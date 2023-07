Sánchez necesitaría a Sumar, ERC, Bildu, PNV y el partido de Puigdemont para repetir

El resultado tan abierto de las elecciones de este domingo apuntan a la imposibilidad de investir un nuevo presidente pero también abren varias vías que, con distinta posibilidad de éxito, podrían evitar una repetición electoral. Ni el PP y Vox ni el PSOE y Sumar cuentan por sí mismos con diputados suficientes y tampoco tienen suficiente con otros partidos de centro y derecha en el caso del PP y, en el del PSOE, con quienes han sido socios del Gobierno esta legislatura.

En el bloque de la izquierda, la única manera que tiene Sánchez de sumar lo suficiente para seguir en La Moncloa pasa por Carles Puigdemont y su formación, JxCAT. Sería imprescindible el voto afirmativo o la abstención en segunda votación, por mayoría simple, de sus siete diputados para alcanzar la cifra de los 176 escaños de la mayoría absoluta. La suma saldría con los 122 del PSOE, 31 de Sumar, siete de ERC, seis de Bildu, cinco de PNV y uno de BNG. En total, 179 escaños.

Supondría reeditar una coalición de Gobierno –intercambiando Unidas Podemos por Sumar– y unos apoyos parlamentarios como los que ha tenido hasta ahora, pero subiendo al barco Puigdemont –que sigue prófugo de la justicia española–, con un precio que no parece que vaya a ser barato. "No nos temblará en absoluto el pulso. Nosotros no haremos presidente a Pedro Sánchez a cambio de nada", dijo anoche Miriam Nogueras, número 1 al Congreso de Junts, que logró mantener los siete escaños que tenía hasta ahora.

Una precedente cercano Las elecciones generales del 28 de abril de 2019 se saldaron con el triunfo de Pedro Sánchez, pero ninguno de los dos bloques sumaban mayoría y el ganador solo podía llegar a la absoluta con un Ciudadanos que se negó a pactar. Esta situación abocó al país a una repetición electoral. Seis meses después, el 10 de noviembre, el socialista volvió a vencer en las urnas pero, en esta ocasión, sí llegó a un acuerdo con el líder de UP, Pablo Iglesias.

ERC perdió cinco de los 13 que tenía para quedarse con siete y también las primeras palabras de Gabriel Rufián fueron para poner precio al apoyo a la investidura de Sánchez, que de momento no pasa por una petición explícita de un referendum o la independencia. "En política prácticamente nunca eres lo que tienes sino lo que vale lo que tienes. Y el resultado nos dice que lo que tenemos es muy importante", dijo Rufián, que pidió la unidad de las fuerzas independentistas catalanas y reclamó un acuerdo fiscal, hospitales, escuelas y mejoras en el Cercanías catalán. "Y que nadie se levante de la de mesa de negociación".

Sin entrar en harina, Sánchez celebró anoche en la sede de Ferraz que "somos más, muchos más, los que queremos que España avance y así seguirá siendo".

Feijóo quiere negociar su investidura

En el centro derecha, las opciones para Núñez Feijóo son más complicadas porque los 136 escaños del PP y los 33 de Vox suman 169 y con el voto de UPN y quizá el de Coalición Canaria –con quien el PP gobierna en en las islas– alcanzaría 171 escaños, a cinco de la mayoría absoluta.

A pesar de ello, anoche, en el balcón de la sede del PP, Feijóo mostró su disposición a "liderar el diálogo" para intentar formar una mayoría a favor de su investidura y advirtió que la única alternativa a no dejar gobernar al partido más votado sería el bloqueo. "Espero que nadie tenga la tentación de bloquear España", avisó y pidió "al PSOE expresamente que no bloquee".

Para hacer valer la teoría de "la lista más votada", Feijóo debería contar con una improbable abstención del PSOE, que le permitiría ser investido aun con el resto partidos en contra, incluido Vox. Sánchez alejó anoche esta opción al proclamar que "el bloque involucionista, de retroceso, ha fracasado".

Los números darían otra opción que Feijóo quizá podría explorar. Que Vox accediera a votar a favor de su investidura sin entrar en el Gobierno para evitar que Sánchez siga gobernando, lo que podría hacer que el PNV también apoyara su investidura, igual que UPNy CC.