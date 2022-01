Ye (Kanye West) hace un espectacular regalo a Julia Fox en su segunda cita

En los últimos meses, Ye, anteriormente conocido como Kanye West, se había dejado ver con varias mujeres: primer fue Irina Shayk; luego Vinetria, una joven modelo a la que le doblaba la edad (él tiene 44 y ella 22); hace poco con la influencer Yasmine Lopez... Pero parece que ha sido con la actriz Julia Fox con quien ha entablado una relación que va más allá de lo pasajero.

No solo es que no se escondan, sino que da la sensación de que puede ser precisamente la clase de relación que necesitaba el rapero para no ir mendigando la atención de su expareja, Kim Kardashian, en los conciertos de su disco Donda (como cuando le pidió a la empresaria que volviese "corriendo" a su lado). Una relación donde ya se hacen regalos espectaculares.

La propia intérprete de 31 años, conocida por sus papeles en Diamantes en bruto o Sin movimientos bruscos, ha sido la encargada de dar la noticia de que son algo más que amigos en una columna que ha escrito para la revista Interview, con la que colabora de forma habitual, y en la que explica que desde que se conocieran en Miami el día de Fin de Año entre ellos ha surgido "una conexión instantánea".

Añade Fox que desde aquel primer día en que comprobaron su química decidieron no separarse el uno del otro, volando juntos a Nueva York "para que la energía siguiera fluyendo", y estando tan ensimismados el uno del otro que no se percataron de los paparazzis hasta que fue demasiado tarde, siendo este el motivo de que los sorprendiese la prensa.

Porque tras ir a ver la obra de Broadway Slave Play, la incipiente pareja cenó en el restaurante Carbone, un famoso local de comida italiana donde el músico se inspiró para dirigir una improvisada sesión fotográfica de ellos dos que es la que ilustra el artículo de Fox mientras el resto de comensales seguían con sus platos.

"El resto del local estaba encantado y todos nos estuvieron animando", ha asegurado la actriz, que ha revelado además el espectacular regalo que le hizo un enamorado Ye (que recordemos que no es el mejor haciendo regalos del mundo): hizo que su equipo llenara de ropa carísima de diseñador una de las suites del hotel donde se iban a alojar.

"Después de la cena, Ye tenía una sorpresa para mí. Quiero decir, todavía estoy en estado de shock. Era el sueño de cualquier chica hecho realidad. Fue como un momento sacado de Cenicienta. No sé ni cómo lo hizo ni cómo consiguió que todo estuviese listo a tiempo... ¿Quién hace algo así para una segunda cita? ¡O para la primera!", ha escrito Fox, que prefiere no hablar de planes de futuro y que reconoce que por ahora todo ha sido muy natural entre ambos.