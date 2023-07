Carlos Flores: "Hemos arrancado al PP concesiones: el pacto valenciano es el modelo a seguir"

El cabeza de lista de Vox al Congreso por Valencia se enfrenta a otras elecciones dos meses después de optar a la Presidencia de la Generalitat. Nacido en Valencia en 1964, Carlos Flores Juberías es catedrático de Derecho Constitucional en la Universitat, donde ha ejercido como profesor. Fue hasta hace unos meses vocal en el Consejo de Transparencia a propuesta del PP, partido con el que negoció el pacto de investidura de Vox tras los comicios autonómicos del pasado 28 de mayo.

El PP vetó su presencia en el Consell a raíz de su condena por maltrato. ¿Cómo valora aquel episodio?Mi compromiso con Vox fue liderar la candidatura a la Presidencia y no fue posible cumplir el objetivo. El partido me ofreció encabezar las listas para el Congreso, que constituye un reto generoso y sugestivo para mí, y yo no puedo estar más que satisfecho. No puede haber más demostración de confianza que ponerme a la cabeza de una segunda campaña después de haber obtenido un buen resultado en una primera.

¿Considera un sacrificio personal no entrar en el Ejecutivo?¿Alguien puede considerar un sacrificio personal estar en el Congreso de los Diputados?

Me refiero a no ser vicepresidente.No se puede estar en los dos sitios. Yo no lo considero.

Flores, durante la entrevista con 20minutos. EDUARDO MANZANA

¿Qué objetivo se pone Vox de cara a estas generales? En 2019 obtuvo 52 escaños, de ellos tres por Valencia.Si la pregunta es cuantitativa, aspiramos a seguir creciendo, lo hemos hecho en todas las elecciones que se han producido. Es difícil, ya que el Partido Popular también está creciendo y así lo indican las encuestas, pero en Valencia lo hemos conseguido el 28-M, así que no es un objetivo imposible.



¿Y en el aspecto cualitativo?Nuevamente ser decisivos en la remoción del sanchismo y en la superación de sus políticas.

¿Eso significa entrar en el Gobierno?Sí, evidentemente. No nos presentamos para perder, para quedarnos en la oposición ni para mantenernos en la irrelevancia, sino para crecer, ganar y eventualmente gobernar.



¿Teme un posible voto útil hacia el PP?El voto a Vox es absolutamente útil, está muy por encima en todas las encuestas y en todas las circunscripciones de la cláusula de barrera y en prácticamente todas del umbral mínimo de representación. Y para conseguir objetivos lo demostramos en la oposición y ahora contribuyendo a formar gobiernos.

¿Es el pacto valenciano un reflejo a nivel programático de lo que pretende Vox a nivel nacional?Santiago Abascal lo ha dicho en esos mismos términos. Es un ejemplo de lo que en otras comunidades debería suceder y un precedente para lo que va a pasar. Por supuesto, ambos hemos cedido, pero hemos conseguido arrancar al PP concesiones con las que por otra parte estarán de acuerdo muchos de sus electores. Se va a traducir también en una presencia efectiva de Vox en tareas de responsabilidad. Es el modelo a seguir: ambicioso en términos programáticos y de corresponsabilidad de la gestión.



Flores posa para la entrevista con 20minutos. EDUARDO MANZANA

El PP ha dicho que defenderá el concepto de violencia de género con el que Vox no está de acuerdo.De entrada, el concepto de violencia de género deja fuera de su tratamiento y de sus estadísticas a muchas de las formas de violencia que sufren las mujeres en España: la que es atracada, violada, la que sufre un tirón... Muchas se encuentran desprotegidas. Se nos ha demonizado porque no compramos ese término políticamente sesgado, porque lo consideramos insuficiente y poco útil para garantizar que nuestros ciudadanos, las mujeres y también los hombres, puedan vivir en libertad con seguridad.

¿Pero exigirán que ese concepto quede relegado?En el pacto que se firmó en la Comunidad Valenciana se menciona el término violencia intrafamiliar y nosotros nos atendremos los términos de ese pacto.

¿Qué propone en materia educativa?Estamos en una comunidad bilingüe donde el Gobierno autonómico ha vivido de espaldas a la realidad social al potenciar el valenciano en detrimento del español. Nosotros hemos insistido en la libertad lingüística, el derecho a dirigirnos a la administración en cualquiera de las dos lenguas, a elegir la que queremos para la educación de nuestros hijos y en el derecho a no ser discriminados en el acceso a la Función Pública.

