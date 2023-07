Yolanda Díaz: "Queremos un modelo en el que los que pasen apuros sean los de arriba, no los de abajo"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, recibió a este diario el pasado lunes antes de su acto electoral en Pamplona y en una recta final de campaña en la que ha elevado el tono contra la derecha. "El voto decisivo para que Vox esté en la oposición es Sumar", asegura.

Les quedan unos días de campaña y el PP está muy fuerte en las encuestas. ¿Hay partido?Hay partido, hay remontada y hay un voto decisivo para colocar a Vox en la oposición, que es el de Sumar. Estamos en un empate técnico ahora mismo con la extrema derecha en la pugna por la tercera posición. Cada vez más las elecciones se juegan en el último minuto. Los datos macroeconómicos son objetivamente buenos, pese a la crisis de inflación, y también los de estabilidad en el empleo y reducción del paro. Según el barómetro de DYM para 20minutos, al Gobierno lo aprueba más gente de la que lo suspende. ¿A qué cree que se debe la debacle del 28-M?Hemos gestionado mejor y hemos mejorado la vida de la gente. Pero lo macro no tiene nada que ver con lo micro. No se puede vivir bien con 1.542 euros al mes, que es el salario mediano en España, con una cesta de la compra que está imposible y con unas hipotecas que se han revalorizado entre 300 y 400 euros al mes de media. Por eso llevo insistiendo desde el verano pasado en que había que actuar en la cesta de la compra y en las hipotecas. Nosotros queremos inyectar 1.000 euros a las familias para compensar ese incremento de la cuota hipotecaria. Usted aspira a gobernar con el PSOE, y el PSOE no ha querido poner estas medidas en marcha desde que usted las propuso el verano pasado.Por eso pido el voto para Sumar, porque hemos demostrado que lo que digo, lo cumplo. Pero esas propuestas que plantea no se han llevado a cabo por la negativa de su socio.Yo he puesto en marcha muchas medidas que me han costado mucho, sin hacer ruido, y las he sacado adelante por mi país. Pero es verdad que el PSOE no compartía muchas de esas medidas, desde el modelo de los ERTE hasta la subida del salario mínimo, pasando por la reforma laboral, la ‘ley rider’ o la ley de las trabajadoras del hogar. Por eso pido el voto para Sumar a la gente que está indecisa entre dos formaciones progresistas. Yo soy confiable y Sumar es confiable, hemos demostrado que lo que decimos, lo hacemos, mientras el PSOE va lento.

"No se puede vivir bien con 1.542 euros al mes, que es el salario mediano en España"

Sumar ha registrado un pequeño avance en lo que llevamos de campaña, pero aún sigue lejos de los 50 escaños de los que llegó a hablarse poco después de que presentara su proyecto. ¿Han hecho algo mal?El PSOE sacó 120 diputados en el 2019, pero es que la coyuntura hoy no es la misma. No hay ninguna encuesta que sirva hasta el momento en el que se convocan las elecciones, y eso ha ocurrido después de una derrota severísima de las fuerzas progresistas en todo el país. Y Sumar no es Unidas Podemos. Yo le preguntaba por sus expectativas, no por Unidas Podemos.Es que cuando presentamos Sumar no se habían convocado las elecciones. Ustedes me preguntaron cuando salieron esas encuestas y no les hice ni caso, si me permite la expresión. Llevo siendo la política más valorada durante más de dos años y nunca he hablado de esto.

En cualquier caso, las listas de Sumar se han diseñado con la referencia de los 35 diputados de Unidas Podemos. ¿Repetir ese resultado sería bueno para Sumar?Sumar tiene los mejores candidatos y candidatas del país. Somos la única formación política que incorpora novedades a sus listas, a los mejores profesionales del país, y me siento muy orgullosa de ello.

Insiste en que PP y Vox tienen un programa "oculto". ¿Cuál es, a su juicio?El programa real del PP es eliminar el impuesto que grava a las grandes fortunas, es decir, bajar los impuestos a los ricos, y el programa oculto es la indefinición en la revalorización de las pensiones. Cuando el PP dice con claridad que le va a bajar los impuestos a los ricos es que se los va a subir a la mayoría social y, cuando no dice lo que va a hacer con la revalorización de las pensiones, es que no las va a revalorizar con el IPC.

Para eso habrá que cambiar la ley, porque la última reforma que aprobaron ustedes obliga a subirlas con el IPC.Con la misma ley que tenemos hoy el PP ha revalorizado las pensiones al 0,25%.

La ley que permitió esas subidas por debajo del IPC era la anterior.Créame que el modelo de pensiones del PP es la mochila austriaca. Frente a nuestro modelo de relaciones laborales, que es el antídoto contra los despidos, el PP apuesta por privatizar la protección social y que los trabajadores, en caso de despido, se sufraguen ellos la indemnización. Le digo más: el programa económico del PP y de Vox es el mismo. Han votado en contra de los ERTE, de la reforma laboral, de la 'ley rider' y de todas las normas que sirven para mejorar la vida de la gente. Su modelo es volver a la barbarie.



