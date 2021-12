Kim Kardashian insiste en los tribunales que desea divorciarse de Kanye West, a pesar de la negativa del rapero

Kim Kardashian quiere rehacer su vida tras anunciar el pasado mes de marzo que comenzaba los trámites de divorcio con quien había sido su marido más de seis años, Kanye West.

El rapero y la influencer comparten cuatro hijos, pero llevaban meses viviendo en casas diferentes cuando anunciaron su ruptura definitiva. Desde entonces, han demostrado que la separación es amistosa.

Kim fue vista en uno de los conciertos en directo de su expareja y declaró que estaba dispuesta a tener un divorcio amigable con custodia compartida. Sin embargo, tras meses de espera, Kanye West no ha respondido aún a la petición del juzgado de firmar los papeles.

El artista confesó recientemente que aún tenía esperanza en una reconciliación. Pero, nada más lejos de la realidad, la hermana más famosa del clan televisivo ha sido relacionada con el cómico Pete Davidson, con quien llevaría meses en una relación.

Por eso, según informa ABC News, Kim ha solicitado en los tribunales que la corte siga adelante con los trámites a pesar de la falta de respuesta de West. "Nos merecemos la oportunidad de construir una nueva vida", declaró en la vista. "Por lo tanto, pido que se conceda mi solicitud de terminación de nuestro estado civil".

Además, ha solicitado un cambio de nombre para retirarse West como segundo apellido. "No hay duda de que el matrimonio de las partes ya no es viable", se puede leer en la trascripción: "Las diferencias irreconciliables han llevado a la ruptura irremediable del matrimonio, y no hay posibilidad de salvar el matrimonio a través de asesoramiento u otros medios".