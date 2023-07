Sumar endurece su embate contra PP y Vox para intentar remontar las encuestas en la recta final de la campaña

La campaña electoral para las elecciones del 23-J ha entrado en su semana final y Sumar se ha marcado como objetivo convencer a la gran cantidad de ciudadanos que aún no han decidido su voto, que según el análisis de la coalición liderada por Yolanda Díaz se ubican sobre todo en el espectro progresista. Para ello, la formación ha decidido poner en marcha un cambio de estrategia: después de una primera parte de la campaña en la que Díaz ha priorizado la presentación de propuestas de su programa, en la recta final Sumar ha comenzado ya a endurecer el tono contra el PP y Vox para intentar remontar unas encuestas que siguen situando a la derecha al borde de la mayoría absoluta.

Desde el inicio de la campaña electoral, e incluso en sus intervenciones anteriores, la candidata de Sumar y los portavoces de la coalición no han dejado en ningún momento de referirse a PP y Vox. Pero lo cierto es que, hasta hace unos pocos días, Díaz ha preferido reivindicarse como la defensora de una política sin "ruido" en la que priman las propuestas políticas. Y, aunque Sumar no ha abandonado ese mensaje ni tiene pensado hacerlo hasta el final de la campaña, fuentes de la coalición reconocen que, en los últimos días, la candidata ha afilado el discurso ante una situación en las que las encuestas recogen un crecimiento sostenido, pero muy lento, de la formación.

Ese cambio de tono se dejó ver con claridad el pasado jueves en el programa Espejo Público (Antena 3), en una entrevista en la que Díaz se mostró especialmente dura con PP y Vox y en la que, incluso, mantuvo algunos intercambios dialécticos tensos con la entrevistadora y presentadora del espacio, Susanna Griso. Apenas un día después de que el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, sembrara dudas sobre el voto por correo, Díaz acusó a los populares de haber cometido "auténticos fraudes" electorales en Galicia. Y, sobre su actuación en el debate con el presidente Pedro Sánchez de la semana pasada, la líder de Sumar aseguró que Feijóo mintió "reiteradamente con todos los datos que mostraba".

En esa misma entrevista, Díaz también sacó a colación un asunto que, hasta entonces, había quedado en un segundo plano en la campaña: la fotografía de Feijóo en un barco con el narcotraficante Marcial Dorado, con quien el ahora líder del PP compartió vacaciones y amistad a mediados de los años 90. Y volvió a hacerlo el domingo en un multitudinario acto de campaña celebrado en Madrid, donde aseguró que "si Feijóo no tiene nada que ocultar debería explicar su amistad íntima" con Dorado. "Todos sabíamos quien era Marcial Dorado, un narcotraficante de marca mayor en el mundo y su amistad con él no era una pequeña amistad", espetó.

El cambio de tono volvió a quedar claro este lunes en el acto que Díaz compartió en Pamplona con la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en el que aseguró que Feijóo ha demostrado desde su debate con Sánchez que la "mentira" permanente es su forma de hacer política. En ese sentido, la líder de Sumar cargó contra la afirmación falsa del candidato del PP de que ningún Gobierno popular ha revalorizado las pensiones por debajo del IPC, lo cual, en términos reales, supone una rebaja en el poder adquisitivo de las prestaciones. Tras recordar que, efectivamente, Rajoy subió las prestaciones por debajo de la inflación en 2012, 2013 y 2017, Díaz ironizó asegurando que "Feijóo tiene mucha razón al decir que no se puede votar a alguien que mienta".

A la caza de votantes desmovilizados

Este cambio de estrategia responde, entre otras cosas, a que Sumar ha detectado que existe un colectivo de potenciales votantes progresistas que aún no se han movilizado o que están dudando entre votar a Díaz o a otra de las opciones de izquierdas. Fuentes de Sumar explican que, especialmente tras el debate entre Feijóo y Sánchez, se ha instalado una sensación en una parte del electorado progresista de que las elecciones son muy complicadas de ganar. Y por ello, este lunes la candidata percutió en el mensaje de que los votantes de izquierdas no deben creerse "el relato" de que los comicios están perdidos.

"No os creáis el relato: no van a ganar", pidió este lunes Díaz, que aseguró que, como persona que conoce "muy bien a Feijóo, sabe que "esa es parte de su estrategia: hacerle creer a España que ya ganó". "Pero no ha ganado, señor Feijóo, van a decidir el futuro las gentes progresistas de este país el 23 de julio, y digo más, la fuerza decisiva de estas elecciones está en las mujeres", espetó la líder de Sumar apelando de nuevo al voto femenino, una de las claves de su discurso durante las últimas semanas.

En esta línea, la vicepresidenta pidió expresamente el voto en Pamplona "a las mujeres navarras, a las madres y a las abuelas navarras". Y, en su intento por insuflar ánimos a una izquierda desmovilizada, recordó que la respuesta popular de las mujeres "ya derrotó al PP cuando [el exministro de Justicia Alberto Ruiz] Gallardón quería llevarnos a los tiempos de las cavernas" con su reforma del aborto, durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy. "Si os movilizáis vamos a ganar las elecciones, votad para que Abascal no sea el vicepresidente de Feijóo, votad para ganar la vida, votad por vosotras", pidió en un encendido discurso Díaz.