Penélope Cruz y Adam Driver protagonizarán 'Ferrari', el proyecto soñado de Michael Mann

Un día después de conocer la nueva nominación al Oscar de Penélope Cruz, llega la noticia de su incorporación al reparto que puede hacer realidad una de las películas que Michael Mann más ha luchado por sacar adelante: Ferrari, el biopic del piloto de carreras italiano Enzo Ferrari, fundador de la compañía de automóviles a la que dio nombre.

Deadline ha adelantado la noticia, anunciando que Penélope Cruz, Adam Driver y Shailene Woodley encabezarán el reparto de esta producción que tiene previsto empezar a rodar en Italia el próximo mes de mayo. La película se filmará en localizaciones de Módena y la región de Emilia-Romagna.

Adam Driver reemplaza a Hugh Jackman en el rol protagonista de Enzo Ferrari, mientras que Penélope Cruz interpretará a su mujer, Laura. Shailene Woodley será su amante, Lina Lardi. El guion, escrito por el propio Mann y Troy Kennedy Martin (Un trabajo en Italia, Los violentos de Kelly), está inspirado en el libro Enzo Ferrrari - The Man and the Machine, de Brock Yates.

Esta película biográfica de Enzo Ferrari lleva más de dos décadas siendo uno de los proyectos soñados de Michael Mann, quien lo ha barajado varias veces como su siguiente película sin lograr ponerlo en marcha. La historia empieza en 1957, cuando Ferrari atraviesa una importante crisis personal y financiera, con la bancarrota acechando a la empresa y su matrimonio en fase de disolución. Entonces, Ferrari decide jugárselo todo a una carrera: la Mille Miglia.

Ferrari supondrá el regreso al cine del director de Heat desde el minusvalorado thriller cibernético Blackhat: Amenaza en la red (2015). En abril, HBO Max estrenará la serie Tokyo Vice, que el cineasta produce y de la que ha dirigido al menos el primero episodio.

