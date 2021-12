Kanye West saca su lado más solidario y se convierte en Papá Noel para regalar 4.000 juguetes a los más pequeños

Uno puede estar pasando por bastantes cosas al mismo tiempo, pero cuando llega el invierno sin lugar a dudas hay que dejarse invadir de algún modo por el espíritu navideño. En el caso de Ye, antes conocido como Kanye West, que aunque esté atravesando el divorcio con Kim Kardashian mientras va sabiendo por la prensa que ella está saliendo con Pete Davidson, esa necesidad de celebrar las fiestas pasa por hacer felices a los más pequeños y hacer que aparezca en sus rostros la sonrisa de la alegría más pura.

El rapero de 44 años, que a su vez tiene cuatro hijos (North, Psalm, Chicago y Saint, todos con la famosa celebrity y empresaria) ha sacado a relucir su lado más solidario y se ha transmutado en una suerte de Santa Claus de, precisamente, Chicago, pues ha decidido donar más de 4.000 juguetes para los niños y niñas de su ciudad natal.

Ha sido Stephanie Coleman, concejala de la ciudad de Illinois, quien ha agradecido públicamente al artista su acto altruista durante una reciente rueda de prensa, centrándose, sobre todo, en una de las zonas más desfavorecidas. "Estoy muy orgullosa de que Kanye, una vez más, haya respondido a nuestra petición para que ayude a los niños y niñas de [el barrio de] Englewood y alrededores", ha asegurado Coleman.

"Él no es alguien ajeno a nuestra comunidad. Siempre se ha sentido su presencia y ayuda en nuestros vecindarios y le encanta visitarlos, pero por fin esta Navidad ha sido, verdaderamente, nuestro Santa Claus moderno", ha continuado la concejala, que tomó posesión de su cargo en 2019.

Además, ha trascendido que el autor de éxitos como Gold Digger o Can't Tell Me Nothing no solo proveyó de juguetes a los más pequeños, sino que aquellos familiares de los menores que acudieron a la colecta también recibieron comida y regalos.

Una idea de la beneficencia que Kanye West está llevando a rajatabla desde que anunciase en la víspera de Acción de Gracias su deseo de ayudar a quienes vivan en la pobreza y, además, este último acto para con los más pequeños se da justo un día después de que el músico informase de que se quedará "sin casa en un año" porque va a convertir todas sus propiedades "en iglesias".