Quién ha ganado las elecciones generales: resultados y claves del 23J

Tras una jornada electoral de infarto, los resultados de las elecciones generales han dejado atónitos a más de uno. Casi nadie esperaba los resultados que el 23J arrojó ayer. El PP ha ganado las elecciones generales con 136 escaños y el 33,05%, sí, pero lo hace con muchos menos escaños de los que esperaba y con una misión casi imposible: formar gobierno.

En el otro lado, el PSOE, que las ha perdido, pero solo en cierto modo. Es cierto que no es el partido más votado como en 2019. Sin embargo, se da la paradoja de que obtiene un mejor resultado que en las elecciones generales del 10N (122 diputados frente a los 120 de 2019). Además, Pedro Sánchez tiene muchas más opciones para formar gobierno. Necesitará a Sumar y un buen abanico de fuerzas independentistas (ERC, Bildu, PNV, Junts...), pero si lo consigue, repetirá como presidente de España en la decimosexta legislatura.

Todos los resultados de las elecciones generales 2023

PP - 136 (33,05%) PSOE - 122 (31,70%) Vox - 33 (12,39%) Sumar - 31 (12,31%) ERC - 7 (1,89%) Junts - 7 (1,60%) EH Bildu - 6 (1,36%) EAJ-PNV - 5 (1,12%) BNG - 1 (0,62%) CCa - 1 (0,46%) UPN - 1 (0,21%)

Los resultados del PP y Feijóo en las generales del 23J

Los 136 escaños que ha obtenido el PP de Feijóo son una victoria. Son 47 diputados más de los que obtuvo Pablo Casado en 2019. Bien es cierto que se trataba de otro contexto político, también lo es que Alberto Núñez Feijóo ha sabido sobreponerse a dicho contexto y darle la vuelta.

Así, aunque la victoria del PP es algo amarga, el triunfo de Alberto Núñez Feijóo es triple. No solo se ha asegurado ser el candidato más votado este 23-J y haber sumado a sus filas 47 nuevos escaños en el Congreso de los Diputados, sino que ha unificado a un PP en crisis y ha conseguido 'comerse' a Ciudadanos.

Pedro Sánchez y el PSOE: pierde las elecciones pero podría ganar el gobierno de España

Pedro Sánchez es un ejemplo claro de que en la vida no hay que dar nunca nada por perdido. Los resultados de las elecciones generales del PSOE han sido 'buenos'. No ha ganado las elecciones y no es el partido más votado, pero ha resistido el envite del PP y la 'amenaza' de Sumar. Y no solo eso, ha mejorado (pírricamente) sus resultados del 10 de noviembre.

La gran baza del PSOE para presumir de 'haber ganado' las elecciones generales 2023 es que Pedro Sánchez puede liderar la formación de gobierno con más posibilidades de éxito en estos momentos. Su alianza con Yolanda Díaz le sitúa en los 153 escaños, lejos de la mayoría absoluta (175). PSOE y Sumar van a necesitar llegar a acuerdos con ERC, EH Bildu, PNV y Junts, pero estos posibles pactos para la investidura de Pedro Sánchez parecen más realistas.

Los resultados de Sumar y Yolanda Díaz

Yolanda Díaz salió exultante tras los resultados de las elecciones generales. Sin embargo, con los datos sobre la mesa, Sumar obtiene menos resultados que Unidas Podemos en 2019: 31 escaños frente a los 35 de la formación morada. Y eso que la coalición Sumar agrupa a más partidos que los que había bajo las siglas Unidas Podemos el 10N de 2019.

Aun así, no todo son malas noticias para Yolanda Díaz. Conserva la fuerza suficiente para ser un socio de gobierno junto al PSOE, resiste el desgaste de las disputas con Unidas Podemos, los malos augurios de las encuestas y conserva su influencia.

El desgaste de Vox en las elecciones generales 2023

Vox ha perdido estas elecciones generales. Ha pasado de obtener 52 diputados en el Congreso en 2019 a tener 19 escaños menos en las generales del 23 de julio. Los 33 diputados de la formación liderada por Santiago Abascal no son ni de lejos suficientes para investir a Feijóo y ser decisivos en el futuro de España. Objetivamente, y ateniéndonos a los datos, Vox es sin duda alguna uno de los perdedores de las elecciones.

Lucha entre bloques: ¿quién ha ganado las elecciones?

Estas elecciones generales del 23-J han estado enmarcadas en una lucha de bloques: la izquierda versus la derecha, la eterna partida. Pero..., ¿quién la ha ganado finalmente?, ¿qué candidatos pueden llegar a más acuerdos y pactos para asegurarse la investidura?, ¿tienen esos socios los escaños suficientes para lograr una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados?

El bloque PSOE y Sumar, es el que más opciones tiene para formar gobierno. Ambas fuerzas suman 153 escaños frente a los 169 de PP y Vox. Sin embargo, la alianza PP y Vox cuenta con menos socios potenciales, mientras que el PSOE y Sumar parte con ventaja en ese terreno. Eso hace que, en principio y en términos de bloques, haya un ganador (pese a haber perdido). Más aún si, además, tenemos en cuenta que todas las encuestas indicaban que el bloque de izquierdas sería el perdedor de la jornada electoral del 23J.