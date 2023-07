Así ha evolucionado el voto de los españoles desde las primeras elecciones generales a lo largo de la reciente historia democrática

Los españoles votarán este domingo por decimosexta vez en unas elecciones generales libres desde que lo hicieran por primera vez en 1977. A lo largo de estos 46 años, el voto se ha ido desplazando como un péndulo de izquierda a derecha y viceversa, pero siempre con el bipartidismo como norma general hasta hace ocho años, cuando la irrupción de nuevas formaciones políticas amenazó la hegemonía de los grandes partidos. Así ha evolucionado el voto a lo largo de la reciente historia democrática de España:

1977 - Primeras elecciones libres desde la II República

Después de cuatro décadas de dictadura, las elecciones constituyentes de 1977 fueron una gran novedad para millones de españoles que nunca antes habían votado en libertad. Todavía bajo unas cortes franquistas, los ciudadanos acudieron en masa a las urnas el 15 de junio (78,8% de participación) para elegir a los diputados que constituyeron las nuevas cortes democráticas y enterraron definitivamente el franquismo.

Propaganda de UCD para las elecciones generales de 1977. Archivo

El presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, encabezó una coalición de partidos centristas y moderados bajo el nombre de Unión de Centro Democrático (UCD) y se impuso claramente en las elecciones con 165 diputados. Dos días después, el rey Juan Carlos I nombraba a Suárez presidente sin pasar por una sesión de investidura en el Congreso, tal y como marcaba la ley preconstitucional.

El segundo partido más votado fue el PSOE de un joven Felipe González, que se convirtió en el nuevo líder de la izquierda española y en la principal figura de la oposición en detrimento de Santiago Carrillo y su Partido Comunista (PCE), que solo obtuvo 20 escaños frente a los 118 de los socialistas. La Alianza Popular de Manuel Fraga fue la cuarta fuerza, con 16 diputados.

Unión de Centro Democrático (UCD) - 165 escaños Partido Socialista Obrero Español (PSOE) - 118 escaños Partido Comunista de España (PCE) - 20 escaños Alianza Popular (AP) - 16 escaños

1979 - Suárez no consigue la mayoría absoluta

Tras las elecciones constituyentes de 1977, la UCD de Adolfo Suárez consiguió una amplia victoria en las primeras generales posteriores a la aprobación de la Constitución, pero no logró la deseada mayoría absoluta.

Discurso de investidura de Adolfo Suárez, en 1979. Gobierno de España

Celebradas el 1 de marzo de 1979, apenas tres meses después de que la Carta Magna fuera ratificada por la ciudadanía en referéndum, UCD logró 168 diputados y se quedó a solo 8 escaños de la absoluta, aunque Suárez fue investido con el apoyo de la Coalición Democrática de Fraga y otros partidos de ámbito regional.

El PSOE, por su parte, se consolidó como segunda fuerza (121 diputados) y, pese a ello, vivió una época convulsa hasta que Felipe González acabó imponiendo sus tesis reformistas en un Congreso Extraordinario en el que los socialistas abandonaron los preceptos marxistas.

Unión de Centro Democrático (UCD) - 168 escaños Partido Socialista Obrero Español (PSOE) - 121 escaños Partido Comunista de España (PCE) - 23 escaños Coalición Democrática (CD) - 9 escaños

1982 - Felipe González arrasa en las elecciones

Las segundas elecciones constitucionales estuvieron marcadas, sin duda, por la dimisión de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno y el posterior intento de golpe de Estado de Tejero, sucesos ambos que tuvieron lugar el año anterior y que pusieron a prueba a la incipiente democracia española. Prueba de ello es que la participación rozó el 80%, récord histórico para unas elecciones generales, superando incluso la participación de las constituyentes del 77.

Un débil Leopoldo Calvo-Sotelo en la Moncloa, incapaz de aprobar los Presupuestos Generales, decidió convocar elecciones anticipadas en octubre de 1982 y aquellos comicios certificaron la defunción de la UCD, que solo logró 11 escaños y acabó disolviéndose meses más tarde.

Felipe González celebra su victoria electoral en 1982. CAPTURA TV

El gran triunfador fue el renovado PSOE de Felipe González, que arrasó con una holgada mayoría absoluta de 202 diputados y el sevillano se convirtió en el primer presidente socialista tras la dictadura franquista. Segunda fuerza fue la Alianza Popular liderada por Manuel Fraga (107), comenzando a cimentarse el bipartidismo que marcaría la política española en las décadas posteriores.

El PCE de Santiago Carrillo sufrió un duro varapalo en las urnas, perdiendo más de un millón de votos, y acabaría diluyéndose dentro de la futura coalición Izquierda Unida tras la expulsión de su líder.

