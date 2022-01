Kanye West asegura, enfadado, que Kim Kardashian no le deja entrar en su casa: "Nada me va a impedir ver a mis hijos"

Cuando Kim Kardashian y Kanye West anunciaron su divorcio, prometieron que la separación sería totalmente amistosa. Sin embargo, a medida que avanzan los meses y ambos comienzan a rehacer sus vidas, la tensión aumenta entre las superestrellas.

La relación de Kardashian con Pete Davidson y la de Ye, como ahora se hace llamar, con la modelo Julia Fox ha distanciado a la expareja. Así lo ha confesado, muy enfadado, West en el pódcast Hollywood Unlocked.

El rapero ha revelado un incidente que sucedió hace un par de semanas y por el que está dispuesto a llegar a los tribunales si hace falta. "Fui a recoger a los niños para ir al colegio y seguridad me paró en la verja", ha relatado.

West ha perdido el permiso para entrar dentro de la mansión donde viven sus cuatro hijos junto a Kim. "En ese momento no quería generar una discusión sobre el tema. Me relajé, llevé a los niños al colegio y los traje de vuelta. Conduciendo, North me pidió que subiera a su habitación a ver algo y me dijeron: 'Papi no puede ir a ver algo, no puede entrar dentro'. Eso no se había especificado antes", ha explicado.

Enfurecido, ha continuado: "Mi hija quería que entrase y yo, que soy el hombre negro más rico y el padre de North, fui parado por la seguridad que evitó que fuese a su habitación y eso no había sido estipulado. Encima me entero de que su nuevo novio si está dentro de la casa, pero yo no puedo ni ir".

Kanye West talks about buying a house next to his kids in Hollywood Unlocked interview.



“They flipped it in the media like there was something wrong with me getting a house next to my kids… none of that is gonna keep me from my children.” pic.twitter.com/16EyZUbrdp — Pop Base (@PopBase) January 15, 2022

Aunque el acuerdo de divorcio parecía sencillo al principio, la custodia de los hijos continúa complicándose. Por eso, Kanye le ha mandado un mensaje claro a Kim y "todos los que trabajando para la familia": "Nadie va a interponerse entre mis hijos y yo. Y no quiero que mis hijos estén en TikTok sin mi permiso".

Además, también ha criticado a la prensa por señalar que era un comportamiento extraño que comprara una casa enfrente de su anterior domicilio. Sin embargo, él solo lo ha hecho para recalcar que su único objetivo es no separarse de los pequeños.