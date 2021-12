Kim Kardashian pasa el examen de derecho y lo anuncia enfundada en un impresionante Balenciaga

Kim Kardashian está casi lista para asaltar las salas de audiencia. El lunes 13 de diciembre de 2021, la estrella de reality shows y empresaria se convirtió en abogada, después de anunciar que había aprobado oficialmente uno de sus dos exámenes de la barra.

La influencer anunció en 2019 estaba estudiando para ser letrada y, aunque aún tiene que aprobar otro examen para poder ejercer la abogacía (por lo que oficialmente no es abogada), la parte más difícil ya la ha pasado según anuncia por Instagram.

"Para todos aquellos que no conocen mi formación en derecho, sepan que no fue fácil. ¡Suspendí este examen 3 veces en 2 años, pero me levanté cada vez y estudié más duro y lo intenté de nuevo hasta que aprobé! (En el tercer intento, tuve el COVID con fiebre de 40ºC, pero no estoy buscando excusas)", escribía en la publicación que subió a su perfil.

En el post también mencionó a su difunto padre, Robert Kardashian, quien también era abogado: "Sé que mi padre estaría muy orgulloso y que le sorprendería saber que esta es mi nueva vocación. Habría sido mi mejor asesor. Me dijeron se burlaba de las personas que no lo hacían bien la primera vez como él, ¡pero habría sido mi mayor apoyo!".

Por otra parte, Kim sigue siendo fiel a Balenciaga y para anunciar tan grata noticia publicó varias fotografías con un total look de la firma en un color azul violáceo. Se trata de un vestido de licra con un par de botas hasta los muslos a juego que complementó con unos grandes pendientes de brillantes. Para muchos, el outfit se parecía a aquel tan icónico que llevó a la MET Gala este año y con el que triunfó en redes sociales.

Finalmente, la infuencer termina su publicación escribiendo un mensaje de lo más inspirador: "Nunca te rindas, incluso si sientes que te vas a romper, puedes tener éxito. Pon todo tu corazón en ello y hazlo con pasión, ¡es realmente satisfactorio sentir que has logrado tus objetivos!".