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) - 202 escaños Alianza Popular (AP) - 107 escaños Unión de Centro Democrático (UCD) - 11 escaños Partido Comunista de España (PCE) - 4 escaños

1986 - González revalida su mayoría absoluta

El presidente Felipe González adelantó cinco meses los comicios, que se celebraron el 22 de junio, y consiguió revalidar su mayoría absoluta, con 184 diputados. La reciente entrada de España en la Comunidad Económica Europea (CEE) y la victoria del 'sí' en el referéndum de permanencia en la OTAN, postura defendida por González, reforzaron al Gobierno.

Discurso de investidura de Felipe González en 1986. Congreso de los Diputados

La coalición de derechas liderada por Manuel Fraga se quedó con 105 diputados, dos menos que en los anteriores comicios, y Suárez logró cierto impulso con su nuevo partido CDS al lograr 19 escaños, tercera fuerza en el Congreso.

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) - 184 escaños

Coalición Popular (CP) - 105 escaños Centro Democrático y Social (CDS) - 19 escaños Izquierda Unida (IU) - 7 escaños

1989 - Victoria del PSOE y polémico recuento

El PSOE volvió a ganar las elecciones en 1989 con una ajustadísima mayoría absoluta de 176 escaños, pero la perdió después de que las denuncias de IU y PP por irregularidades en el recuento de votos obligaran a repetir la votación en Melilla, donde la victoria fue finalmente para los populares, dejando a los socialistas con 175 escaños, uno por debajo de la absoluta.

Apertura de la IV Legislatura frente al Congreso, en 1989. Gobierno de España

A la práctica, sin embargo, Felipe González no tuvo problemas para iniciar una tercera legislatura porque la ausencia permanente de los diputados de Herri Batasuna en el Congreso dio al PSOE una mayoría absoluta de facto en el hemiciclo.

El rebautizado Partido Popular encabezado por José María Aznar fue la segunda fuerza más votada y, con 107 diputados, logró mejorar ligeramente los resultados de Manuel Fraga en los anteriores comicios. Por detrás, la Izquierda Unida de Julio Anguita se situó en tercera posición, doblando sus resultados anteriores.

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) - 175 escaños

Partido Popular (PP) - 107 escaños Izquierda Unida (IU) - 17 escaños Centro Democrático y Social (CDS) - 14 escaños

1993 - El PSOE entra en crisis

Las elecciones de junio de 1993 pusieron fin a las mayorías absolutas del PSOE, que a pesar de los éxitos internacionales que supusieron el año anterior los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla, pagó cara la crisis económica y los casos de corrupción como Filesa. Aun así, González ganó las elecciones con 159 escaños y fue investido para un cuarto mandato tras pactar con los soberanistas catalanes (CiU) y vascos (PNV). Empezaba así la etapa en la que el nacionalismo periférico iba a tener la llave de la gobernabilidad de España.

El Gobierno de Felipe González en 1993, junto a los Reyes. Gobierno de España

Por detrás de los socialistas se situó el Partido Popular, que pese a perder los comicios dio un gran salto adelante al conseguir 141 escaños y José María Aznar se consolidó como líder de la centroderecha española.

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) - 159 escaños Partido Popular (PP) - 141 escaños Izquierda Unida (IU) - 18 escaños

1996 - Aznar gana las elecciones

González adelantó un año las elecciones tras perder la confianza de CiU, que no apoyó sus Presupuestos Generales, y el PP consiguió su primera victoria en unas generales después de una reñida campaña en la que apostó por un carácter centrista y moderado, incidiendo en los problemas económicos generados por los gobiernos socialistas.

Victoria de José María Aznar en las elecciones de 1996. EFE

Así, el PP consiguió 156 escaños frente a los 141 del PSOE y José María Aznar pudo ser investido tras lograr el apoyo de los nacionalistas catalanes (CiU), vascos (PNV) y canarios (CC). Mítica fue la frase de Aznar asegurando que hablaba catalán "en la intimidad" durante una entrevista en TV3. Y es que, como había ocurrido en el 93, los partidos nacionalistas tenían en sus manos la gobernabilidad de España.

Partido Popular (PP) - 156 escaños Partido Socialista Obrero Español (PSOE) - 141 escaños Izquierda Unida (IU) - 21 escaños

2000 - El PP consigue mayoría absoluta

La buena marcha de la economía, con una drástica reducción del número de parados, dio alas al PP y Aznar consiguió la mayoría absoluta en marzo de 2000 para iniciar un segundo mandato, ahora sin las ataduras que le imponían los nacionalistas.

