Esquivar la mesa electoral por no recoger el aviso a tiempo: "Siento haberle pasado el marrón a otro"

La oficina de Correos estaba abarrotada porque era uno de los últimos días para entregar el voto, pero Paula -prefiere utilizar un nombre ficticio- estaba allí para recoger una notificación. Su turno apareció en la pantalla, se acercó a la taquilla y le entregó el papel a la funcionaria. "Esto es una convocatoria para mesa electoral, pero ya está devuelta", le dijo sin necesitar levantarse de la silla para comprobarlo. "Tienes que llamar al Ayuntamiento y pedir que te pongan en contacto con la Junta Electoral".

El cartero había dejado la notificación en su antigua vivienda, donde sigue empadronada, el 6 de julio. 11 días después, Paula estaba en la oficina, el mismo día que el inquilino de su antigua vivienda -amigo suyo-, le había entregado el aviso. En el papel de Correos se especificaba que el certificado tenía que ser recogido en la oficina en un plazo máximo de dos días.

"Sospechaba que era eso o una multa. Era muy sospechoso y el tiempo de recogida era particularmente corto y era raro”, declara Paula, que nada más salir de la oficina de Correos empezó un largo periplo telefónico que pasó por el Ayuntamiento de Madrid, la Junta Electoral Central y, finalmente, la Junta Electoral de Zona, con decenas de contestadores automáticos y minutos de espera con hilo musical entre medias.

"Me costó tiempo, pero conseguí contactar con una operadora que me pidió el DNI y me confirmó que, efectivamente, me habían convocado a la mesa, pero que me habían excusado porque no me habían localizado y que eso no iba a tener consecuencias y que no me preocupara", relata Paula, que, a pesar de todo, decidió enviar un email a la Junta Electoral en el que explicaba lo ocurrido y se ofrecía para ir a la mesa a pesar de todo.

Sorteos y suplentes

La ley electoral determina que los Ayuntamientos deben realizar un sorteo para designar los miembros de las mesas electorales “entre los días vigésimo quinto y vigésimo noveno posteriores a la convocatoria” y el resultado se notificará a los designados en los tres días siguientes.

En ese sorteo, en el que se designa al presidente y los dos vocales que conforman cada mesa, también se señala quien serán el primer y segundo suplente de cada uno de ellos. Estos suplentes tendrán que ocupar el lugar de los titulares en el caso de que queden eximidos por alguna causa justificada… o que no comparezcan.

Pero, ¿Qué ocurre cuando uno de los designados no recoge la notificación en la que se le informa de ello? La ley no prevé qué hacer, más allá de que son las juntas electorales las que son responsables de que se conformen las mesas. Fuentes de la Junta Electoral Central consultadas por 20minutos se limitan a señalar que, cuando no se localiza a una persona designada, "se puede proceder a publicar en el boletín de la provincia, pero no sería eficaz. Lo más práctico es buscar al siguiente (suplente)".

"Me parece una faena para el suplente al que le haya tocado", declara Paula. "A mí, me habría gustado poder recoger la notificación y siento haberle pasado el marrón a otra persona, porque lo considero un marrón, pero a mi no me hubiera importado ir. La situación ha sido así y no la podía revertir porque ya me habían saltado".

¿Sin consecuencias?

La ley electoral prevé duras sanciones para los que no comparezcan sin causa justificada a la mesa electoral que pueden llegar hasta una pena de prisión de tres meses a un año o una multa de seis a veinticuatro meses. No está claro, sin embargo, si esta sanción sería aplicable a quienes no acudan a la mesa, pero tampoco hayan recogido la notificación.

"Bajo mi punto de vista, sí que estaríamos cometiendo un ilícito penal, que se produciría el día de las elecciones", declara Carmen Domínguez, abogada de Legálitas, que recomienda no confiar sin más en que un funcionario de la Junta Electoral nos diga por teléfono que no haber recogido la notificación no tendrá mayor consecuencia.

"Lo que yo haría es dejar constancia por escrito, bien un mail o un fax o un escrito presentado en la propia Junta, en el que expliquemos que nos han informado de eso por teléfono y que pueda servir de prueba en nuestra defensa en caso de que se abra un procedimiento", recomienda Domínguez.

Para Elena Ruiz Escalera, coordinadora del servicio de orientación jurídica del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), las posibilidades de que no asistir a la mesa sin haber recogido la notificación puedan tener consecuencia legales, son más remotas.

"No se podrían derivar consecuencias penales, la carga de la prueba radicaría en que se debe probar el dolo -saber y conocer lo que se está haciendo, representarse las posibles consecuencias de llevar a cabo la conducta y asumir el resultado- y en este caso es imposible de probar", declara Ruiz Escalera.

"Calienta que sales"

En todo caso, la encargada de iniciar acciones legales contra las personas que no asistan a la mesa es labor de la Junta Electoral Central y, en opinión de Ruiz Escalera, "la celeridad y los tiempos que impone el proceso de conformar las mesas, en muchos casos impide que la administración pueda detenerse en la numerosa casuística que se puede plantear ante la falta de notificación efectiva de los llamados a conformar la mesa electoral. Sólo en los casos en los que disponga de hechos y datos constatados podría depurar responsabilidades".

Francisco, un joven de 33 años que también prefiere usar un nombre falso, tampoco estaba en casa cuando llegó el cartero para entregar la notificación. "Nunca miro el buzón, porque nunca pido nada ni me escribe nadie", asegura Francisco, que al acudir a la oficina de Correos recibió la misma recomendación que Paula. "Me dijeron que podía llamar a un número y preguntar y les dije que, sinceramente, había ido a por el voto por correo y que si podía evitar llamar, mejor".

La respuesta de la funcionaria le resultó tranquilizadora: "Pues entonces ni llames porque en Madrid no multan, otra cosa es en los pueblos, que va la Guardia Civil a sacarte de casa, pero aquí no". Con las mismas, Francisco se marchó a su casa, incluso feliz con su suerte. "Me he librado como un campeón", declara Francisco, en una conversación telefónica. "Tengo un amigo que él dice que es suplente de suplente y le dije: 'Pues espérate, porque como te toque uno como yo que no la ha recibido, ya eres el primer suplente. ¡Calienta que sales!'".

