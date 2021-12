Kanye West le pide a Kim Kardashian que vuelva "corriendo" mientras ella cada vez está más cerca del divorcio

O bien aquel rumor sobre la modelo Vinetria no era cierto, o bien es que Ye, antes conocido como Kanye West, ha cambiado rápidamente de idea y no puede sino echar de menos a Kim Kardashian como esposa y no como amiga y persona que, junto a él, realiza las labores del co-parenting para con sus cuatro hijos comunes. De ahí que, en mitad de un concierto se lance a a rogarle delante de miles de personas que vuelva con él. Y no de cualquier forma: "Corriendo".

De nada le valen al rapero de 44 años todas las noticias que van saliendo sobre que su expareja está saliendo con Pete Davidson, a quienes ya se les ha captado yendo a desayunar y con chupetones en el cuello o incluso, en su primer posado juntos fuera del Saturday Night Live, en una fiesta de pijamas. Él, si está en mitad de un espectáculo y cree que es necesario que el mundo sepa que no ha pasado página, lo hará.

Fue este pasado fin de semana en el concierto benéfico Free Larry Hoover, que organizaron tanto Ye como Drake para pedir la libertad del expandillero Larry Hoover, quien está condenado a pasar 200 años en prisión desde 1973 por un asesinato y, casi dos décadas después, una nueva pena por diversos delitos relacionados con las drogas.

En un momento dado, el cantante interpretó uno de sus temas más apaludidos, Runaway, en el Los Angeles Memorial Coliseum, que tuvo un aforo de 70.000 personas más todas aquellas que vieron el especial por streaming. Ye decidió cambiar la letra en un momento dado para sorpresa y júbilo de los allí presentes. "¡Necesito que vuelvas corriendo a mí!", terminaba el estribillo, a lo que añadió: "Más específicamente, Kimberly".

Kanye Tells Kim Kardashian To Run Back To Him During Concert #KanyeDrakeLive pic.twitter.com/fq9MDQkE61 — Kellen Rodriguez (@Suckafree_TV) December 10, 2021

Según refleja el portal TMZ, esta fue la única mención a la socialité durante todo el evento. Eso sí, no se sabe la reacción de Kim Kardashian, quien se encontraba en el concierto con Corey Gamble, el novio de su madre, Kris Jenner, así como con dos de sus, North y Saint, de quienes tampoco se saben cómo reaccionaron ante las palabras de su padre.

Sin embargo, tal y como informa Just Jared, la empresaria no ha debido recibir muy bien las palabras del rapero pues ha pisado el acelerador para completar su divorcio, pues se muestra realmente específica en sus peticiones en los papeles judiciales que han sido admitidos a trámite este pasado día 10 de diciembre.

Para empezar, quiere recuperar su apellido de soltera, Kardashian, y dejar de lado el West que sigue utilizando incluso en Instagram. Además, incide en que se traten de forma separada los asuntos que atañan a los pequeños y a las propiedades con aquellos sobre recuperar su estatus de 'soltera'. Habrá que esperar a 2022 para ver cómo sigue su curso este divorcio y si finalmente Ye lo acepta.