¿Contemplan aprobar una ley estatal para las comunidades bilingües?El compañero Jorge Campos, candidato a la presidencia balear tiene la intención de trabajar en un proyecto de ley en ese sentido. Si se pone en marcha, estaré encantado de participar. Hay que buscar la manera de hacer compatibles dos principios: el derecho de las comunidades autónomas a establecer en sus estatutos la cooficialidad de sus lenguas propias, eso es indiscutible, pero también lo es que los ciudadanos tienen el derecho a usar la lengua que prefieran. Hasta ahora se ha hecho con leyes o directrices de política lingüística que vulneran abiertamente ese derecho.

¿Cuál es su propuesta fiscal?Contribuir a liberar a los españoles del actual infierno fiscal. El Estado debe reducir su presencia en la economía, la presión fiscal debe rebajarse, los españoles tienen derecho a disponer de un porcentaje mayor de sus rentas y donde mejor está el dinero es en sus bolsillos. Todo ello acompañado de un descenso relevante en el gasto público, particularmente el político.

Flores, durante la entrevista. EDUARDO MANZANA

¿Y sobre sanidad?Somos partidarios de la cooperación público-privada. Queremos un buen sistema sanitario y no necesitamos añadirle el calificativo público para quedarnos tranquilos. El paciente quiere que funcione con rapidez y eficacia, y que no le cueste más de la cuenta.



¿Qué proponen para solucionar la infrafinanciación valenciana?No se resolverá mientras el Gobierno esté en manos de partidos que no tienen una visión global de España y que están a su vez en manos de sus propios barones. Las comunidades no tienen por qué luchar las unas con las otras. Ni el PP ni el Partido Socialista están en condiciones de hacer una propuesta de modelo.

¿Hay que hacer la tarta más grande o repartirla de otra forma?No hay que hacer la tarta más grande. Ese es el modo con en el han venido tratando de desactivar el conflicto y evitar que explote. Parte del problema se solucionaría teniendo una administración más pequeña y más eficaz que gastase menos.

Sin embargo, las comunidades reciben esos fondos para financiar los servicios que prestan.Esa es otra consideración importante. Yo no aspiro a la igualdad entre las comunidades, sino entre los españoles.

¿Y eso cómo se consigue?Cambiando el criterio, evidentemente. Hay que garantizar la igualdad en el disfrute de los derechos de los ciudadanos, poner el foco en el individuo y no en la comunidad o en el territorio.



¿Qué contemplan hacer con la deuda acumulada? La mayor parte corresponde al Estado.Es también el principal responsable de permitirla. No soy experto en finanzas, no sabría decirle cuál es la solución. Como mínimo, no seguir agrandando la bola y exigir a las comunidades un mayor grado de disciplina fiscal.

Carlos Flores. EDUARDO MANZANA

"El puerto se debe terminar rápidamente y tiene que empezar a generar riqueza"

¿Desbloquearán las obras de la ampliación del puerto de Valencia?La paralización obedece a los recelos de grupos ecologistas que sin embargo plantean esas objeciones en un momento en el que el perjuicio ecológico que pudiera haberse producido ya se ha materializado. Es decir, el dique ya está hecho. El puerto se tiene que terminar rápidamente y tiene que empezar a generar riqueza para los valencianos cuanto antes. No podemos detener el crecimiento por temor a las consecuencias, debemos impulsar el crecimiento y luchar contra las consecuencias. La política se hace para las personas, no para los peces ni para los pájaros.

¿Cuál es su propuesta en materia hídrica?El agua es un bien común de todos los españoles. Ninguna comunidad ni municipio es propietario de los cauces fluviales que pasan por su territorio. El principio es la solidaridad entre la España húmeda, donde el agua es abundante, y la seca, que consume agua porque produce los alimentos que consumimos. Llámese trasvases, plan hidrológico nacional o conexión entre las cuencas.

¿Qué postura tienen ante un posible pago en las autopistas?El gobierno de Sánchez se ha comprometido a ello y el PP, por algún motivo, ha hecho causa común dando por buenos los compromisos adquiridos. Imponer un peaje supone gravar la generación de riqueza, dificultar la libertad de movimientos, obstaculizar nuestro ocio y me parece completamente indefendible. Estaríamos hablando de pagar por el ejercicio de un derecho.