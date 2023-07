Claves de las elecciones generales 2023: todo lo que tienes que saber sobre el 23-J

Este domingo 23 de julio se celebran las elecciones generales en España, en las que se elegirá al próximo presidente del Gobierno, y que determinarán el rumbo del panorama nacional. Un total de 37.466.432 electores están llamados a votar este domingo, de los cuales 35.141.122 residen en España y 2.325.310, en el extranjero.

¿A qué hora comienzan las votaciones?



Los electores podrán acudir presencialmente a depositar su voto a partir de las 09.00 horas de este domingo en el colegio o centro electoral correspondiente, y permanecerán abiertos hasta las 20.00 horas.

No obstante, los colegios abrirán antes para que las personas que constituyen las mesas electorales puedan presentarse y verificar su identidad, pero ¿qué pasa si acudo a votar y no hay nadie en la mesa electoral?

Si por alguna razón ninguno de los notificados se presenta el día de las elecciones, serán los primeros votantes que acudan al colegio electoral los que ocuparán los cargos de titulares.

¿En qué mesa y colegio te toca votar?



La tarjeta censal es el documento qué indica dónde debe acudir cada ciudadano a votar el próximo 23J y cuál es su mesa, y lo envía la Oficina del Censo Electoral.

Si no has recibido la tarjeta censal o no sabes en qué colegio tienes que votar, puedes consultar la herramienta habilitada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para conocer esta información. También es posible consultarlo en las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral a través del teléfono 900 343 232.

Consulta los programas electorales

Entre los temas que se han venido debatiendo durante esta campaña electoral, la vivienda, la educación, las pensiones, los impuestos y los derechos sociales son algunos de los más sonados, y cada partido ha presentado diversas propuestas para abordarlos. Consulta aquí los programas electorales.

La ley d'Hondt que contabiliza los votos

El cómo se recuentan los votos, es, probablemente, una de las cuestiones más difíciles de entender para los electores. En España, el método electoral utilizado es la Ley D´Hont, un sistema en el que se reparten los escaños o concejales entre las candidaturas de forma proporcional al número de votos obtenidos.

Este sistema ha sido objeto de polémicas, ya que, que según señalaba el propio Tribunal Constitucional en la STC 75/1985 del 21 de junio, "resulta cierta ventaja para las listas más votadas".

Qué diferencia hay entre voto nulo y voto en blanco



La diferencia principal entre un voto nulo y un boto en blanco, es que estos segundos sí se contabilizan en el recuento final, mientras que los votos nulos quedan invalidados.

Esto ocurre cuando el voto está roto o en caso de que se hayan introducido otros elementos dentro del sobre, además de la papeleta. También se debe tener en cuenta que se considerarán votos nulos aquellos que se hayan introducido en sobres no oficiales, si se inserta la papeleta sin sobre en la urna o si se han colocado dos o más papeletas de distintos partidos políticos.re cuando

Por su parte, los votos en blanco son aquellos en los que el elector introduce el sobre vacío en la urna, y en el recuento debilitan el papel de aquellas formaciones con resultados por debajo del 3%.

¿Puedo ir a votar si trabajo ese día?

El Estatuto de los Trabajadores recoge en su artículo 37 que los trabajadores podrán ausentarse de su puesto de trabajo, remunerado y por el tiempo indispensable, "para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo".

Si el trabajo coincide entre dos y cuatro horas con la jornada de votación, la persona tendrá un permiso de dos horas para votar. Si coincide entre cuatro y seis horas, tendrá tres horas libres, mientras que si supera las seis horas, el tiempo libre será de cuatro horas.

¿Se puede votar con el DNI caducado?



La normativa electoral permite emitir el voto si el DNI está caducado. Los electores deberán identificarse en la mesa electoral para que los vocales y presidentes puedan comprobar su identidad. Podrán hacerlo con el DNI, pasaporte o carnet de conducir, aunque estén caducados, siempre y cuando se presenten los documentos originales.

¿Qué resultados preveen las encuestas?



En la última encuesta de 40dB para El País y la Cadena SER, los resultados apuntan a una victoria del PP en las elecciones con un 32,9% de los votos sobre un PSOE que obtendría en 28,7% de los votos. Este porcentaje de votos se traduce en 135 escaños para los populares, que con Vox (13,5% de los votos y 38 escaños) sumarían 173 escaños, a dos de la mayoría absoluta.

¿Qué pactos podrían darse tras las elecciones?

Con PP, PSOE, Sumar y Vox como las cuatro fuerzas predominantes en estas elecciones, el tablero político parece proponer dos posibles bloques de pactos postelectorales: una alianza entre el PP y Vox y un pacto entre el PSOE y Sumar con el apoyo de EH Bildu, el PNV, ERC, Junts per Catalunya y otras formaciones minoritarias del Congreso.

Sin embargo, solo con los resultados exactos tras el escrutinio de los votos podremos saber cuáles serán las alianzas que permitan sumar los 176 escaños necesarios para una eventual investidura.