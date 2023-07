Diferencias entre el voto en blanco, el voto nulo y la abstención

En solo unos días se celebran las elecciones generales. El próximo domingo 23 de julio los españoles que no hayan solicitado el voto por correo acudirán a los colegios electorales para ejercer su derecho al sufragio y tras la cita se conocerá quien gobernará durante los próximos cuatro años. Las puertas de los colegios abrirán a las 9.00 y cerrarán a las 20.00 horas, cuando se procederá al escrutinio y recuento de votos. Durante el proceso es probable que aparezcan sobres con votos en blanco, nulos o casos de abstención. Pero, ¿cuál es la diferencia entre ellos?

¿Qué pasa si voto nulo en las elecciones generales?

Los votos nulos no se contabilizan y quedan invalidados. Esto ocurre cuando el voto está roto o en caso de que se hayan introducido otros elementos dentro del sobre además de la papeleta. También se debe tener en cuenta que se considerarán votos nulos aquellos que se hayan introducido en sobres no oficiales, si se inserta la papeleta sin sobre en la urna o si se han colocado dos o más papeletas de distintos partidos políticos. Sin embargo, cabe destacar que si dentro del sobre se encuentra más de una papeleta de la misma formación, el voto será válido.

¿A quién beneficiará el voto en blanco el 23-J?

Cuando se vota en blanco no se introduce ninguna papeleta dentro del sobre. En el caso de que se trate de la votación para el Senado se considerará en blanco si no se selecciona ningún candidato. Según establece la Ley Electoral, los votos en blanco sí son válidos y se suman a los obtenidos por las distintas formaciones políticas. Además, cabe destacar que, a pesar de que no es del todo cierto que los votos en blanco favorezcan a la lista más votada, la realidad es que sí pueden llegar en influir en el reparto de escaños.

Abstención

Los resultados de las elecciones no se ven afectados por las abstenciones debido a que no se emite ningún voto, al igual que ocurre con el voto nulo. Esto significa que las abstenciones no causan ningún efecto en el reparto de los escaños.