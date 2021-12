Polémica con la felicitación navideña de las Kardashian: ¿por qué faltan tantas hermanas?

Suele ser una tradición familiar que las Kardashian se reúnan para una fotografía que sirva de christmas para todas ellas, con el mismo protagonismo en la sesión de fotos para cada hermana y para sus hijos. Sin embargo, el de este 2021 es bastante sorprendente por una simple razón: falta gente. Mucha gente.

Es normal que tras todas las polémicas y peleas que han tenido, no estuviesen hombres como el modelo Scott Disick, expareja de Kourtney Kardashian, o el jugador de baloncesto Tristan Thompson, acusado de múltiples infidelidades a Khloé Kardashian. Tampoco es raro que, como además están en mitad de un divorcio multimillonario, no esté el exmarido de Kim Kardashian, el rapero Ye, antes conocido como Kanye West. Pero que no aparezcan en la felicitación algunos de los grandes nombres de la familia significa que algo ocurre.

En un chándal-pijama de color burdeos, uniformados y sin ningún tipo de decoración navideña, únicamente con un fondo blanco de estudio fotográfico, aparecen la abuela, Kris Jenner, la propia Kimberly con sus cuatro hijos (North, Psalm, Chicago y Saint), Khloé Kardashian y su hija True Thompson y, por último, Dream Kardashian, la hija de Rob Kardashian, el hermano de las celebrities y que siempre ha preferido mantener un perfil más bajo.

Por lo tanto, es casi inaudito que falten Kourtney Kardashian con sus tres hijos y su pareja, el batería Travis Barker, con quien se ha prometido este año y que ya es uno más de la familia, y las dos jóvenes de la familia, Kylie Jenner, con su hija Stormi, y Kendall Jenner.

El mayor misterio es precisamente Kendall, que no ha tenido motivos para no aparecer en la felicitación, aunque los fans sin embargo achacan su ausencia a un posible ataque de ansiedad, dado que no solo padece de este trastorno sino que se ha mostrado muy didáctica en sus redes sobre el mismo.

La ausencia de Kourtney Kardashian y de Travis Barker, así como de todos los hijos que comparten, solo se comprende si se tiene en cuenta una de las últimas decisiones vitales que ha tenido la influencer y empresaria: publicar menos contenido sobre su vida privada y apartarse un poco del negocio familiar.

Y para acabar, está el porqué no aparece Kylie Jenner en el christmas. La respuesta aquí puede ser la más sencilla: no aparece porque tampoco puede aparecer su novio, Travis Scott. Ambos están ahora mismo destrozados y, en el caso de él, demandado por la tragedia del Astroworld Festival, en el que perdieron la vida diez personas, entre ellas menores de edad.