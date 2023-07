Eva, que desde principios de mes se recorrió a pie el barrio madrileño de Alameda de Osuna, da buena cuenta de ello. "Todos se quejaban de que les tocara estar en la mesa electoral", asegura esta cartera a 20minutos.es, "me decían que ya tenían sus vacaciones planificadas". Ella, que lleva años llamando a las puertas de la gente, ha vivido en primera persona unas elecciones que nada tienen que ver con las anteriores.

Según cuenta, en muchas ocasiones la gente a la que le tocaba estar en mesa electoral "despotricaba contra el presidente del Gobierno", Pedro Sánchez. "¿Cómo ha sido capaz este señor? Qué poco se ha preocupado por el ciudadano y los trabajadores", recuerda. De hecho, asegura que "en algún edificio" le llegaron a pedir que "no echara propaganda del PSOE o de Vox".

"Otras veces he llamado a la puerta, y parecía que había gente en la casa, pero no me han abierto", ha detallado Eva, nombre ficticio para preservar su identidad, sobre las tácticas de la gente para evitar estar en mesa el 23-J. En el caso del voto por correo, señala que la gente se ha mostrado impaciente por recibir su documentación: "Muchísimos me han parado por la calle para pedirme su voto".