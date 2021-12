Ye (Kanye West) se compra una casa justo enfrente de la de Kim Kardashian

Lo que viene siendo no ser capaz de superar una ruptura y patalear... Pero con mucho dinero. Ye, antes conocido como Kanye West, ha entrado en la segunda fase del duelo por su separación de Kim Kardashian y ahora se comporta un poco a la desesperada y con ira. Como a él no le ha ido bien en el amor este año (primero Irina Shayk y luego Vinetria), pero a la empresaria sí con Pete Davidson, su única solución ha sido comprarse la casa que está justo enfrente de la mansión en la que viven su exmujer y sus cuatro hijos.

El rapero no acepta que a pesar de todos sus ruegos, algunos incluso en directo y para todo el mundo, la influencer tenga claro que no va a volver con él y que no hay posibilidad de reconciliación, por lo que sigue insistiendo en los tribunales que quiere su divorcio lo más pronto posible. En lo que en cualquier otra familia sería un extraño caso de obsesión, en el caso del músico es porque quiere llevar a cabo el co-parenting de North, Psalm, Chicago y Saint.

Tal y como explican desde el Daily Mail, Ye habría ya depositado 4 millones y medio de dólares para hacerse con la propiedad que está al otro lado de la calle en la que viven Kimberly y los cuatro pequeños. Antes, además, habría desembolsado 421.000 dólares para asegurarse de que la propiedad que compraba estaba cerca de la casa de su ex y de sus hijos y que no habría una guerra de ofertas por ella.

La casa, explica The New York Post, tiene alrededor de 340 metros cuadrados y cinco habitaciones más cuatro baños. Es de una sola planta y, según los registros, es la primera vez que esta vivienda de Hidden Hills figura en el mercado de bienes en 67 años, dado que es una mansión antigua construida en 1955 que solo ha sido habitada por una familia, la cual no tiene relación con la farándula.

Ante las críticas, una fuente cercana al artista ha asegurado que si Ye ha comprado la casa ha sido por estar cerca de sus hijos y no un movimiento desesperado para volver con Kim (a pesar de su reiterado interés en "volver a reunir" a su familia, como ya ha declarado en alguna ocasión). "Es simple logística: él quiere estar cerca de sus hijos y poder estar con ellos en un abrir y cerrar de ojos", ha detallado el informante.

La casa, que cuenta con establos propios, está decorada con un estilo años 80, aunque es probable que Ye decida cambiar el interiorismo contando con una persona de su confianza. El octubre pasado, Kim Kardashian le pagó alrededor de 23 millones de dólares por su mitad de la casa donde vivían y poco a poco van solventando los flecos que quedan de su divorcio.