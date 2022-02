Shailene Woodley rompe con su prometido, el 'quarterback' Aaron Rodgers

Han acabado llevando vidas demasiado distintas a pesar de lo cerca que han estado de llegar a casarse. La actriz Shailene Woodley y su hasta ahora pareja, el quaterback de los Green Bay Packers, Aaron Rodgers, han terminado su relación, tal y como informan varios medios norteamericanos. Lo hacen, además, apenas un año después de que se comprometiesen en matrimonio.

Según la revista Life & Style, la protagonista de la saga Divergente y el mariscal de campo del equipo de la NFL habrían roto su relación después de meses de rumores de crisis y de polémicas por la negativa a vacunarse del deportista. Aún así, el medio insiste en que la separación ha sido en buenos términos y por otras circunstancias.

"Shailene siempre ha apoyado a Aaron en su carrera, pero él ha puesto el fútbol americano primero y ya casi no pasaban tiempo juntos. Ella ha sentido que su novio descuidaba la relación. Y claro, ninguno de los dos era feliz", ha explicado una fuente cercana a la ya expareja, que además ha agregado que el deportista se mostraba cada vez más "frío" cuando tocaba tratar temas nupciales. "Son personas muy diferentes y con carreras ocupadas, y ha habido problemas que no han sido capaces de superar", ha sentenciado otro informante.

Otra fuente, sin embargo, habla de que había entre ellos "demasiados obstáculos" que les han impedido "hacer funcionar" la relación, lo cual no quita que ambos "sean adultos y hayan decidido terminar de la manera más amigable posible". Otro conocido de la pareja resume: "Siguen siendo amigos, ni hay rencor ni hay drama. Simplemente lo suyo no ha cuajado".

Y además, ha tenido que responder si el pasado diciembre, cuando la actriz de Big Little Lies no fue al cumpleaños de su entonces prometido, aún estaban juntos. "Por aquel entonces sí estaban juntos, pero mantenían una relación diferente, digamos... no tradicional. Siempre han sido muy reservados y no era extraño que no publicasen nada el uno sobre el otro en sus cumpleaños", ha explicado.

Esto explica entre oras cosas que comenzaran a salir en julio de 2020 pero que debido al hermetismo con el que llevaban su amor no fuese hasta un año después, cuando se comprometieron, que el mundo supo de su relación. Desde entonces, siempre ha habido rumores de ruptura, sobre todo porque son de ideologías muy dispares, así que hubieron de acordar "estar en desacuerdo" y no sacar ciertos temas políticos. Una fuente cercana al quaterback aseguró que Shailene era "bastante testaruda", pero quien no se vacunó fue él.