Julia Fox crea su propio apodo para su pareja con Kanye West: "JuliYe"

Normalmente es la prensa la que bautiza a una pareja de celebrities con un apodo que aúne las letras principales o más reconocibles de sus nombres: Brangelina, Bennifer, Zanessa... Hacerlo una misma puede parecer presuntuoso y, sobre todo, espídico: una necesidad absoluta de darle enjundia a algo que acaba de empezar. Pero eso a Julia Fox, la nueva pareja de Kanye West, bien poco parece importarle, porque lo que ella busca es que se olvide lo más pronto posible el KimYe que tan rápido caló en el imaginario colectivo cuando el rapero estaba con Kim Kardashian. De ahí que, en sus propias stories de Instagram, haya dado ya con el apodo perfecto para ellos: "JuliYe".

La intérprete ha preferido no esperar a que los medios de comunicación den por consolidado el amor que se profesan y se ha hecho eco de un pequeño hashtag que algunos fans acérrimos del músico venían utilizando en redes sociales y que, obviamente, mezcla el nombre de la actriz de Diamantes en bruto con la sílaba con la que quiere ser conocido nuevamente Kanye: Ye (que eligió porque es la que más se repite en la Biblia, ya que significa "Tú").

Julia, que en nada cumplirá 32 años -y a ver qué se le ocurre regalarle a Ye, habida cuenta de sus anteriores presentes-, ha decidido bautizarse así justo tras su debut público como pareja en la Semana de la Moda de París, donde fueron el foco de todas las miradas debido a su luz conjuntado. Precisamente para el anuncio de "JuliYe" ha escogido una fotografía en la que aparece posando con Kanye a su llegada al desfile de Schiaparelli.

Todo esto llega, además, en un momento de ebullición entre el rapero y su exesposa a cuenta de sus hijos: la empresaria le tiene dicho a su equipo de seguridad que en su casa no entra nadie que no sea de su familia y Kanye pues ya no lo es. Pero eso el músico no lo acepta y quiere ver a sus hijos siempre que quiera, aunque sea en casa de su exesposa.

Y, como ha terminado ocurriendo, Kim estaba en esos momentos con su nueva pareja, Pete Davidson, a quien Ye tiene amenazado en una canción con pegarle. ¿Respuesta de Kanye? Pues algo parecido a lo que hizo David Bisbal con Elena Tablada: no quiere que sus hijos aparezcan en TikTok ni en redes sociales. No cabía duda alguna, pero esta historia continuará...