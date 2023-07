Meritxell Batet: "El PP ha tomado los modos y las políticas que hasta ahora se relacionaban con la extrema derecha"

La cabeza de lista socialista en la provincia de Barcelona, Meritxell Batet, está convencida de que Cataluña será decisiva en estas elecciones. Pero además, confía en que las mujeres tendrán un papel crucial para parar a la derecha. En esta entrevista con 20minutos, desgrana y defiende toda la obra de gobierno en esta legislatura.

Aunque igual que en 2017, necesitarán más apoyos que el de Sumar, y uno de los han tenido hasta ahora, Esquerra Republicana, no parece estar por la labor.Quiero trasladar y dejar muy claro que en estas elecciones no solo se trata de contraponer posiciones partidistas. Hay cosas que no tienen precio. La igualdad entre mujeres y hombres no tiene precio. La convivencia en Cataluña no tiene precio. Revalorizar las pensiones y que nuestra gente mayor pueda estar tranquila de que el sistema es sostenible, no tiene precio. Y, por tanto, me parece errónea la aproximación que hacen algunos partidos.