José María Aznar, tras ganar las elecciones en 2000. Lapresse

183 escaños consiguió el PP en estos comicios, muy por delante del PSOE, que se quedó en 125 y vio cómo su candidato, Joaquín Almunia, presentaba su dimisión. No le fueron mejor las cosas a Izquierda Unida (IU), que sin Julio Anguita al frente se dio un gran batacazo al perder más de la mitad de sus escaños (8).

Partido Popular (PP) - 183 escaños Partido Socialista Obrero Español (PSOE) - 125 escaños Izquierda Unida (IU) - 8 escaños

2004 - Las elecciones marcadas por el 11-M

El atentado terrorista del 11-M marcó las elecciones, que se celebraron solo tres días después de aquella masacre yihadista en Madrid. Aunque los sondeos daban una ligera ventaja al PP de Mariano Rajoy, el elegido por Aznar para sucederle, la victoria fue para el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, que obtuvo 164 diputados, 16 más que los populares (148).

Zapatero celebra su victoria en las generales de 2004. GETTY IMAGES

Mucho se ha escrito sobre cuál fue la influencia real del 11-M en el resultado electoral. Se ha especulado con que el intento del Gobierno de señalar a ETA como responsable jugó en su contra, pero lo cierto es que el PSOE llevaba tiempo recortando distancias en los sondeos y el PP acusaba el desgaste de la guerra de Irak y de los accidentes del Prestige y el Yak-42.

El triunfante Zapatero no tuvo problemas para ser investido con los votos de IU y los partidos nacionalistas. Solo el PP votó en contra de su investidura.

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) - 164 escaños Partido Popular (PP) - 148 escaños Izquierda Unida (IU) - 5 escaños

2008 - Zapatero revalida su victoria

Zapatero volvió a ganar las elecciones en marzo de 2008, incrementando en cinco escaños sus resultados (169), frente a un PP que también creció hasta los 154 diputados. Aunque la gran crisis económica de 2008 ya mostraba sus primeros síntomas, todavía no había estallado con toda su virulencia y el presidente del Gobierno aún defendía que España estaba "en la Champions League de la economía mundial".

José Luís Rodríguez Zapatero, ganador de las elecciones en 2008. J.C.HIDALGO / EFE

Tras ganar las generales, Zapatero fue investido por mayoría simple en segunda votación, gracias a la abstención de los partidos nacionalistas, y el presidente no tardó en poner en marcha su famoso y poco efectivo 'Plan E' para hacer frente a la crisis.

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) - 169 escaños Partido Popular (PP) - 154 escaños Izquierda Unida (IU) - 2 escaños Unión Progreso y Democracia (UPyD) - 1 escaño

2011 - La crisis hunde al PSOE

Con más de cinco millones de parados, la crisis económica había causado estragos en la sociedad española, que castigó duramente al Gobierno en las urnas y dio en noviembre de 2011 una holgada mayoría absoluta al PP de Mariano Rajoy (186 escaños). El PSOE, ahora liderado por Alfredo Pérez Rubalcaba, pasó a ser la segunda fuerza en el Congreso tras perder más de cuatro millones de votos (110), su peor resultado hasta la fecha desde la restauración de la democracia.

Primera comparecencia de Mariano Rajoy tras confirmarse que el PP ha logrado la mayoría absoluta en las elecciones generales de 2011. RTVE

Izquierda Unida, con Cayo Lara al frente, creció hasta los 11 diputados y UPyD fue la cuarta fuerza más votada, aunque ese resultado solo se tradujo en 5 diputados para el joven y fugaz partido de Rosa Díez.

Partido Popular (PP) - 186 escaños Partido Socialista Obrero Español (PSOE) - 110 escaños Izquierda Unida (IU) - 11 escaños Unión Progreso y Democracia (UPyD) - 5 escaños

2015 - El fin del bipartidismo

Las elecciones de diciembre de 2015, las primeras bajo el reinado de Felipe VI, marcaron un antes y un después porque el tradicional bipartidismo PSOE-PP empezó a ser discutido por nuevas formaciones emergentes, como Ciudadanos y Podemos.

Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Albert Rivera, y Soraya Sáenz de Santamaría, antes del debate a cuatro antes de las elecciones generales de 2015. EFE / Ballesteros

Rajoy revalidó su victoria, pero perdió la mayoría absoluta y el PP se quedó en 123 diputados, frente a los 90 que obtuvo el PSOE de Pedro Sánchez, en esos momentos el peor resultado histórico para los socialistas. Por detrás, Podemos fue la tercera fuerza en número de escaños, alcanzando los 69 diputados junto a sus diferentes confluencias, a solo 21 de los socialistas. La tercera fuerza más votada, aunque cuarta en número de escaños, fue Ciudadanos con 40 diputados, mientras que Izquierda Unida se convirtió en un partido prácticamente residual antes de integrarse en Podemos.

