Qué hacer si no tienes la tarjeta censal para las elecciones generales

Quedan cuatro días para la esperada jornada electoral, en la que los españoles decidirán quién gobernará el país los próximos cuatro años, y muchos votantes se preparan ya para ejercer su derecho al voto y se preguntan qué deben hacer si aún no han recibido la tarjeta censal.

Para los que aún están un poco perdidos, este documento indica dónde debe acudir cada ciudadano a votar el próximo 23J y cuál es su mesa, y lo envía la Oficina del Censo Electoral.

De hecho, precisamente porque esta tarjeta solo tiene valor informativo, no recibirla no pone en peligro nuestro derecho al voto. Entonces, ¿cómo debemos proceder si no la tenemos?

Lo más probable es que, si no hemos recibido nuestra tarjeta censal, se deba a un error, bien porque nosotros mismos no hayamos actualizado los datos de vivienda, o bien porque se haya extraviado durante el envío, pero sea cual sea la razón, tan solo tenemos que llamar por teléfono a la Oficina del Censo Electoral para conocer los datos sobre dónde acudir a votar, o consultarlo por internet a través de un servicio habilitado por la propia Oficina, a través de la sede electrónica del Instituto Nacional de Estadística.