¿Por qué Julia Fox ha dejado de seguir a todas sus cuentas fans de Kanye y ha borrado sus fotos con él?

Está la situación entre Kanye West (aunque ahora hay que llamarle Ye) y Kim Kardashian como para que alguien eche más leña al fuego. Pero si Julia Fox hace nada no tenía reparos en criticar a quienes ha comparado sus estilismos con los de la empresaria e influencer ahora ha decidido que era el mejor momento para romper con el rapero... pero solo en Instagram.

Porque siguen juntos, eso que vaya por delante, aún se puede hablar de JuliYe, como la intérprete de Diamantes en bruto bautizó su relación con el músico. Sin embargo, al mismo tiempo que este ha borrado todo rastro de su exmujer y de sus hijos de sus redes sociales, ella ha decidido borrar no solo las fotografías que tenía con él sino también dejar de seguir a tantísimas cuentas fans de Ye a las que les había dado follow.

Esto, claro, ha supuesto todo un aluvión de críticas y cuestionamientos de lo ocurrido, siendo la opción favorita de los fans la más sencilla, como si dela navaja de Ockham se tratase: si ha borrado las fotografías en las que estaban juntos y ha dejado de seguir los perfiles fans de su pareja será porque ni están juntos ni son pareja.

Pero viendo todo ello Julia, de 32 años, se ha apresurado a desmentir cualquier tipo de rumor. Lo ha hecho en una story que ha grabado desde un lugar un tanto extraño: el baño. "Chicos, relajaos: si he dejado de seguir tantas cuentas de los fans [de Kanye] ha sido porque me estaba cansando verme a mí misma todo el tiempo", ha explicado.

Una aparentemente desnuda Julia Fox continuaba. "De un día para otro, Instagram ya no era un lugar amable. Si me borré las malditas fotos fue porque leía los comentarios y todos decían: 'Oh, Dios mío, está claro que únicamente publicas las fotos en las que te sales bien y no como eres'", ha agregado la actriz.

Poco después, y para bromear, Fox ha querido utilizar uno de los nuevos filtros de Instagram, el cual se basa en el famoso maquillaje que llevó en su presentación en sociedad como novia del rapero, en el que el lápiz de ojo negro tiene muchísimo protagonismo.