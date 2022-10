Kim Kardashian, Emily Ratajkowski, Leonardo DiCaprio... Las rupturas de las 'celebrities' en 2022

Algunas han sido más sorprendentes que otras, es innegable, ya sea por tiempo, por compromisos, por hijos en común, por hartazgo, por infidelidades o porque se veía a la legua que no estaban hechos el uno para el otro. Sin embargo, ello no quita que el 2022 esté dejando un buen reguero de rupturas a sus espaldas. Uno que sea ha cebado especialmente con Hollywood, además. Como ya hicimos con las celebrities que habían puesto un enorme cartel de The End a sus relaciones en España, como Tamara Falcó, Anabel Pantoja, Laura Escanes o Shakira, ahora pasamos al terreno internacional para repasar quiénes han sido, desde enero hasta ahora, esa parte de la jet set que ha entrado en la soltería.

Enero

El comenzaba con una de esas separaciones que pillaron por sorpresa a los fans de la meca del cine. Tras cuatro años de matrimonio, aunque se conocían desde 2005, y dos hijos en común, Jason Momoa y Lisa Bonet tomaban caminos separados fruto de los "tiempos de transformación" que estaban viviendo, si bien aseguraba el actor de Juego de tronos y Aquaman que su amor "continuará y evolucionará". Luego se diría que hubo un conato de reconciliación, el actor saldría luego con la también actriz Eiza González, en un romance que acabó a mediados de junio.

Febrero

El segundo mes de año, pese a su corta duración, estuvo bastante movidito. Por un lado, la actriz Rosario Dawson y el senador demócrata Cory Booker, que llevaban más de dos años como pareja, ponían punto y final a su idilio, asegurando a la revista People una fuente cercana que seguirían siendo "buenos amigos". Asimismo, y sin ser la única vez que aparecerá en esta lista, Olivia Rodrigo rompió con el productor musical Adam Faze, a quien dejó de seguir en Instagram y con quien llevaba menos de un año.

Tras tres años de amor y algo más de un año después de tener su primer hijo, Rhodes, los actores Emma Roberts y Garret Hedlund se separaban. Varios medios daban casi por sentado que la razón era el alcohol: en enero de 2020, el actor de Mudbound, Pan o Triple frontera, ebrio, fue el responsable de un accidente de tráfico, sin víctimas, y no se habría recuperado de sus adicciones.

Sin embargo, la gran separación de febrero fue obra del siempre polémico Kanye West. Julia Fox, su hasta entonces pareja, confirmó que lo habían dejado justo después de que el rapero le suplicase a Kim Kardashian que volviesen juntos, amén de que ya había sido visto quedando con otras 'dobles' de su exmujer. Fox, quien apareció con el músico maquillada -y viralizada- por la mano de este, dejó de seguir a todas las cuentas fans de su pareja.

Marzo

Marzo, sin embargo, solo dio pie a una ruptura importante. Fue, además, una que apenas si hizo ruido o dio pie a alguna polémica. Después de cuatro años como pareja, Chris Pine y Annabelle Wallis rompían. Según una fuente cercana, el actor de la saga Star Trek y la intérprete de Peaky Blinders "llevaban separados unos meses", si bien no fue hasta entonces que salió a la luz.

Abril

Cinco grandes rupturas llegaron desde Hollywood: dos de ellas de dos parejas no tan conocidas fuera del ámbito cinéfilo y seriéfilo y otras de dos estrellas internacionales. En el primer caso se encuentran las parejas formadas por Natasha Lyonne y Fred Armisen, en la que la protagonista de Muñeca rusa rompió con el humorista del Saturday Night Live su relación de 8 años -aunque siguen hablando todos los días- porque durante la pandemia se dio cuenta de que quería "una piscina" [lo dijo en The Hollywood Reporter]; y la formada por la actriz y comediante Ali Wong (una de las voces protagonistas de Tuca & Bertie) y el empresario Justin Hakuta, que llevaban saliendo desde 2010 y casados desde 2014.

Y en el caso de los rostros más conocidos están, primero, los de Andrew Garfield y Alyssa Miller. El protagonista de Tick, Tick... Boom!, Silencio o Hasta el último hombre y la modelo californiana anunciaban que ya no estaban juntos debido a la diversidad de compromisos que ambos tenían y que les impedían estar juntos todo el tiempo que requería su relación.

Y después, el divorcio, después de casi 30 años amor, de los padres de Miley Cyrus. Una separación la de Tish y Billy Ray Cyrus que, según los documentos judiciales, fue solicitada por la madre de la popular cantante tras llevar casi dos años sin vivir bajo el mismo techo. Era la tercera vez que intentaban separarse para luego volver, si bien en esta alegaba Tish "diferencias irreconciliables".

Por último hay que mencionar la ruptura de la actriz de la saga Divergente Shailene Woodley con su prometido, el quarterback Aaron Rodgers, que si bien para muchos había tenido lugar en febrero no fue hasta abril cuando, tras darse una nueva oportunidad, decidieron dar por terminado su capítulo.

