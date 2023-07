Las 'ideas fuerza' de Sánchez, Abascal y Díaz en el último debate electoral de cara al 23-J

Los candidatos Pedro Sánchez (PSOE), Santiago Abascal (Vox) y Yolanda Díaz (Sumar) debatieron este miércoles en un encuentro plano y con pocas sorpresas, durante hora y media, en el que se notó la ausencia de Alberto Núñez Feijóo (PP) en el que será el último debate electoral de cara a este 23-J.

No fue un debate con sorpresas ni con planteamientos que no se hayan escuchado ya en campaña. Los candidatos respetaron en gran medida los tiempos del contrario y expusieron propuestas. En los momentos de crítica, hubo dos bandos claros, el de Sánchez y Díaz contra Abascal, al que equipararon en todo momento con Feijóo.

Estas son las ideas fuerza de los candidatos en cada uno de los bloques tratados en el debate a tres de RTVE:

YOLANDA DÍAZ CANDIDATA DE SUMAR

Yolanda Díaz fue la punta de lanza del Gobierno contra Abascal en economía, igualdad de género o pensiones. La candidata de Sumar empleó un tono más duro que Sánchez contra el líder de Vox, a quien exigió que "deje de reírse de las mujeres" después de enseñarle una fotografía en la que dos diputados de la formación ultraderechista en la Comunidad Valenciana se ríen durante "un minuto de silencio por una mujer asesinada". "Nos matan porque somos mujeres, y ustedes, al negar la violencia sobre las mujeres, provocan precisamente esto", espetó Díaz a Abascal, a quien también exigió –sin éxito– que se disculpara por haber acusado falsamente hace unos días a un inmigrante de un asesinato cometido en Madrid por un hombre español.



En materia económica, la vicepresidenta también ha cargado contra el líder de Vox, al que ha recordado constantemente que será vicepresidente de Alberto Núñez Feijóo si el PP logra junto al partido de Abascal una mayoría suficiente. "Si por ustedes fuera, hubieran arruinado a las empresas y a los trabajadores: no han votado a favor de ninguno de los ERTE que han salvado a empresas y trabajadores durante la pandemia, eso es lo que le importa a usted su país", espetó Díaz al candidato de Vox. Al que recordó que su partido "no ha votado a favor de la reforma laboral, no ha votado a favor de la ley rider, no ha votado a favor de elevar las pensiones" o "de la subida del salario mínimo".



La candidata de Sumar, además, defendió su propuesta de reforma fiscal para la próxima legislatura para conseguir un sistema impositivo "justo" que acabe con los "privilegios fiscales" que, dijo, tienen algunas rentas altas y grandes empresas. Y, aunque en todo momento mantuvo una actitud suave para con Sánchez –a quien se refirió constantemente como "Pedro"–, también planteó en varias ocasiones que "hay que avanzar más" de lo que propone el PSOE en asuntos como la reducción de la jornada laboral o la subida de los salarios.