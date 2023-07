¿Cómo cambian los líderes de 2019 a 2023? El Congreso solo verá una renovación 'parcial'

Repetir en política está difícil; siempre lo estuvo, pero seguramente ahora más porque se diría que la historia va más deprisa (la información va a la velocidad de la luz). Los liderazgos duran cada vez menos o, dicho de otro modo, cada vez se ven más tensionados por una sucesión casi permanente de elecciones, crisis y debates que ponen en un brete a líderes y lideresas.

Un poco de historia

Adolfo Suárez pudo repetir, pero sólo una vez (fue candidato de la UCD en 1977 y 1979), hasta que el partido y no se sabe qué/quién más le dejaron fuera. Dimitió y se inventó su propio partido, el CDS, donde fue candidato al las generales de 1982, 1986 y 1989... pero sin éxito.

Felipe González repitió como el que más. El sevillano fue el cabeza de cartel del PSOE en las elecciones generales de 1977, 1979, 1982, 1986, 1989, 1993 y 1996. Todo un récord. A su último gobierno le sucedió el primero del PP. Fue la primera victoria de José María Aznar, la de 1996. El madrileño repitió como candidato y como ganador en 2000. Ahí lo dejó.

Jose Luis Rodríguez Zapatero fue candidato del PSOE en 2004, cuando venció contra todo pronóstico. Repitió como cabeza de cartel y ganador en 2008. Le sucedió en La Moncloa Mariano Rajoy. El gallego fue el cabeza de cartel del PP en 2011, 2015 y 2016.

Zapatero y Rajoy en el debate electoral de febrero de 2008. EFE

La moción de censura de 2018 —la primera de la democracia que salió adelante— se llevó por delante a Rajoy y estrenó a Pedro Sánchez como presidente. Ya casi hemos llegado al presente.

El ahora presidente del Gobierno fue por primera vez candidato del PSOE a unas generales en las de diciembre de 2015. Repitió en las elecciones de junio de 2016, que dieron paso al último gabinete de Rajoy y a la posterior (ya dicha) moción de censura. Sánchez fue de nuevo cabeza de cartel del PSOE en las generales de 2019 (en las dos convocatorias).

Lo que va de 2019 a 2023

Llegan las elecciones generales de 2023 y el líder socialista vuelve a repetir como candidato a la presidencia del Gobierno. Es su quinta vez. No es fácil y no le ha resultado fácil al político madrileño. Ya decíamos al principio que el mundo y la información van cada vez a más velocidad y eso lo pagan los liderazgos políticos. Que se lo digan a Albert Rivera y a Pablo Iglesias.

El 28 de abril de 2019 se celebraron elecciones generales en España. Fueron las decimocuartas desde la transición a la democracia y las terceras con Felipe VI como rey. Sánchez fue el cabeza de cartel del PSOE; Pablo Casado, el del PP; Albert Rivera, el de Ciudadanos; y Pablo Iglesias, el de Podemos. Ni una mujer.

Candidatos en las elecciones generales 2019. EUROPA PRESS

Al no haber sido posible formar Gobierno, el 10 de noviembre de 2019 volvimos a las urnas. Fueron las decimoquintas elecciones democráticas y las cuartas en menos de cuatro años.

Los principales partidos repitieron candidato. Sánchez (PSOE) obtuvo 120 escaños en el Congreso; Casado (PP), 89; Rivera (Ciudadanos), 10; e Iglesias (Unidas Podemos), 33 diputados.

Esos mismos comicios dieron entrada al Parlamento a un gran racimo de otros partidos. VOX, que se hizo con 52 escaños, tuvo a Santiago Abascal como candidato principal; el de Esquerra Republicana (13 diputados) fue Gabriel Rufián; la de Junts per Catalunya (8), Laura Borràs; el del PNV (6), Aitor Esteban; y la de EH Bildu (5), Mertxe Aizpurua.

¿Dónde están los dos Pablo?

Sanchez vuelve a ser el candidato del PSOE a la presidencia del Ejecutivo. Es la quinta vez para él. Estos comicios traen dos grandes novedades: una por la derecha y otra por la izquierda. Faltan dos Pablo.

Rivera, Iglesias y Casado en un debate electoral de 2019. EFE/Juan Carlos Hidalgo

En el PP, Casado fue defenestrado por los barones del partido y hoy su cabeza de cartel es Alberto Núñez Feijoo. Por la izquierda, Pablo Iglesias ya no está en los carteles. De hecho no lo está —en sentido estricto— ni su partido. Unidas Podemos es ahora Sumar y la candidata, Yolanda Díaz.

Hay una tercera gran diferencia entre las listas electorales de 2019 y las de 2023. Falta un partido. Ya no es que Albert Rivera no sea el candidato de Ciudadanos (incluso ha dejado la política) sino que el partido —en plena crisis de identidad y a un paso de desaparecer— no se presenta (dicen que lo harán en las Europeas de 2024).

En el resto de partidos, Abascal repite en el partido de ultraderecha; Rufián lo hace en ERC; Esteban, al frente del PNV; y Aizpurua, en Bildu. Junts ha cambiado y su número 1 por Barcelona ya no es Laura Borràs sino Míriam Nogueras.