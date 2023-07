José Luis Rodríguez Zapatero: "El PSOE es el único partido capaz de remontar"

Las últimas elecciones a las que concurrió José Luis Rodríguez Zapatero (Valladolid, 1960) se celebraron en 2008. Superó a Mariano Rajoy (PP) por un millón de votos, logrando así dar la vuelta a los pronósticos, puesto que un año antes el PSOE había perdido las elecciones municipales frente al PP. Como si de un talismán que pudiera repetir aquellos acontecimientos se tratara, Pedro Sánchez le ha recuperado para esta campaña electoral. Es, de hecho, quien más peso tiene junto al presidente del Gobierno y candidato. En esta entrevista con 20minutos, bromea con su implicación y la asimila a la de "hace 20 años", pero no se ve futuro en la primera línea política. Además, defiende con ahínco la gestión del Ejecutivo de coalición y dice estar verdaderamente "convencido".

No se publican encuestas desde el martes, pero todas -salvo el CIS- dan una posibilidad mínima a la coalición, ¿cuál es su vaticinio?La única evolución clara que ha habido en las encuestas es la mejora del PSOE. En todo caso, las encuestas están para ganarlas y el Partido Socialista ha demostrado en muchas ocasiones que es el único capaz de remontar. Estamos en esa tarea y soy optimista por el desempeño del Gobierno y cómo está España.



Hablando de remontadas... ¿Es este escenario similar al de 2008? Entonces perdieron las municipales y luego ganó a Rajoy.Cada escenario político es diferente, pero se constata que el único partido que ha demostrado que es capaz de remontar ante una situación electoral difícil en la historia de la democracia es el PSOE.

¿Qué le ha hecho volver?Dos cosas. La primera, el uso indigno e insidioso de arrojar el terrorismo y a ETA, que terminó hace doce años, al PSOE, que tanto sufrió en la lucha contra el terrorismo y que tanto aportó en su tarea como gobierno para terminar con él. Dos: mi lealtad al partido en una situación de dificultad. En el momento en el que Pedro Sánchez anunció el adelanto electoral, desocupé mi agenda hasta el día 23.

¿A qué electorado se dirige usted? ¿No cree que puede disputarle voto a Sumar?Calculo que habrá un 60% de españoles que han votado al PSOE en algún momento de la historia democrática. Por eso, el PSOE hace un discurso para la mayoría. Especialmente, a la mayoría progresista. Y no pido el voto para mí, sino para un compañero, pero lo hago con el mayor énfasis. Esto tiene un valor porque no lo haría si no estuviera muy convencido. Lo primero que esperan los ciudadanos de los responsables públicos es el convencimiento.

¿Está más convencido de apoyar a Sánchez ahora que hace cuatro años?Sí, tengo en este momento mucho más énfasis en la defensa de la tarea del Gobierno. El resultado de su gestión, con una pandemia y una guerra, es muy positivo. En mi opinión, es el Gobierno con más políticas sociales, con una adecuada gestión económica y una proyección internacional sólida.

¿Cómo explica que con esas políticas sociales desplegadas por el Gobierno las encuestas detecten una fuga relevante de voto progresista al PP?Hay un elemento clave: el Gobierno ha estado más tiempo gobernando que defendiéndose.

Hace una semana usted ya pedía señalar al PP en vez de a Vox, un discurso que siguieron después otros dirigentes. ¿Le marca el discurso al PSOE o el PSOE le marca el discurso a usted?Yo voy siempre con el discurso del partido. Además, es evidente que la cuestión es la derechización del PP. Si no hubiera ocurrido, Vox no contaría. Tampoco sus discursos ni sus argumentos. Pero el PP ya tenía una tendencia de derechización que [Alberto Núñez] Feijóo ha culminado y eso le sienta mal a la democracia. Hay dos herramientas: la banalización de la mentira que estamos viendo a raíz del debate y con las afirmaciones de Feijóo que luego ha tenido que refutar. Incluso le cuesta admitir hechos que son, evidentemente, no ciertos. Esta es una tendencia clara de todos los extremismos del mundo, como también cuestionar la legitimidad institucional. Esto lo han hecho con el presidente Sánchez desde el primer momento. Le han llegado a llamar okupa. Además, también han sembrado dudas con el sistema del voto por correo antes incluso de que se abrieran los plazos y de que nadie hubiera denunciado nada.

Usted se enfrentó a Rajoy, ¿ha cambiado o el PP siempre fue así?El PP de Rajoy tuvo de todo, pero no derogó las leyes sociales aprobadas. Ahora el PP va con la enseña de derogar y esto es significativo.

Entiendo que, con la descripción que hace del PP de Feijóo, descarta una abstención similar a la de 2016.El partido ha sido muy claro. ¿Cómo se puede tomar, ni siquiera en consideración, la oferta de la lista más votada cuando han aplicado el rodillo de los pactos de segundos y terceros en comunidades autónomas y muchos ayuntamientos? Deben respetar al PSOE.

José Luis Rodríguez Zapatero, en entrevista con 20minutos JORGE PARÍS

A usted se le considera el presidente de los avances sociales, pero le tocó aplicar los ajustes económicos. ¿Se podía haber hecho frente a Bruselas o no había otra opción?Lo digo con todo el dolor de haber estado al frente del Gobierno de España entonces, pero seguramente tuvimos que vivir aquella experiencia y ver que no funcionó para que Europa cambiase. Ahora el Banco Central Europeo ha comprado bonos del tesoro y la Comisión, en vez de hacer planes de austeridad, ha optado por el gasto. La Unión ha aprendido la lección y esta respuesta a la crisis ha sido mucho mejor.

