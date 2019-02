Oriol Junqueras es el encausado del procés para quien la acusación pública solicita una pena más elevada, 25 años de prisión y 25 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada. Estas son las frases más relevantes de su interrogatorio, en el que solo ha respondido, en castellano, a preguntas de su defensa.

-"Me encuentro en una situación de indefensión; estoy convencido de que se me acusa por mis ideas y no por mis hechos; entendiendo que estoy en un juicio político. No contestaré a las preguntas de las acusaciones".

-"En estos momentos me considero un preso político".

-"Somos demócratas, republicanos, estamos a favor de la justicia social... Y antes que todos eso somos buenas personas. No somos enemigos de nadie ni de nada".

-"Nada de lo que hemos hecho es delito y de los delitos que nos quieren atribuir no hemos hecho ninguno".

-"Siempre hemos rechazado cualquier forma de violencia, y lo hacemos y lo seguiremos haciendo. Cualquier objetivo de la vida noble puede resultar inmoral si los modos son indecentes"

-"Yo amo a España. Amo a la gente y a la cultura española. Lo he dicho mil veces porque es verdad".

-"Votar no es un delito; en cambio, impedirlo por la fuerza sí".

-"Trabajar pacíficamente por la independencia de Cataluña no es un delito".

-"Si pongo un poco de pasión en mis intervenciones, es porque llevo un año y medio que no me dejan hablar".

-"Esto no se resuelve poniendo a la gente en la cárcel".

-"La independencia de Cataluña no solo es legítima, sino que no está prohibida en ninguna parte".