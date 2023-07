Con el 95,55% escrutado, las elecciones generales 2023 obligarán a PP y PSOE a afinar la calculadora de pactos para intentar formar gobierno. A esta hora, el PP suma 136 escaños, seguido de PSOE con 122, Vox (33) y Sumar (31), sin decantar claramente la mayoría para ninguno de los dos bloques y todo parece en manos de los posibles socios de Sánchez o si España entra en un bloqueo.

Con la victoria del PP en las elecciones generales del 23-J asegurada, la gran duda es si al partido liderado por Alberto Núñez Feijóo le salen las cuentas para formar gobierno y ocupar La Moncloa. Durante toda la campaña, las encuestas apuntaban a una posible mayoría absoluta entre PP y Vox, pero también que las dos principales fuerzas conservadoras del Congreso de los Diputados se podrían quedar a las puertas, lo que les obligaría a alcanzar pactos con partidos más pequeños. Pero... ¿tiene el PP socios con los que poder llegar a pactos tras los resultados de las elecciones generales? ¿Estarán esos socios más pequeños dispuestos a apoyar un eventual gobierno con Vox?

En el bloque de izquierdas la situación es aún más compleja. El PSOE es el segundo partido más votado de las generales 2023, pero la suma de escaños del Partido Socialista Obrero Español y Sumar, no suma. Las cuentas no salen y, de querer (y poder) formar gobierno, necesitan de un gran número de pactos con partidos regionales como ERC, PNV, EH Bildu o Junts per Catalunya (entre otros).

Así con todo, la aritmética de los resultados de estas elecciones generales tiene a todos de los nervios. Las calculadoras de pactos de los políticos están que echan humo con cada avance del escrutinio. Cada diputado vale su peso en oro. PP, Vox, PSOE y Sumar lo saben. Los partidos pequeños también. Y ese precio, está claro, se lo harán pagar a quien los busque y necesite de cara a una investidura. Queda por ver si es Pedro Sánchez quien seduce más o, por el contrario, será Feijóo quien logre los pactos necesarios para ser el próximo presidente de España. ¡Que comiencen los juegos de los pactos!