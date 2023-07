Quién ha ganado cada bloque del debate electoral entre Sánchez y Feijóo: las ideas fuerza de los candidatos en el cara a cara

Los candidatos Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo chocaron este lunes en un bronco debate electoral de hora y tres cuartos de duración, el único que protagonizarán cara a cara los dos favoritos a las elecciones del 23-J, en el que se vivieron múltiples interrupciones y críticas cruzadas durante los cuatro bloques tratados: 'Situación económica, 'Política social e igualdad', 'Pactos y gobernabilidad' e 'Internacional y políticas de Estado'.

Estas son las ideas fuerza de los candidatos en cada uno de los bloques tratados en el debate de Atresmedia:

"Somos el motor de crecimiento de Europa". El presidente del Gobierno trató de no caer en el triunfalismo al admitir que "las cosas no están bien", pero insistió en que España "va en la buena dirección". Sánchez aseguró que bajo su Gobierno se ha creado empleo "como nunca" con hasta dos millones más de trabajadores; y que el país está multiplicando "por cuatro" el crecimiento medio de la Unión Europea. Además, el presidente dijo que España es "la primera economía europea" en rebajar la inflación por debajo del 2%.

"Los precios han subido más que los salarios". El líder de la oposición se empleó en tumbar la máxima del presidente: "La economía no va como una moto", dijo tras realizar su diagnóstico de los últimos cinco años: "Ha sido el tercer presidente de la democracia que menos empleo ha creado" y el que "más ha endeudado y más impuestos ha subido". También señaló la vivienda como "uno de los grandes fracasos" de Sánchez y le acusó de congelar las pensiones en la etapa de Zapatero. Feijóo prometió que las revalorizará conforme al IPC.

"No divida usted con la igualdad". Feijóo acudió a la ley del ‘solo sí es sí’ para tratar de tumbar la postura del PSOE en cuanto a protección de la mujer. "Le perseguirá siempre que haya más de 1.150 violadores a los que le bajaron las penas y más de 100 excarcelados por usted". Y se defendió ante las críticas de Sánchez por los pactos con Vox: "Tengo todo el respeto por las banderas LGTBI, pero también tengo todo el respeto por la bandera de España. Usted gobierna con partidos que no ponen la bandera española en las instituciones y la queman".

ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO Candidato del PP

"¿Qué haría usted sin Vox y Vox sin usted?". El líder popular se desmarcó de Vox: "¿Quiere debatir con Abascal? Debata con él, yo soy del PP", replicó al socialista, al que explicó sus pactos en Extremadura y en Valencia: "No acepta que gobierne el PP". Así, Feijóo reiteró su propuesta de que tras el 23-J gobierne la lista más votada para evitar pactos con "extremos". "No tenga duda que si tengo los votos, no gobernaré con Vox". Como tampoco, dijo, lo hará con Bildu, con el "brazo político que aplaudió el asesinato de Miguel Ángel Blanco".