas de tribunal, informa Raquel Gómez.

Hay una excepción: Junqueras. Su sucesor en la vicepresidencia, Pere Aragonés, no podrá asistir a su comparecencia al ostentar la condición de testigo en la causa, de manera que el Govern todavía no sabe quién irá ese día.

Fuentes del Govern han confirmado a EFE que el president Torra asistirá a las declaraciones de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y de los Jordis. En cuanto al resto, la intención del Govern -que tiene dos plazas asignadas para seguir el juicio- es que cada acusado esté acompañado por su homólogo actual en el Ejecutivo.

Aitor Esteban (PNV) ofrece una rueda de prensa en el Congreso. Cree que el tribunal debería "guardar las formas" y critica que los hechos que se juzgan no se corresponden con la calificación penal.

Bernaola dice que todos los documentos que se proponen en el escrito de defensa de Turull "han sido obviados por la sala". Son 26; la letrada pide al tribunal una respuesta sobre los mismos. A continuación, el presidente dice que harán un nuevo receso en este turno de vulneración de derechos fundamentales y que la sesión se reanudará las 16 horas. (Foto: EFE).





Mientras se desarrolla el juicio, la líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, ha anunciado que enviará una carta al presidente del Parlament, Roger Torrent, exigiéndole su dimisión "de inmediato" y que intentará que el pleno se pronuncie sobre la continuidad del republicano al frente de la Cámara.

La letrada alega también una vulneración del derecho a la presunción de inocencia por las declaraciones que hizo Irene Lozano, secretaria de Estado de la España Global, en la BBC. Son estas.

Bernaola insiste en pedir la suspensión del juicio del 'procés'. La letrada habla de "problemas técnicos" que han impedido a las defensas acceder a toda la documentación pertinente y denuncia que estos problemas técnicos "persisten", ha protestado.

Junto a Bernaola se sienta Francesc Homs, que fue condenado por la consulta del 9-N e inhabilitado como cargo público en 2017.

Se reanuda la sesión en el Tribunal Supremo. Es el turno ahora de la abogada Ana Bernaola en defensa de Jordi Turull, exconseller de Presidencia.

Estos son algunos de los familiares de los líderes independentistas procesados, a su llegada al Tribunal Supremo.







GRÁFICO: Estos son los acusados en el juicio del 'procés', por Carlos Gámez.





La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha sostenido que la única salida a la situación política en Catalunya es que los dirigentes independentistas presos salgan de la prisión y se opte por el diálogo: "La única forma de salir de aquí es desjudicializar, que la gente salga de la cárcel, y que se retome el diálogo y la negociación".



En declaraciones a los medios, ha dicho que este martes es "un día triste" por ver en el banquillo de los acusados a dirigentes que acumulan "injustamente un año de prisión preventiva", en un proceso judicial "lleno de anomalías, con peticiones de penas elevadísimas y acusaciones infundadas, porque en Catalunya ha habido conflictos y diversidad de opiniones pero no violencia".

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, defiende la vía del diálogo para encontrar una solución al conflicto catalán y espera que, cuando concluya el juicio, "las personas que están siendo juzgadas sean puestas en libertad sin ningún tipo de cargos".



"No tiene ni pies ni cabeza hablar de golpe de Estado, como hacen algunos políticos", ya que "no existió violencia y mucho menos violencia armada o militar", ha proclamado Esteban ante la entrada al Supremo, donde ha acudido para mostrar el apoyo y solidaridad del PNV con los encausados, acompañado por Iñigo Iturrate, miembro de la delegación de observadores aprobada por el Parlamento Vasco.

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha exigido un "respeto absoluto" a la Justicia con motivo del comienzo del juicio del 'procés' en el Tribunal Supremo, y ha defendido que esta es "independiente y de calidad".

Los sindicatos UGT y CC OO se han concentrado en protesta por el juicio del 'procés': "Creemos firmemente que para avanzar en la resolución del problema político Cataluña-España hay que volver al terreno de la política"

Receso en la sala de vistas del Tribunal Supremo hasta las 13.45 horas.

Pina también que pide al Tribunal que reconsidere la declaración de Carles Puigdemont y de Rafael Ribó, el Síndic de Greuges. "Cualquier persona es incapaz de entender por qué no se va a oír en esta sala a Carles Puigdemont", ha dicho Pina, aunque ha reconocido que "puede entender" que haya personas en la sala a quienes les moleste ver al expresident.

