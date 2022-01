Emma Roberts se separa de Garret Hedlund tras tres años de relación

No es para nada inusual en Hollywood: dos estrellas de Hollywood se enamoran, tienen un bebé, y sin embargo al poco tiempo se dan cuenta de que no están hechos el uno para el otro y se separan, sin tampoco anunciarlo a bombo y platillo. Es lo que les ha ocurrido a Emma Roberts, que en febrero soplará 31 velas, y a Garret Hedlund, de 37 años, que no han confirmado aún una noticia que ya todos los medios estadounidenses dan por hecho.

Por ejemplo, tal y como ha anunciado el portal norteamericano People, la pareja ha decidido emprender caminos diferentes apenas tres años después de comenzar a salir -en marzo de 2019 después de un romance que mantuvieron en privado- y, sobre todo, un año después de que naciese, el 27 de diciembre de 2020 en un centro hospitalario de Los Ángeles, el pequeño Rhodes, primer y único hijo de la ya finalizada relación.

"Es muy triste, pero están tratando de hacerlo lo mejor posible para poder organizar mejor una coparentalidad. Ha sido difícil para ellos", ha asegurado una fuente al citado medio, manteniendo siempre la máxima de que prefieren llevar este tema de la forma menos pública posible, como han hecho siempre con sus intimidades.

La sobrina de Julia Roberts y famosa por series como Scream Queens, American Horror Story o la películas Somos los Miller estaba prometida con otro célebre intérprete, Evan Peters, cuando en 2019 decidió romper con este para empezar con el actor de Triple frontera, En el camino o Mudbound. "Garrett y Emma ha seguido siendo amigos, pero esto es nuevo para ellos, no demasiado normal y ocurrió hace solo un par de semanas", ha dicho un informante a US Weekly.

Algunos medios, además, apuntan a que la posible causa de la separación sean los problemas del actor con el alcohol: en enero de 2020, un ebrio Hedlund fue el responsable de un accidente de tráfico, ya que se saltó un semáforo en rojo que provocó un choque (sin que hubiera que lamentar víctimas).

Asimismo, se ha conocido este lunes que este domingo Hedlund ha sido arrestado de nuevo por evidente estado de embriaguez, según informa el portal TMZ, en el condado de Franklin, Tennessee, bajo una fianza de 2.100 dólares.