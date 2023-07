Librarse con picaresca de ser miembro de mesa electoral puede salir mal.

Se acercan las elecciones generales del próximo 23 de julio, que han dado más de un dolor de cabeza a algunos votantes desde que fueron anunciadas por Pedro Sánchez tras los resultados de los comicios autonómicos y municipales. La fecha marcada en el calendario coincide con el momento en el que muchos españoles se encuentran de vacaciones, por lo que un gran número de personas ha solicitado el voto por correo.

Sin embargo, esto no exime de tener que acudir a la mesa electoral en caso de que sean llamados. Solamente podrán librarse aquellos que tengan contratadas las vacaciones con anterioridad a la fecha de anuncio de esta convocatoria. También podrán faltar a la cita los mayores de 65 años o las embarazadas en el último trimestre, entre otras personas.

Hace unos días las juntas electorales realizaron el primer sorteo de los cargos para ocupar los cargos de presidente, vocales y suplentes en la mesa electoral correspondiente. Correos ha empezado a enviar las notificaciones a los seleccionados, pero se están encontrando con que nadie descuelga el telefonillo cuando llama el cartero.

Correos hace tres intentos por entregar el certificado o el aviso si no se localiza a nadie. Incluso la Policía puede llevarlo. No abrir la puerta ni el buzón para que los carteros dejen las notificaciones correspondientes no exime a la persona de ir a la mesa. Los nombramientos se acaban publicando en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esto quiere decir que ya es información pública.

Ser presidente, vocal o suplente es una obligación. En el caso de no acudir a desempañar estas funciones puede suponer pena de prisión de tres mesas a un año o una multa equivalente. Además, si se quedan puestos desiertos después de las alegaciones correspondientes de los primeros nombrados, se volverá a realizar el sorteo para elegir a los que sustituirán estos cargos.