Pina menciona al rey Felipe VI, cree que es un "error" prohibir su declaración sobre su discurso del 3 de octubre de 2017 y cree que es un legítimo derecho que se le cite a declarar "sobre lo que dijo y lo que no dijo". "Creo que sería bueno escuchar lo que nos pueda aclarar el rey de España", sostiene Pina, quien ha aclarado que su declaración como testigo no está prohibida, sino exenta.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha reclamado al Gobierno que "no interfiera" en las decisiones que pueda adoptar el Tribunal Supremo por el juicio del "procés", a través de la negociación de "pactos o acuerdos secretos" con los independentistas. En una rueda de prensa, García Egea ha considerado que el Gobierno puede tener "intención" de indultar a los políticos presos, en el caso de ser condenados, porque el PSOE está "bloqueando" en el Congreso iniciativas del PP para impedir los indultos para delitos de rebelión y sedición.

"Hay algunas pruebas que el Tribunal considera innecesarias y después de reflexionar he concluido que tiene razón. Pero hay otras que no". Pina se refiere a un pendrive con imágenes del 1-O para que la sala pudiese valorar si hubo violencia o no durante la jornada del referéndum. El abogado cree que fue un "olvido".

Pina reprocha también que los procesados no hayan podido preparar su defensa en la prisión de Soto del Real. Denuncia las restricciones horarias y respecto al uso de ordenadores. "Se habla de riesgo de fuga de estos señores que han venido a todos los procedimientos", añade.

Prosigue Pina: "Nos tiene que dar igual si el día 26 de mayo hay unas elecciones o la final de la Champions, lo importante es el derecho de estas personas a tener un juicio justo".

"Mi ruego sería que a ustedes se les presumiera que son magistrados, no héroes nacionales ni salvadores de la patria", dice Jordi Pina al tribunal. El letrado denuncia también una vulneración del derecho a la no discriminación si el tribunal deniega el derecho a expresarse en catalán (con traducción simultánea): "Yo hago un esfuerzo para expresarme en castellano, pero es que a mí no me piden 16 años de prisión". Informa Raquel Gómez Otero.

"Recientemente ha ocurrido un hecho que me ha causado perplejidad, que es la afirmación del fiscal Rovira, que expuso sin rubor que la Fiscalía no confiaba en la independencia del Tribunal Superior de Justicia. Eso lo digo con pena y sin ánimo de ofender, pero es mi obligación", ha dicho Pina al inicio de su intervención.

Volviendo a la sala de vistas del Tribunal Supremo, el abogado Pina denuncia la privación del derecho a la tutela judicial efectiva; vulneración del derecho a la doble instancia; y la vulneración del derecho a un juicio imparcial. Pina denuncia la falta de imparcialidad de cuatro de los miembros del tribunal porque formaron parte de la sala que admitió a trámite la querella del fiscal general del Estado, valorando los delitos de rebelión y sedición: "No deberían poder juzgar estos hechos", alega. Informa Raquel Gómez Otero.

Mientras tanto, el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, ha asegurado que el Estado tiene la oportunidad de "rectificar" en el actual juicio del "procés" y que el único fallo "justo" es la "absolución".

Concentración de estudiantes en la plaza Universidad en protesta por el juicio del 'procés'. Han dejado de cortar la Gran Via y ahora de concentran en la plaza

Tienen ahora la palabra los dos letrados de la defensa de Jordi Sànchez, expresidente de la ANC y diputado de JxCat, Josep Rull, exconseller de Territorio, y Jordi Turull, exconseller de Presidencia: Jordi Pina y Ana Bernaola.

Melero pide que el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido sea llamado como testigo ya que lo serán Rajoy y Sáenz de Santamaría y porque en el Senado "formuló una extensa exposición sobre las actuaciones de Mossos, Policía y Guardia Civil el 1-O y días anteriores", informa desde el Tribunal Supremo nuestra compañera Raquel Gómez Otero.

El letrado Melero se queja de que la causa se haya escindido entre la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. "Acumular los dos procedimientos tendría muchos beneficios y muy pocos inconvenientes", defiende. "El único inconveniente insalvable sería la prolongación de la prisión provisional de los procesados y por eso considero que se podría sustituir la prisión provisional por otra medida", expone el abogado de Forn.

Javier Melero, el abogado del exconseller de Interior, Joaquim Forn, tiene ahora la venia de Marchena para exponer sus alegaciones. Melero ya defendió a Artur Mas en el juicio del 9-N.

"Que tengamos a unos inocentes en prisión más de un año lejos de sus hijos, de sus defensas, no lo puedo entender", abunda Van del Eynde.

