Al entrar en el colegio electoral, Celia Vargas siguió el proceso habitual que había repetido tantas veces. Recoger la papeleta, introducirla en el sobre, caminar hacia la mesa donde había votado en anteriores ocasiones y decir su nombre al presidente de la mesa: "Lo siento, no aparece en el censo".

Hacía cuatro años que esta madrileña, ayudante de dirección en cine y televisión, ya no vivía en el piso en el que estaba empadronada, la vivienda que compartió con su expareja hasta ese momento. Desde entonces ha vivido en más de seis viviendas distintas, muchas en periodos muy breves, por lo que nunca llegó a empadronarse en ninguna. En las elecciones autonómicas madrileñas de 2021 volvió a votar donde había votado siempre y no tuvo problema, pero, en las municipales de mayo, había desaparecido del censo y no pudo introducir ninguna papeleta en la urna.

"Mi expareja ya me lo había advertido, me dijo que él había ido a votar y no había podido porque le habían dado de baja y nadie se lo había notificado", explica Vargas, que tiene 29 años. "Después de las elecciones llamé al Ayuntamiento y me dijeron que el inquilino me había dado de baja de mi antigua vivienda y no estaba empadronada en ningún sitio".

El caso de Vargas es uno de tantos, imposibles de cuantificar, de ciudadanos que no pudieron votar en las últimas elecciones y, muchos de ellos, tampoco podrán hacerlo en las de este domingo, por estar fuera del censo electoral. Aunque esta exclusión se debe a una serie de errores administrativos de los propios afectados -no se empadronaron, no comprobaron si estaban en el censo electoral y no recurrieron su ausencia en plazo- el abogado Alberto Dorrego lo considera "un error de la Administración".

"Es un error justificado, porque la herramienta que tiene la Oficina del Censo Electoral para poder hacerlo es el padrón, y estas personas no estaban en el padrón, pero es una deficiencia del censo", defiende Dorrego, presidente de la sección de derecho administrativo del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). "Tú tienes derecho a estar incluido en cualquier caso, el censo se hace con el padrón, pero eso no quiere decir que solo el que esté incluido en el padrón tenga derecho a estar incluido en el censo".

Vargas no estaba en el censo electoral en mayo y seguirá sin estarlo el próximo domingo. Se acaba de empadronar en la que, por fin, espera que sea su vivienda a largo plazo, pero ha sobrepasado holgadamente los plazos legales para reclamar y dejar de estar en un limbo electoral. "Estoy muy frustrada porque le doy mucha importancia al voto y, especialmente en estas que tienen tanta importancia y estoy cagadita", señala Vargas. "Es verdad que soy un poco desastre para estas historias burocráticas, pero es un poco fuerte que no te notifiquen de una forma más directa que no estás en el padrón porque al final te están privando de un derecho importante".

Recursos y plazos

La ley electoral dispone que el censo debe ser expuesto públicamente durante ocho días a partir del sexto día posterior a la convocatoria electoral. Si alguien no se encuentra en el censo, puede realizar una reclamación en ese periodo ante la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral. En el caso de las elecciones de este domingo, el periodo de ocho días para realizar reclamaciones tuvo lugar entre el 5 y el 12 de junio. Quien no estuviera en el censo electoral y no reclamara en ese periodo, perdió de facto su derecho a votar en las elecciones.

La Oficina del Censo Electoral remite a todos los electores una tarjeta censal con los datos actualizados de su inscripción en el censo electoral y de la sección y mesa en la que le corresponde votar. No recibirlo es una buena señal de que algo está fallando y, probablemente, de que no estemos en el censo.

Albert Rodríguez, igual que Celia Vargas, no pudo votar en las elecciones municipales de mayo, en su caso, en Barcelona. "Iba a votar a la (Ada) Colau y encima perdió por nada -Colau quedó a tan solo 141 votos del actual alcalde de la ciudad, Jaume Collboni-", declara Rodríguez. Este técnico de rayos de 37 años se mudó de su vivienda de alquiler en el barrio de Sants a la actual, en Camp de l'Arpa del Clot, hace un año. Su nuevo casero fue a inscribirle en el padrón, pero la funcionaria que le atendió exigió que asistiera en persona el inquilino por no identificar la firma presentada con la de su DNI.

"Yo dije: 'Ya iré'", declara Rodríguez. Una cosa llevó a la otra y la realidad es que no fue a empadronarse hasta un mes antes de las municipales de mayo. Allí le informaron de dos cosas: no figuraba en el censo electoral, porque el inquilino de su antigua vivienda le había expulsado del padrón; tampoco podría ya inscribirse antes de las elecciones porque el censo se elabora dos meses antes de las elecciones y el mencionado periodo de reclamaciones también había pasado.

"No soy un fantasma"

Un día después de las municipales, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un adelanto electoral de las generales, que tendrán lugar algo menos de dos meses después. Confiado en que, ahora sí, su empadronamiento estaba en regla, Rodríguez no comprobó el censo electoral cuando este fue expuesto tras el adelanto electoral. "Cuando no recibí la carta del censo con la mesa donde tenía que votar dije: 'Ostras tú, voy a mirarlo por internet'". De nuevo, malas noticias: "Al mirarlo, me salía que no estaba de alta en ningún censo".

Más llamadas, esperas y exigencias de explicaciones. Misma respuesta. "Me dijeron que el censo se actualiza mensualmente y que la última actualización fue después de que se elaborara el censo para estas elecciones", explica Rodríguez. Al igual que en mayo, el plazo para reclamaciones ya había pasado. No había nada que hacer. "Ahora estoy en la nada, pero soy una persona física, me estás viendo no soy un fantasma. Creo que tendría que haber herramientas para hacer frente a estos casos porque no todo el mundo está atento, la gente no cae en estas cosas", se lamenta Rodríguez.

¿Existe alguna solución de última hora si ya se han superado todos los plazos? El abogado Alberto Dorrego "presentaría un escrito en la Junta Electoral de Zona, como último recurso, diciendo que se te ha excluido indebidamente del censo electoral, pero no creo que te vayan a dar una respuesta, no va a ser fácil resolverlo".

Ante esta tesitura, cientos de frustrados votantes como Rodríguez, que se han visto forzados a una abstención no deseada en las elecciones del domingo, admiten su culpa, pero lamentan lo que consideran que es un castigo excesivo a su despiste: "Vale, culpa mía porque no me empadroné en mi nueva casa, pero se supone que el derecho a voto es tuyo y estás viendo como te lo están quitando".

REPORTAJES QUE TE PUEDEN INTERESAR:

Si quieres contactar con 20minutos o realizar alguna denuncia o alguna corrección sobre algún tema, puedes enviarnos un mail a zona20@20minutos.es. También puedes suscribirte a las newsletters de 20minutos para recibir cada día las noticias más destacadas o la edición impresa.