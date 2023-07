Feijóo se presentará a la investidura y pedirá el apoyo al resto de partidos: "No hay modelo que no pase o por Feijóo o por el sí de Bildu"

El PP ha sido el partido más votado y la primera fuerza en el nuevo Congreso. Por eso, el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, se va a presentar a la investidura y pedirá al resto de partidos que le permitan formar gobierno.

Así lo aseguran fuentes del PP, que afirman que, a la vista de los resultados, "no hay modelo que no pase o por Feijóo o por el sí expreso de Bildu". "Reivindicamos para Feijóo el mismo compromiso que Feijóo tuvo, por ejemplo, en Vitoria. El objetivo, restar capacidad de decisión a la izquierda abertzale. No entenderíamos una decisión que no fuera en esa dirección, y recordamos que nunca este país hizo presidente a quien había perdido las elecciones", indican desde el PP.