"Me costaba encontrar qué derecho no se ha restringido en este proceso", continúa el abogado de Romeva y Junqueras, que ya apura los últimos minutos de sus alegaciones. "Hasta la libertad de culto se ha restringido, porque al señor Junqueras no le dejaban ir a misa en prisión", ha continuado.



🎥 @eyndePenal: "Se han restringido todos los derechos:

❌¿Libertad? Prisión provisional

❌¿Libertad de expresión? Prohibición de debate en el #Parlament

❌¿Reunión y manifestación? Prohibición de actos de protesta y referéndum"

Antes del comienzo del juicio, varios miembros del grupo ultraderechista Hogar Social ha intentado entrar en el Tribunal Supremo. La Policía lo ha impedido. Minutos antes había desplegado una pancarta con el lema "ilegalización para quien destruye España".



Frente al Tribunal Supremo para decir alto y claro:



¡ILEGALIZACIÓN PARA QUIEN DESTRUYE ESPAÑA!

"Llevar un autobús con la cara de Junqueras es del Far West", dice el abogado Van del Eynde en alusión al bus de Ciudadanos que pedía que no se indulte al exvicepresidente catalán.

Van del Eynde aborda ahora el derecho a la presunción de inocencia. "Estrasburgo dice que no se puede juzgar a un señor en una jaula", alega. "Se tiene que respetar el derecho porque estamos en una sociedad democrática. No es que tengamos que valorar qué implica que se estos señores (los procesados) antes de venir al juicio se haya dicho que su caída será muy dura. Ese título de la Fiscalía es un error y no pasa nada por reconocer errores. Se les compara con nazis, fascitas, se les llama delincuentes golpistas...", Van del Eynde repasa diversas acusaciones de políticos como Carmen Calvo, Pablo Casado o Irene Lozano, entre otros.

Dentro del Tribunal Supremo, el abogado Van del Eynde está hablando sobre las diligencias abiertas en 2016, que se abrieron "de forma secreta". "Lo que han hecho es investigar un proyecto político porque no se encuentra delito en la organización de un referéndum", continúa.

Òmnium Cultural ha repartido este martes 120.000 ejemplares de un diario gratuito donde lamentan la "vulneración de derechos fundamentales por parte del Estado español" que supone el inicio del juicio a los líderes independentistas en el Tribunal Supremo.

Volviendo al Alto Tribunal, continúa la intervención del abogado de Junqueras y Romeva. "Un vodevil judicial" ha sido la expresión que ha vuelto a utilizar para referirse al proceso contra los líderes independentistas.

Marian Beitialarrangoitia, EH Bildu, a su llegada a la junta de portavoces en el Congreso de los Diputados, ha enviado un mensaje de "solidaridad con las personas que están siendo juzgadas" y ha calificado de "despropósito pedir penas tan altas por haber escuchado a los ciudanos, por poner unas urnas y permitir que se vote. Por aplicar la democracia", cuenta nuesta compañera Clara Pinar.



La portavoz de Bildu ha denunciado además el trato "humillante" que la delegación del parlamento vasco que asisten al juicio, así como los familiares de los procesados, "han padecido" esta mañana en el Supremo.

"Cada vez que la acusación se nos presenta desproporcionada, pierde credibilidad. No me he encontrado a nadie que entienda que la respuesta a estos hechos tenga que tener esta severidad", prosigue Van del Eynde.

"Aquí lo único que tenemos que ver es si la interpretación del delito de rebelión era prevesible para un ciudadano, incluso para un abogado penalista. Si me hubieran preguntado a mí, hubiera dicho que esto era imposible", abunda el letrado de Junqueras y Romeva.

Volvemos al Tribunal Supremo, donde continúa la alegación del abogado de Junqueras y Romeva. "Cuando una determinada comunidad dice que no tenemos derecho a opinar, sí que tenemos derecho a protestar. Cuando te quitan los derechos políticos, te excluyen de la sociedad", expone Van del Eynde.

Carles Campuzano, del PDeCAT: "Hoy es un día muy triste para la mayoría de los catalanes y estoy seguro de que para la mayoría de los demócratas. Empieza un juicio que nunca debía haber iniciado. Es un fracaso político", ha dicho. Campuzano ha avanzado que el juicio va a condicionar "absolutamente la política española en las próximas semanas", informa Clara Pinar desde el Congreso de los Diputados.

