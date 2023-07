Las 'ideas fuerza' que defendió cada candidato en el debate electoral a siete

El debate electoral de este jueves en RTVE ha dejado varias frases clave sobre como ve el futuro de España cada uno de los siete portavoces de los partidos con grupo parlamentario en el Congreso. En el debate, moderado por el periodista Xabier Fortes, han participado Patxi López (PSOE), Cuca Gamarra (PP), Iván Espinosa de los Monteros (VOX), Aina Vidal (Sumar), Gabriel Rufián (ERC), Aitor Esteban (PNV) y Oskar Matute (EH Bildu).

Con una duración de 125 minutos, el debate se ha estructurado en cuatro bloques temáticos: economía; políticas sociales; política territorial; y pactos de estado y postelectorales. Además, como ocurre con estos formatos, se ha sorteado un turno final con un minuto de oro para cada participante en el que piden el voto para su formación.

Patxi López (PSOE)

Patxi López aseguró que el PSOE no se abstendrá para dejar gobernar a Feijóo si gana el 23-J. Además, defendió la labor del Gobierno en lo económico y en medidas sociales. Insistió en que en España se crea "más empleo" que nunca y se enzarzó varias veces con Gamarra, a la que acusó de mentir constantemente con los datos, pero también por los pactos del PP con Vox: "El único terrorismo que queda por erradicar es el machista y el PP pacta con quienes lo niegan". En cambio, aseguró que hay precios que el PSOE "no va a pagar nunca" en sus acuerdos con ERC y Bildu. Y rechazó que los socialistas se abstengan para hacer presidente a Feijóo si el PP es el más votado.

Cuca Gamarra (PP)

Gamarra Promete acabar con los bloques y un "gobierno de moderación". La portavoz del PP se mostró segura de que su partido será capaz de gobernar en solitario tras el 23-J y defendió que su partido tiene "sentido de Estado". "España no puede depender de los extremos", expresó Gamarra, que afeó al PSOE sus pactos con fuerzas minoritarias. La diputada del PP buscó el 'cuerpo a cuerpo' con el portavoz socialista, sobre todo a cuenta de la ley del 'solo sí es sí' y la economía. "Pedimos la confianza a los españoles para que la gobernabilidad de España no dependa de los radicales", insistió Gamarra, que pidió al PSOE que deje gobernar a la lista más votada.

Iván Espinosa de los Monteros (VOX)

Vox Pide el "voto útil" y tiende la mano al PP para dar un "golpe de timón". Espinosa de los Monteros señaló que hay provincias pequeñas en las que Vox y Sumar se están jugando ser la tercera fuerza más votada. "El voto útil tiene que concentrarse en esas plazas en Vox", pidió el diputado, que tendió la mano al PP para "dar un golpe de timón y volver a la senda del sentido común". Espinosa de los Monteros apuntó a que "las políticas adecuadas no se consiguen dialogando con el sanchismo" e instó al PP a abandonar su propuesta de que sea la lista más votada quien gobierne. "Tenemos una oportunidad histórica de enmendar la ruta del desastre", sentenció.

Aina Vidal (Sumar)

"Queremos un Gobierno de progreso. Nos jugamos los derechos". Durante todo el debate, Vidal se centró en exponer las propuestas de Sumar. En su opinión, el 23-J "va de dos tipos de gobiernos, de dos coaliciones" y cree necesario reeditar la actual para "mejorar las condiciones laborales", "blindar la sanidad" o invertir en "infraestructuras ferroviarias". Considera que la vivienda es "lo que más preocupa" a los ciudadanos y se comprometió a buscar soluciones para garantizar "viviendas dignas". Sobre Cataluña, defendió que el diálogo es "lo que funciona" e insistió en la polémica propuesta de "votar el futuro político" de esta comunidad.

Gabriel Rufián (ERC)

Desconfía de que el PSOE no pacte con el PP y pide defender Cataluña. Rufián aseguró que "un país no puede permitirse perder su democracia" y dijo no fiarse de que el PSOE vaya a impedir un Gobierno del PP en caso de que los de Feijóo sean la lista más votada. Por ello, el portavoz de ERC llamó a los espectadores a votar a su formación para "obligar" a los socialistas "a mirar a su izquierda" tras el 23-J. Rufián también afeó al PSOE las "palabras vacías" y lo que consideró una falta de solución para Cataluña. "Nosotros proponemos algo tan peligroso y radical como es votar, ¿qué proponen ustedes?", ironizó el diputado catalán.

Aitor Esteban (PNV)

"El PSOE nos prometió vías para encajar los sentimientos nacionalistas". Aitor Esteban afeó tanto a ERC como a Bildu que votasen en contra de la derogación de la actual 'ley mordaza' "sin ni siquiera introducir enmiendas". En materia de vivienda, criticó la presura del Gobierno para prometer el acondicionamiento para el alquiler sostenible de los pisos de la Sareb: "En el País Vasco había 50, y ninguna estaba en condiciones de ser habitada". En cuanto a política territorial, dijo que en el País Vasco hay un "sentimiento nacionalista" y afirmó sentirse "decepcionado con el PSOE". "Nos prometió explorar vías para encajar nuestro sentimiento nacionalista. No lo ha hecho", espetó.

Oskar Matute (EH Bildu)

"En 1998 Aznar se reunió con Otegi. ¿Entonces era normal hablar con Bildu?". Oskar Matute Reivindicó el papel de su formación para "hacer políticas que mejoren la vida de la gente". Los momentos más tensos llegaron en el bloque de política territorial y pactos. Matute recordó que "en 1998 (un año después del asesinato de Miguel Ángel Blanco) Aznar se reunió con Otegi. ¿Entonces era normal hablar con Bildu y ahora no?", se preguntó. Tuvo un duro enfrentamiento con Espinosa de los Monteros, cuando este le acusó de ser "el brazo político de ETA". "En julio de 1997 yo estaba en una vigilia en Ermua pidiendo la libertad de Miguel Ángel Blanco. ¿Qué estaba haciendo usted?", sentenció.