Mayo

Después de 23 años, los fans de Hospital Central se quedaban boquiabiertos: el actor Steve Burton se separaba de su esposa embarazada y madre de sus tres hijos, Sheree Gustin, porque el hijo que estaba esperando no era suyo. El intérprete, que llevaba 30 años en la ficción, había sido despedido recientemente por ser antivacunas.

Asimismo, otro grupo de fans, en este caso de los One Direction, se topaban en mayo con la ruptura de uno de sus integrantes. Liam Payne y su prometida, Maya Henry, rompían después de que salieran a la luz unas fotografías del exmiembro de la boyband con otra mujer, modelo y actriz estadounidense, Aliana Mawla, unas imágenes que al parecer no eran siquiera recientes.

Junio

"Solo le deseo lo mejor a esta persona y que siempre estaré ahí para ella". Esas eran las palabras con las que el cantante Benjamin Mascolo zanjaba los rumores de ruptura con Bella Thorne. Se habían conocido por redes sociales, se habían prometido en marzo de 2021... Pero finalmente la actriz, cantante y creadora de contenido para OnlyFans se quedaba ¿sola? No está reconocido oficialmente, pero Thorne mantenía una relación poliamorosa con la ayudante de producción Alex Martini.

También en junio, una pareja que empezase en el otoño de 2020, Michael B. Jordan y Lori Harvey, separaban sus caminos. El que fuera nombrado Hombre más sexy del mundo por la revista People y la modelo e influencer se borraban mutuamente de sus redes sociales, aunque según dijo un amigo común la ruptura fue "en paz".

"Aunque tuvieron un romance de corta duración, para él fue cien por cien en serio. Disfrutó mucho su tiempo con ella, pero se dio cuenta de que no está preparado para algo demasiado serio en este momento", dijo una fuente sobre Rebecca Donaldson y Scott Disick, expareja de Kourtney Kardashian. Por cierto que, por más que se dijo ese mes, una hermana de esta, Kendall Jenner, no rompió entonces ni nunca con el jugador de baloncesto Devin Booker.

Sí hubo, sin embargo, dos rupturas más: la del líder de la banda Jackass, Johnny Knoxville y su esposa durante 12 años, Naomi Nelson, aunque se supo que llevaban separados desde septiembre; y una que apenas dio que hablar pero de gente que conocía todo Hollywood, la formada por Anna Kendrick y Bill Hader.

Julio

En julio solo hubo una, pero bien aireada. La modelo, actriz e influencer Emily Ratajkowski ponía sobre la mesa de su esposo, el actor y productor Sebastian Bear-McClard, los papeles de divorcio después de cuatro años de matrimonio y un hijo en común, Sylvester Apollo Bear, nacido a principios del año pasado. Para saber el motivo solo había que mirar los likes de la celebrity: hablaban de infidelidad. Ella poco después aseguraba que estaba lista para volver a salir con alguien... Y parece que ese alguien es Brad Pitt.

Agosto

Apenas aparecerá en Las Kardashian. Y eso que ha sido uno de los romances de este año. A pesar de que, bueno, se haya acabado. Lo hizo recientemente, pero hasta entonces nos había dado grandes momentos, sobre todo por su enfrentamiento público con Kanye West. Por eso entre otras cosas rompieron Kim Kardashian y Pete Davidson, porque en palabras del humorista la empresaria tenía "demasiado equipaje" para él, entre sus hijos y su exmarido. Pero eso sí, la influencer únicamente tiene buenas palabras para alguien con quien comenzó solo buscando sexo. "Es una monada", dice ahora de él.

También terminó este pasado agosto un romance que comenzase entre toma y toma de la serie Mad Men. Nos referimos al divorcio tras ocho años de Alexis Bledel y Vincent Kartheiser, del que apenas se han sabido los detalles.

Y es aquí cuando vuelve a aparecer Olivia Rodrigo, quien en su segunda ruptura de este año terminaba con el DJ y promotor nocturno neoyorquino Zack Bia. Y, según una fuente, sin "problema alguno", puesto que "ambos tienen diferentes horarios de trabajo y diferentes grupos de amigos". Así de sencillo, algo parecido a lo que dijeron cuando se separaron, ese mismo mes, Olivia Jade y Jacob Elordi.

Sin embargo, si algo se hizo el último día de agosto fue que Leonardo DiCaprio y Camila Morrone rompían y avivaban así la teoría de que el actor no tiene novias que superen los 25 años. En fin, solo había que ver su largo historial de conquistas. Eso sí: ahora dicen que está sentando la cabeza porque está completamente enamorado de Gigi Hadid, que tiene 27 años. Hasta el ex de esta, Zayn Malik, se ha cabreado.

Septiembre

Poco trabajo para los abogados matrimoniales en Hollywood. Alex Rodriguez y Kathryne Padgett se han separado en buenos términos; Paul Wesley e Ines de Ramon de "mutua decisión"; o Brittany Snow y Tyler Stanaland con "amor y respeto" hacia el otro.

La única separación que podría haber dado de sí es, precisamente, la que no ha ocurrido: Adam Levine y Behati Prinsloo siguen juntos, aunque con ella "muy enfadada". Y no es para menos: hubo unos días en las que no paraban de salir mujeres con mensajes incriminatorios para el líder de Maroon 5...