El inicio del juicio se sigue muy de cerca también en el Congreso de los Diputados, donde dentro de una hora empieza el debate de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado. Antes, los portavoces se han manifestado sobre lo que ocurre esta mañana en el Supremo. La portavoz de Unidos Podemos Yolanda Díaz ha negado que haya delitos de rebelión y sedición y ha considerado "absolutamente desproporciinada" la acusación contra los políticos catalanes. "Solo conozco una rebelión, en esta misma casa en 1981", ha dicho Díaz sobre el golpe de Estado del 23-F, informa nuesta compañera Clara Pinar.

Mientras tanto, fuera del Tribunal Supremo, el portavoz adjunto de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha denunciado que la Policía Nacional ha denegado el acceso a la delegación de ERC a las inmediaciones del Supremo, donde sí se habría permitido acceder a otros grupos políticos, como Vox, en palabras de Rufián a TVE. La Policia Nacional nos impide el acceso a las puertas del Tribunal Supremo. Algunos tenemos compromisos con medios ahí. La respuesta es: no pasa nadie.



Es un escándolo.

"Los derechos evolucionan", abunda el letrado, que está hablando sobre la libertad ideológica. "Todo ha evolucionado, antes no votaban las mujeres y ahora votan", continúa. "No hay ninguna ley internacional ni europea que impida la secesión de un territorio", asegura. "La autodeterminación es sinónimo de paz y no de guerra", defiende.

Van del Eynde, en sus alegaciones, afirma: "La corrupción del derecho penal democrático es la negación del derecho penal del enemigo, que se resume en la interpretación de la ley y el uso abusivo de la prisión provisional... Lo que impide criminalizar la disidencia es precisamente la Constitución española. Esta causa va contra la disidencia política".

Cada abogado va a disponer de 45 minutos para exponer la defensa de los encausados. Andreu van den Eynde alegará por sus dos defendidos, Junqueras y Romeva, y tendrá el doble de tiempo. Él es el primero en tomar la palabra.

La secretaria judicial ha leído el escrito de las acusaciones. De esto se le acusa a cada uno de los 12 porcesados.

Todos los encausados han decido declarar en castellano.

Hay cuatro bancos centrales donde están sentados los 12 encausados. En primera línea se encuentran Oriol Junqueras, Raül Romeva y Joaquim Forn. En el segundo banco están Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull. Jordi Cuixart, Carme Forcadell y Dolors Bassa se sientan en la tercera fila y Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borràs se encuentran al final.







Comienza el juicio. Interviene ahora el presidente del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, que comienza con las cuestiones previas. Explica cómo va a desarrollarse el juicio y se refiere a las normas de procedimiento europeas.







CORTES CDR: Poco después de las 9:00 horas ha quedado normalizado el tráfico en la AP-7, y hacia las 9:40 horas se ha restablecido en la C-25. El tercer carril de la AP-7, no obstante, permanecerá cerrado probablemente a lo largo de todo el día para reparar el asfalto dañado por la quema de neumáticos de los CDR.

Algunos familiares de los presos han tenido problemas para acceder al Tribunal Supremo. El marido de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha explicado que los policías de la entrada no tenían la lista con las personas autorizadas a entrar como público.



La mujer del ex consejero Raül Romeva, Diana Riba, se ha quejado de que tengan que pasar por esta situación en un día como este. "Ya estamos bastante nerviosos", ha dicho.



Abogados y miembros de protocolo del presidente de la Generalitat han intercedido para conseguir que pudieran entrar. El problema se ha resuelto en unos minutos, informa nuestra compañera Carla Mercader.

Policia: "Nos estáis mareando. El aforo está completo". Les famílies porten 30 minuts sent derivades d'un lloc a l'altre. Hi ha diputats del Bundestag prenent nota.

Esta es la viñeta de Sherif Arafa que ha querido compartir Carles Puigdemont —exiliado en Bélgica— esta mañana para mostrar su rechazo con tra el juicio de los líderes independentistas:

El dibuixant egipci Sherif Arafa va fer aquesta il·lustració fa un temps. És molt escaient recordar-la avui, ara que comença un judici que empresona demòcrates per posar urnes. "De pie, firme, sereno y digno. Juzgaros no es un acto de rectitud, y lo saben. Lo que comienza hoy no terminará con el 1 de octubre y, en cambio, terminará desenmascarando el montaje que pretende silenciarnos y asustar", ha dicho en otro mensaje. "De pie, firme, sereno y digno. Juzgaros no es un acto de rectitud, y lo saben. Lo que comienza hoy no terminará con el 1 de octubre y, en cambio, terminará", ha dicho en otro mensaje.

