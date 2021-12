Tampoco está tan claro, de hecho, que empezaran a salir en algún momento. Pero algo hubo, de eso no hay duda. Y lo que hubiera, por poco que fuera, se ha terminado. Había quedado más o menos implícito en pedirle a tu ex, Kim Kardashian, en directo y delante de las pantallas de todo el mundo que volviese a tus brazos "corriendo". Pero si quedaba algún conato de esperanza, no: Ye, antes conocido como Kanye West, ha cortado con Vinetria.

Al rapero de 44 años y a la joven modelo de 22 les ha durado muy poco la pasión. Probablemente, haya sido por la incapacidad del músico de dejar atrás en su mente los años de matrimonio con la empresaria y madre de sus cuatro hijos (North, Psalm, Chicago y Saint) pero también existe la posibilidad de que haya sido por sus continuadas salidas de tiesto, como su nuevo disco, DONDA, o que haya anunciado que va a convertir todas sus propiedades "en iglesias".

Sea como fuere, el autor de éxitos como Gold Digger o Flashing Lights ha dejado de seguir a Vinetria en redes sociales apenas un mes después de que saliera a la luz pública que se estaban viendo. Eso sí, ese tiempo le ha venido fenomenal a la joven para casi alcanzar el medio millón de seguidores, a pesar de no ser una asidua diaria de Instagram.

Hay que recordar que, a pesar de doblarle la edad, Ye y Vinetria fueron vistos por primera vez a pie de campo en el debut del equipo de baloncesto Donda Academy, en Mineápolis, donde no dudaron en dejarse fotografiar y grabar por los allí presentes. Se trataba además de la segunda modelo con la que se dejaba ver públicamente el rapero tras Irina Shayk.

Eso sí, este regreso a la soltería de West no tiene pinta de que signifique de ninguna de las maneras que él y Kim Kardashian vuelven a estar juntos, ya que la socialité dejó claro en los documentos que presentó en los juzgados reclamando su divorcio que no hay posibilidades de reconciliación. Amén de que está más que feliz en su relación con Pete Davidson.