Los españoles que no podrán votar el 23-J, ni siquiera por correo: "La verdad es que me da bastante rabia no estar para la votación"

Por motivos de trabajo, para visitar a la familia, o por recuperar el viaje que frustró la pandemia. Álvaro, Isabel, Paqui o Paula son cuatro de los españoles que se quedan sin poder votar el 23-J. Estarán fuera de España el día de las elecciones, pero también en los días que comprende el plazo de envío de las papeletas para el sufragio por correo, del 3 al 16 de julio. Para todos esta es la primera vez que no participarán de las elecciones, y todos atraviesan un duelo de su voto perdido.

Las próximas serán las primeras Elecciones Generales que se celebren en periodo vacacional. Muchos son los españoles con planes de estar fuera de España las tres primeras semanas de julio y forzosamente se quedan sin poder ejercer su derecho al voto.

"Me da igual se llame Sánchez o Núñez-Feijóo, pero ¿a qué iluminado se le ha ocurrido poner las elecciones en julio?". Paula Ureta, 36 años, lleva meses preparando un viaje a Perú para este verano. "Estoy allí del 7 al 30 de julio. Es el viaje de mis sueños. Mi abuelo era peruano y siempre me ha llamado la atención conocer el país. Compramos los vuelos a primeros de mayo, en cuanto la empresa nos confirmó las vacaciones".

Con la emoción de tener en la mano los billetes de avión, la reserva para Machu Pichu y otra de tres días en el Amazonas, Paula conoció el adelanto electoral. "Lo primero que pensé es cómo íbamos a votar mi pareja y yo. He votado en todas las elecciones hasta ahora. Tuve que documentarme de cómo se hace por correo y descubrí que lo más fácil es que no me llegue a tiempo la documentación".

Cuando Ureta fue a pedir el voto a distancia, efectivamente en Correos le dijeron que no podían asegurar cuándo le llegaría la documentación para votar. El plazo oficial es del 3 al 16 de julio, le confirmaron, y no están autorizados a realizar envíos al extranjero. "Me voy a Perú el 7. No creo que suene la flauta y lo envíen rápido, ¡si no están ni las listas de los partidos hechas!. De todas formas, mi pareja vota a uno y yo al otro, así que es equitativo, pierden los dos", comenta Ureta con humor.

Con el voto muy en el aire, su preocupación pasó a ser que le convocasen a mesa electoral. Ya tiene preparada la alegación: "No contemplo tener que volverme del viaje. Contrataré a un abogado y le preguntaré cuánto dinero me costaría desobedecer", afirma.

"Es tan grande mi perjuicio económico si me convocan que espero que lo tengan en cuenta. No me voy a casa de mi familia a Málaga, me voy a Perú. Ya tengo el escrito para alegar, con toda la documentación de lo que me supondría la cancelación. Solo los tres días en la selva, que te cogen todo incluido porque allí no puedes improvisar, son 400 euros por persona no cancelables. Que a un peruano de la selva poco le importa que en España tengamos unas elecciones".

Álvaro Díaz estará trabajando en Wyoming

Álvaro Díaz Rodríguez tiene 21 años y las pasadas elecciones municipales y autonómicas votó, pero no podrá hacerlo en las próximas Generales. "Llevo desde septiembre planeando un viaje a EE UU para trabajar. Una empresa de España organiza viajes para jóvenes estudiantes en verano. Tengo un contrato firmado desde marzo con una empresa del Parque Nacional de Yelowstone, donde contratan personal para los hoteles. Cuando dieron la fecha de la convocatoria, supimos que no podíamos hacer nada. Nos vamos el 11 de junio y regresamos el 8 de septiembre".

"Me he informado del voto por correo, y también del de estancia en el extranjero de forma temporal, pero no es fácil salir del parque nacional, está bastante incomunicado, no hay forma de llegar un consulado y tramitar voto por correo. Me voy con mi novia, pero somos 200 españoles en el grupo. Y ninguno vamos a poder votar. Es una lástima".

"La verdad es que me dio bastante rabia no poder estar para la votación porque tenemos que contribuir como ciudadanos al futuro del país. No nos ha quedado otra que aceptar que no tenemos tiempo de votar por lo apretado de los plazos. Creo que en la forma tan precipitada de convocar elecciones no es la correcta, así como de repente".

Paqui Lorenzo, primer viaje postpandemia

Paqui Lorenzo, 66 años, solo dispone de un día para lograr recibir la documentación que le permita votar. "Me voy el 4 de julio en un viaje con todo ya pagado a Argentina y Uruguay, hasta el 28 de julio. Yo no dejo de votar nunca, ya me molesta lo que ha pasado ahora. He ido a Correos y la empleada de la oficina de la sierra se ha quedado con mi teléfono, por si llega a tiempo mi voto hacerme el favor de llamarme. Desde donde estaré después ya sí que no puedo volver", explica.

"Si no llega la documentación el 3 de julio, primer día del plazo, me iré sin votar", dice con resignación incómoda. Su nombre también puede salir en el bombo de la mesa electoral, pero al tener 66 años, no tendría problemas en rechazar la designación por edad.

"Estoy tan cabreada. Mi marido y yo ya teníamos el viaje preparado y lo cancelamos por culpa de la pandemia. Nos devolvieron el dinero, y para este año, llevamos meses preparándolo. El se ha jubilado y por trabajo ha estado allí mucho, yo no lo conozco y nos vamos casi un mes, pero nos quedamos sin poder votar".

Ricardo y Paqui, en un viaje reciente al Sil. CEDIDA

Isabel Giráldez, 14 años sin ver a la familia

Profesora, de 51 años, Isabel Giráldez, no se puede creer que justo cuando ha organizado unas vacaciones en México para ver a la familia de su marido por primera vez en 14 años le hayan convocado de suplente a una mesa de oposiciones de secundaria, unas elecciones generales en las que ya sabe que no podrá votar y la puedan llamea a mesa electoral.

"¿Qué más me puede pasar? Todo pasa en julio. Mi marido es mexicano y llevamos 14 años sin ir a ver a su familia. Estaba todo preparado para viajar en la pandemia y se nos fastidió el asunto, ¿a ver qué sucede ahora?", se pregunta.

Giráldez y su familia tienen previsto estar fuera de España del 3 de julio a 29 de julio. Su viaje coincide con el plazo del voto por correo y las elecciones generales. "Los billetes los compramos hace como dos semanas, un poco antes de la convocatoria", dice. "Cómo se le ocurre (a Pedro Sánchez). No quiero que se pierda mi voto. Soy una demócrata convencida. He votado en todas, para bien, para mal o para regular. Es un derecho y un deber. Me fastidia. Creo que deberían de cambiar el protocolo cuando las elecciones caigan en vacaciones", solicita. "Parece que se ha conjugado todo para que no vayamos. Si voy igual se me traga un cenote", dice refugiándose en el sentido del humor.