Y si eso es así, ¿por qué cree que tanta gente apuesta por esos partidos?Porque, como siempre digo, no basta con la gestión. Hay malestar social en España, y el malestar se canaliza de múltiples formas. Yo pido el voto para dar tranquilidad y seguridad a la ciudadanía con medidas que protejan a la gente. Sumar es la única formación política que dice que va a seguir subiendo el salario mínimo, porque el PSOE ha dicho que ya hemos llegado al 60% del salario medio de la Carta Social Europea y el PP, por supuesto, no lo va a subir. Hablemos de sus propuestas. Han planteado una herencia universal de 20.000 euros a todo aquel que cumpla 18 años sin distinguir renta. ¿Es justo?Sí, porque las medidas de igualación social son universales. El modelo es la sanidad pública, a la que va una persona rica o voy yo. El éxito de la sanidad pública es que es universal, es ahí donde nos igualamos todos. Cuando Feijóo llegó a la Xunta de Galicia retiró una medida universal, que era distribuir gratuitamente los libros de texto y el material escolar. Su argumento era que recibía ese material la hija de Amancio Ortega y un hijo de una persona humilde. Y precisamente el éxito de la educación estaba ahí, en que nos igualaba, no nos segregaba. En la sanidad pública se presta un servicio igual para todos, no se ofrece un cheque al ciudadano.[Tajante] Lo que proponemos no es un cheque. Es un ingreso. Y créame, es evidente que los jóvenes españoles no tienen igualdad de oportunidades. El 50% de los universitarios que abandonan los estudios universitarios lo hacen por razones económicas. ¿Para evitar eso no existen las becas?Es evidente que las becas no están llegando. Estudiar para la Inspección de Trabajo, o a la Agencia Tributaria, requiere ser hijo de padres que tengan posibles. Se lo dice alguien a quien le hubiera gustado ser inspectora de trabajo y no pudo serlo, y llevo trabajando desde los 16 años. Esta medida permite que el hijo de un trabajador pueda formarse o pueda montar un despacho profesional o un estudio de diseño. Por otra parte, esta ayuda debe pedirse para cobrarla, y veo difícil que el hijo de una persona muy rica vaya a hacerlo. Asegura que la ley de vivienda es "insuficiente" y ha llegado "tarde". ¿Cómo obligaría usted a regular los precios del alquiler a las comunidades que no quieren hacerlo?Si gobiernan PP y Vox no van a aplicar la ley de vivienda en todo el país. Y un 50% de las personas que viven de alquiler en España están en riesgo de pobreza, y eso no puede ser. El modelo de país de Sumar no es que un joven de 30 años tenga que compartir piso para poder vivir. Somos claras: vamos a emprender modificaciones legislativas para que la limitación de precios del alquiler se aplique en toda España.

¿Cómo se puede hacer eso si las competencias son autonómicas?Sé que las competencias son autonómicas, pero vamos a hacer cambios legislativos con la conformación de derechos subjetivos. Y es clave que incorporemos al mercado del alquiler las viviendas turísticas.

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, durante la entrevista. PEDRO RUIZ

Bruselas habla ya de una vuelta a la austeridad y al rigor fiscal. ¿Se puede aplicar un programa tan expansivo como el de Sumar en ese contexto?Los únicos que están hablando con claridad de volver a los recortes, a la austeridad, son los dirigentes del PP. Lo ha dicho clarito el señor Aznar, que la gente va a pasar apuros. Pues nosotros queremos un modelo social en el que los que pasen apuros sean los de arriba. Y es posible con una reforma fiscal en profundidad y con una reforma de la financiación autonómica.

Plantean reducir la jornada laboral. ¿Es viable en un país en el que se hacen tres millones de horas extra a la semana?Esa es la clave. Está más que estudiado que la permanencia en el puesto de trabajo después de muchas horas declina la productividad. Los convenios colectivos ya están fijando jornadas laborales por debajo de las 40 horas, por eso decimos que el año que viene debe reducirse la jornada a 37 horas y media semanales y, a partir de ahí, debe abrirse el diálogo social para una reducción progresiva hasta las 32 horas. También han propuesto eliminar todos los vuelos internos con una alternativa por ferrocarril de menos de tres horas. ¿Incluido el puente aéreo Madrid-Barcelona?Esta medida es vital en la lucha contra el cambio climático. Hay que reducir las emisiones de CO2 y el avión es clave. Así que sí, a la pregunta que me formula, [se eliminaría] todo transporte aéreo que tenga una alternativa ferroviaria que no exceda de tres horas.

Usted ha dicho que el feminismo pierde cuando se coloca "en un rincón" y gana cuando "sale a por todo". ¿Se ha caído en ese error?El feminismo gana cuando las mujeres de las conserveras que trabajan a -10ºC con sus manos hacen una huelga que les hace ganar derechos. No hay mejor feminismo que este, el del 99%, que es de todos y de todas. Y yo quiero en él a los hombres que luchan contra el machismo y contra la homofobia, y lo digo contra un PP y una extrema derecha que convierten el feminismo en una guerra de sexos. Caer en esa trampa es retroceder.

¿Ha caído la izquierda en esa "trampa"?Yo no valoro a nadie, hablo del proyecto de Sumar.

Le preguntaba por la izquierda.¿Quién es la izquierda? Yo no lo sé. El feminismo de Sumar es el del 99%, el que gana libertades y el que sabe que, cuando las personas LGTBI ganan derechos, nosotras ganamos derechos.

Ahora sí le pregunto por alguien en concreto: ¿Ha caído la ministra Irene Montero en ese feminismo "de trincheras"?En absoluto. El Gobierno de España ha ensanchado derechos de los hombres y las mujeres. Somos un país de vanguardia frente al modelo de Feijóo y Abascal. Dice que la ley del 'solo sí es sí' se podía haber explicado mejor. ¿Tenía errores de contenido?Esa ley es clave para la vida de las mujeres y para evitar las agresiones sexuales, y tiene 61 preceptos con medidas para que no lleguemos a que deba actuar el Derecho penal. Y esto no se ha explicado, así que sí que se podría haber hecho mejor. Ahora bien, ninguna debilidad con el PP o la extrema derecha, que están pisoteando nuestros derechos.

"Somos un país de vanguardia en igualdad frente al modelo de Feijóo y Abascal"