Los acusados tuitean su salida de prisión hacia el Supremo para "contar la verdad" y demostrar su "inocencia". Aquí pueden leer todos los tuits que han publicado esta mañana.

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía procedieron esta mañana a identificar a un ciudadano que enarboló una bandera española justo en el momento en el que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se sumaba a una pequeña concentración organizada por la ANC en el Paseo Recoletos, esquina Bárbara de Braganza, en las proximidades del Tribunal Supremo.





Los partidos y las entidades soberanistas lanzan a partir de este martes un ciclo de protestas contra el juicio del 1-O en el Tribunal Supremo (TS), que incluirán tres manifestaciones y una huelga general, y no descartan ampliarlas con otras movilizaciones.



Para este mismo martes, coincidiendo con el inicio del juicio, han pedido a los catalanes que se concentren a las 12.00 durante 10 minutos frente a sus respectivos centros de trabajo, y por la tarde se han convocado marchas en Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona y Tortosa (Tarragona).



El sábado 16 de febrero organizarán una nueva manifestación en la Gran Via de Barcelona; en este caso, una única protesta para aglutinar fuerzas en la capital catalana para que se visualice un rechazo multitudinario al proceso judicial.



La movilización más novedosa será el sábado 16 de marzo, ya que por primera vez el soberanismo organizará una manifestación en Madrid con el objetivo de dar a conocer su rechazo al juicio por ser "un ataque a los derechos civiles y políticos de los dirigentes independentistas encausados".

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha saludado con un abrazo al portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, a su llegada al Tribunal Supremo.







El presidente de la Generalitat, Quim Torra (4d), y el presidente del Parlament, Roger Torrent (5i), tras una pancarta con el lema "Decidir no es delito", a su llegada al Tribunal Supremo.



Están llegando ahora al Tribunal Supremo los dirigentes de Vox, encabezados por Santiago Abascal. El partido de ultraderecha ejerce la acusación particular en el juicio del 'procés'. Se oyen gritos de "bravo" y "viva España", informa Raquel Gómez Otero.



El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha exigido "un juicio justo" a los dirigentes del proceso soberanista catalán, "sin impunidad y sin indultos". El presidente de Vox ha opinado que en españa "han fallado los políticos" y han "funcionado los tribunales, los fiscales y la Corona". Ha criticado la "inacción sistemática" de los distintos gobiernos, en especial el de Mariano Rajoy. Y ha reclamado, además de un juicio "justo", que se complete "la desarticulación del golpe".



A su juicio, que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, esté hoy sentado entre el público "y no en el banquillo" de los acusados, demuestra que "el golpe está vivo".









Nuestra compañera Raquel Gómez Otero se encuentra ya en el Tribunal Supremo, en cuyas inmediaciones se escuchan gritos de "golpista" dirigidos al presidente catalá, Quim Torra, que acaba de llegar.





Tras los cortes realizados esta mañana por los CDR, el tránsito en la ciudad de Barcelona ha quedado restablecido, informa la agencia ACN.

El presidente del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ya se encuentra en el Alto Tribunal. También ha entrado ya Santi Vila, exconseller de Territorio, Cultura y Empresa y uno de los encausados que se encuentra en libertad provisional.

El presidente catalán, Quim Torra, ha dicho en Twitter que el Estado español se encuentra "ante el espejo de un capítulo vergonzoso de su historia". "No nos tenemos que defender de nada, acusaremos a este Estado con total firmeza y determinación".



L’estat espanyol, davant del mirall d’un capítol vergonyós de la seva història. No ens hem de defensar de res, acusaren aquest estat amb tota la fermesa i determinació!#freetothom #JoAcuso



pic.twitter.com/kkbED9rfO6 — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 12 de febrero de 2019

Este martes y probablemente también este miércoles se verán las cuestiones previas del juicio.

En las inmediaciones del Tribunal Supremo hay desplegados unos 200 agentes antidisturbios para reforzar la seguridad habitual del Alto Tribunal. Además, jueces y fiscales también tendrán más escoltas que los habituales.

La Fiscalía, la Abogacía del Estado y VOX son las acusaciones del juicio del 'procés'. Mantenían unidad en la acusación como rebelión hasta que la Abogacía se desmarcó en el último momento al acusar a los líderes independentistas por sedición.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha sostenido que el juicio por el referéndum del 1-O será "la prueba del algodón de la democracia española". En declaraciones a RNE, ha asegurado que el juicio "no tienen ningún sentido desde el punto de vista penal", ya que es un tema que debería abordarse desde la política y no la justicia, y ha pedido la absolución para todos los encausados.