Pero, ¿se arrepiente de haber aplicado aquellos recortes antes de irse?Los tuve que hacer. Eran necesarios para que la Unión Europea aprobase programas de ayuda que al final no tuvimos que solicitar. Pienso que el presidente del Gobierno tiene que atender al interés general, aunque para él sea un momento difícil y suponga la pérdida de popularidad. También he explicado que cuando estás en el Gobierno tienes que ser consciente de que estas cosas pueden pasar.

La respuesta a aquellas políticas fue el 15-M. ¿No es paradójico que los líderes salidos de ese movimiento no solo le hayan rehabilitado, sino que hacen gala de su apoyo?Los caminos de la vida son inescrutables. Yo nunca rechacé el 15-M. Entendía que con la crisis que había iba a haber una reacción social. Defendieron unos valores que a mí siempre me han parecido razonables. Además, la herramienta fundamental en la vida es el diálogo y eso nos ha llevado a momentos de convivencia y coincidencia.

Una de las diferencias entre su discurso y el de Sánchez es que usted hace una defensa de Irene Montero, ministra de Igualdad. ¿Ha sido el presidente injusto con ella?Yo soy leal a quien conmigo se ha portado bien y con Irene Montero tengo una relación personal, más allá de la valoración política que pudiera hacer. Eso no lo voy a camuflar, más allá de cuál sea la opinión pública.

Pero, ¿ha sido un error que la dejen fuera de Sumar?Yo opino poco de la dirección del PSOE y nada de la dirección de Sumar. Tienen que hacer las listas que crean convenientes. Sí he de decir que también tengo una buena relación y una buena opinión sobre Yolanda Díaz.

¿Ve posible una reagrupación del espacio de la izquierda con un sector de Sumar integrado en el PSOE? Hay un acercamiento entre los dos partidos.Tenemos que ponerle perspectiva y pensar dos cosas. Es la primera vez que hay un Gobierno de coalición en España y ha funcionado. Ha habido dificultades, pero se han aprobado 200 leyes, tres presupuestos... Eso es una muy buena noticia para la izquierda. Además, ha sido la primera vez que posiciones políticas a la izquierda pactan con nosotros y entran en gobierno. Eso lo hizo [Pablo] Iglesias. La experiencia, por tanto, nos lleva a que si hay un nuevo gobierno de coalición funcionará.

¿Qué ha sido de usted estos últimos 12 años?Tengo varias actividades: estoy en el patronato de mujeres con discapacidad de Cermi, actividades, seminarios, conferencias... También viajo mucho fuera de España por Latinoamérica, a donde volveré porque en septiembre ya tengo viajes a Chile y a México.

¿Y le ha dado nostalgia volver? ¿Descarta una vuelta a la política institucional?Esta es una situación excepcional. Me llamaban para algún mitin, pero no con esta intensidad, que casi me recuerda a hace 20 años. Pero porque son unas elecciones de gran trascendencia y tenía que hacer el esfuerzo. La actividad política de primera línea es temporal y yo ya tuve mi período. Es bueno para la democracia. Estoy entre aquellos que no piensan que cualquier tiempo pasado fue mejor porque quiero seguir viviendo vivo.

Sánchez ha llegado a lo que él llama "acuerdos puntuales" con ERC o EH Bildu, ¿estaba España preparada?Los pactos se preparan haciéndolos y el resultado es positivo. Bildu y ERC han apoyado leyes positivas. La democracia es inclusión con todas las fuerzas políticas, aunque tengan ideas que hacen que estemos en las antípodas o, incluso, que cuestionan el modelo territorial. Siempre que respeten la ley, claro.

¿Cómo ve España en cuatro años?Pienso que estamos en uno de los mejores momentos de la historia de España. Somos un país con una inequívoca vocación de progreso, con libertades y derechos, europeísta... Y algunas de las lagunas que teníamos las estamos empezando a rellenar, como ser una economía tecnológicamente avanzada. El gran reto que tenemos para los próximos años es afianzar ese papel en el mundo, el de una economía abierta, culturalmente activa y reduciendo desigualdades. Por eso mi gran apoyo a este Gobierno que, además, rompe mitos como el que decía que si se subía el SMI se iba a destruir empleo. Ese gran mito se ha pulverizado.

¿Y el de: a más impuestos, menos crecimiento económico?Los impuestos son instrumentales y tienen que responder a una filosofía que es hacer que el crecimiento económico vaya acompañado de la redistribución de la riqueza. En un momento dado puedes tener que bajar el IVA porque hay inflación o tienes que corregir una parálisis económica y tienes que estimular a las empresas. Pero son instrumentales desde una base redistributiva que tiene que ser inequívoca. Si los bancos y las eléctricas están mejorando sus beneficios, pues hay que decirles que contribuyan un poco más.

José Luis Rodríguez Zapatero, durante la entrevista JORGE PARÍS

¿Teme que PP y Vox lleguen a derogar incluso avances sociales aprobados bajo su presidencia?Las derogaciones no son solo la derogación de las leyes. Es muy importante el cambio de los discursos y decisiones administrativas, como atacar la dignidad del colectivo LGTBi retirando banderas arcoíris.

Su implicación contrasta con la de Felipe González, ¿por qué esa divergencia?No tengo ninguna duda de que Felipe va a votar al PSOE, pero hay que tener en cuenta que yo soy mucho más joven, por lo que me toca implicarme mucho más.

En el círculo íntimo de Sánchez están ahora Óscar López o Antonio Hernando, ¿ha rehabilitado al 'zapaterismo'?Estas simplificaciones de 'sanchismo' o 'zapaterismo' no tienen sentido. El presidente está integrando sensibilidades de todo tipo, como gente que apoyó a Susana Díaz. Eso es el PSOE. Elegimos a nuestros líderes democráticamente y, a partir de ese momento, el líder debe integrar a todo. Eso [Sánchez] lo ha hecho bien.