Pese a ganar las elecciones, Rajoy no consiguió los votos necesarios para ser investido, con el famoso "no es no" de Sánchez que provocó un cisma en el PSOE y desencadenó la primera repetición electoral de la reciente historia democrática.

Partido Popular (PP) - 123 escaños Partido Socialista Obrero Español (PSOE) - 90 escaños Podemos - 69 escaños Ciudadanos (Cs) - 40 escaños Izquierda Unida (IU) - 2 escaños

2016 - Rajoy es investido con la abstención del PSOE

Seis meses después de los comicios de 2015, en junio de 2016, tuvo lugar la repetición electoral y arrojó una nueva victoria del PP, más holgada que la anterior, pero todavía lejos de la mayoría absoluta con 137 diputados. El PSOE vio cómo empeoraban aún más sus resultados, quedándose en los 85 escaños, resultado que a día de hoy sigue siendo el peor de la historia democrática para los socialistas.

En tercera posición, Podemos y sus confluencias escalaron hasta los 71 escaños y se quedaron cerca del sorpasso al PSOE, mientras que Ciudadanos perdió 8 escaños y bajó hasta los 32.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante su intervención en el debate de su investidura e, en octubre de 2016. EFE

La amenaza de una nueva repetición electoral volvió a planear sobre el escenario político español porque Rajoy seguía sin tener los votos suficientes para ser investido y Sánchez se enrocó en su negativa a facilitar un gobierno del PP. Finalmente, sin embargo, la fractura interna en el PSOE y el derrocamiento de Sánchez permitieron la abstención de la gran mayoría de los diputados socialistas y la investidura de Rajoy.

Partido Popular (PP) - 137 escaños Partido Socialista Obrero Español (PSOE) - 85 escaños Podemos - 71 escaños Ciudadanos (Cs) - 32 escaños

2019, abril - Sánchez no logra ser investido

Aún no habían pasado tres años desde las anteriores elecciones, pero Rajoy ya no estaba en la Moncloa porque Sánchez lo había desahuciado diez meses antes vía moción de censura. Pero ante la imposibilidad de sacar adelante unos Presupuestos, el nuevo presidente del Gobierno decidió convocar elecciones anticipadas en abril, unos comicios que dieron la victoria al PSOE, con 123 diputados.

Para el PP de Pablo Casado fue un pésimo resultado porque solo consiguió 66 diputados y vio cómo el emergente Ciudadanos de Albert Rivera se quedaba al borde del sorpasso con 57 escaños.

Pedro Sánchez, ganador de las elecciones en abril de 2019. EFE

La cuarta fuerza fue Podemos, que alcanzó los 42 diputados junto a sus diferentes confluencias, y en quinta posición irrumpió por primera vez Vox, con 24 escaños.

La fragmentación del voto hizo imposible la investidura de Sánchez y provocó la repetición de las elecciones. Especialmente llamativa fue la negativa de Rivera a formar un gobierno de coalición, ya que la suma PSOE-Cs superaba ampliamente la mayoría absoluta. Aquella negativa provocaría el descalabro del partido naranja en las siguientes elecciones y la dimisión de su líder.

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) - 123 escaños Partido Popular (PP) - 66 escaños Ciudadanos (Cs) - 57 escaños

Podemos - 42 escaños Vox - 24 escaños

2019, noviembre - Primer Gobierno de coalición

Los españoles volvieron en noviembre a las urnas, por cuarta vez en menos de cuatro años, y el resultado volvió a dibujar un Congreso fragmentado. El PSOE repitió como ganador, aunque perdiendo tres escaños (120) y el PP creció hasta los 89 alimentado por el hundimiento de Ciudadanos, que perdió 47 de sus 57 escaños y se quedó con 10.

El otro partido que aprovechó el batacazo de Rivera fue Vox, que se disparó hasta los 52 escaños y se convirtió en la tercera fuerza en el Congreso, mientras que en la izquierda Podemos y sus confluencias solo alcanzaron los 35 diputados.

Abrazo entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez tras sellar un paco de Gobierno. EFE

Sánchez, quien había asegurado que "no dormiría tranquilo" con ministros de Podemos en su Gobierno, consiguió ser investido en segunda votación, por mayoría simple, tras aceptar las exigencias de la formación morada para formar el primer Gobierno de coalición de la historia. Además de los votos de Podemos, Sánchez necesitó pactar el apoyo de PNV, Compromís, BNG, Nueva Canarias y Teruel Existe, así como la abstención de ERC y Bildu.