Preguntado por si cree que será un juicio justo, ha dicho que hasta ahora se ha visto "una vulneración sistemática de sus derechos fundamentales", lo que no le hace pensar que vaya a contar con todas las garantías. Además, ha dicho que lo único que hicieron quienes se sentarán en el banquillo es poner las urnas, lo que "no es delito en democracia ni en el código penal" y responde a lo que quiere la mayoría de catalanes, ha destacado.



▶ https://t.co/Kn0tESKcsf pic.twitter.com/GcXYgp9SXs — Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) 12 de febrero de 2019

Los furgones de la Guardia Civil que trasladan a los nueve acusados que están en prisión provisional han llegado ya a la Audiencia Nacional, desde donde son conducidos al Tribunal Supremo para el inicio del juicio del "procés", informa EFE.



Carme Forcadell y Dolors Bassa han llegado en un furgón procedentes de la prisión de Alcalá Meco desde donde han salido en torno a las 07.15 horas; mientras que los siete hombres encabezados por Oriol Junqueras lo han hecho en otro furgón desde el centro penitenciario de Soto del Real, del que salieron a las 07.20 horas.



Todos ellos han sido conducidos a la Audiencia Nacional, muy próxima al Supremo, para pasar a ser custodiados por la Policía Nacional. Desde allí, accederán por una puerta de grandes dimensiones situada en la calle Bárbara de Braganza a la sede del Alto Tribunal, donde aguardarán al inicio del juicio a las 10.00 horas.



El Supremo quiere garantizar así la máxima dignidad y respeto a los encausados, hasta tal punto que no será posible verles hasta que no hagan entrada en el Salón de Plenos.



Al ser un juicio público, está permitida la entrada de ciudadanos que quieran asistir al mismo. Eso sí, el aforo es de unas 50 personas y alrededor del Tribunal Supremo, desde primera hora de esta mañana, ya había personas haciendo cola para entrar. Hace escasos minutos han abierto las puertas al público y han entrado los primeros asistentes a este juicio histórico.



Empiezan a entrar las personas que quieren asistir como público al #JuicioProcés Hay 50 plazas disponibles. Algunos llevan desde las 5 de la mañana haciendo cola para estar presentes en este juicio histórico

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, va a acudir a la primera sesión del juicio. Su llegada está prevista para las 9.15 horas. Se reunirá con Carlos Lesmes antes de que empiece la vista oral.

Los líderes independentistas procesados han publicado diversos mensajes en sus redes sociales esta mañana.



Raül Romeva, exconseller de Asuntos Exteriores, ha escrito: "Las 7 de la mañana, en pie y hacia el Supremo. Hoy empieza un juicio que no durará meses, sino anños. Y que ganaremos, sea donde sea, sea cuando sea. Venga".

Missatge des de la presó:



Missatge des de la presó:

Hora de llevar-se a la cel·la 12 de Soto. Comença el #JudiciALaDemocràcia al Suprem: 16 mesos després, amb l'orgull de presidir @omnium i la dignitat col·lectiva intactes, ha compartido: "Hora de levantarse en la celda 12 de Soto. Empieza el #JuicioALaDemocracia en el Supremo: 16 meses después, con el orgullo de presidir Òmnium y la dignidad colectiva intacta".

Cuentan en TVE que los líderes independentistas van sin esposar dentro de las furgonetas que les trasladan al Tribunal Supremo. Han adelantado un poco la salida de las respectivas prisiones para que el tráfico de las primeras horas de la mañana no les retrase. Tienen previsto hacer una parada en la Audiencia Nacional, donde se reunirán con sus defensas, y de ahí serán trasladados al Tribunal Supremo, que se encuentra a 200 metros de distancia.



VÍDEO: AGENCIA ATLAS

¿Quiénes son los doce acusados en el juicio del procés y por qué delitos se les juzga? Aquí repasamos los motivos por los que se sientan en el banquillo los 12 líderes independentistas.

En dos horas y media los doce líderes independentistas se sentarán en el banquillo. Todos van ya de camino a la plaza de París, donde se encuentra el Tribunal Supremo.

Esta noche, horas antes de que comience el juicio, se ha proyectado un vídeo en la fachada del Tribunal Supremo con imágenes de las cargas policiales vividas durante el 1 de octubre de 2017, cuando se celebró en Cataluña el referéndum de autodeterminación.



VÍDEO: ACN