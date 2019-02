El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha defendido que no puede renunciar al derecho a la autodeterminación en el diálogo con el gobierno español y ha argumentado que no se puede pretender que deje de ser quien es. En este contexto, ha vuelto a pedir "coraje y valentía" al presidente Sánchez para escuchar el 80% de los catalanes que, según él, apuesta por un referéndum de autodeterminación.

"Pido al señor Sánchez que haga como Cameron y tenga valentía política. Nos hemos de resignar al 'no' perpetuo a lo que piden los catalanes, que es poder votar? ", se ha preguntado Torra en una entrevista a Onda Cero.

El presidente catalán ha explicado que desde el pasado viernes no ha hablado con el gobierno español sobre lo que considera un cambio de actitud del ejecutivo de Sánchez. "Es Sánchez quien debe saber por qué hay un cambio miércoles, si es por miedo a la convocatoria fascista del domingo y del viejo y rancio PSOE", ha añadido.

El presidente de la Generalitat también ha afirmado que si el derecho a la autodeterminación no cabe en la Constitución quizás quien tiene el problema es la carta magna y no la autodeterminación. Sin embargo, ha admitido que no hay suficiente mayoría para impulsar una reforma de la Constitución.

A pesar de este contexto, Torra defiende que "la voluntad del pueblo y la democracia están por encima de cualquier ley" y ha avisado de que España no puede gobernar en contra los pueblos de España.

En cuanto al juicio del 1-O que arrancó este martes, Torra ha asegurado que "lo que se está juzgando es la justicia española". El presidente catalán ha defendido que ante el departamento de Economía no hubo violencia y que la única violencia fue enviar policías para pegar las personas que estaban haciendo cola para votar. "¿En qué otro país del mundo ha pasado esto? Es la única violencia que ha existido", ha lamentado.

Elecciones generales

Sobre la advertencia del presidente del Gobierno de convocar elecciones generales, Torra cree que Pedro Sánchez, tomará la decisión que quiera sobre una convocatoria de elecciones en función de sus intereses electorales.

El presidente catalán ha recordado que Sánchez ha hecho de la capacidad de resistencia casi una manera de vivir. "No sé si serán en abril, en mayo, en otoño ... quizás prefiere resistir, no lo sé", añadió. Torra ha explicado que volverá a Madrid para acompañar Jordi Sánchez, Jordi Cuixart y Carme Forcadell el día que declaren ante el Supremo en el juicio del 1-O.